Mitică Dragomir, ultimele culise din lumea politică. Ce partid nu va scădea sub 40%

Dumitru Dragomir estimează un scor de peste 40% pentru un partid la alegerile din 2028, dar are semne de întrebare în legătură cu ultima vizită efectuată în SUA de liderul formaţiunii.
Daniel Spătaru
20.03.2026 | 07:43
Mitica Dragomir ultimele culise din lumea politica Ce partid nu va scadea sub 40
Mitică Dragomir a făcut predicţii pentru viitoarele alegeri care vor avea loc în România Foto: colaj Fanatik
Dumitru Dragomir a comentat la „Profeţiile lui Mitică” ultimele evenimente de pe scena politică românească şi a făcut o predicţie legată de rezultatul viitoarelor alegeri parlamentare, care vor avea loc peste aproximativ doi ani şi jumătate. Fostul deputat vede un partid care va câştiga detaşat viitorul scrutin.

„N-au dat publicităţii mare brânză din ce au discutat în America”

În actualul context politic, Mitică Dragomir vede deja un partid ca fiind marele câştigător al scrutinului parlamentar din toamna lui 2028. „Fac pariu aici în emisiune că AUR că nu scade la alegeri sub 40%. Aşa cum spun de pe acum că niciodată PSD-ul nu va cădea sub 20%”, este predicţia pe care a făcut-o Oracolul de la Bălceşti, în direct la „Profeţiile lui Mitică”.

„George Simion a strâns în jurul lui vreo zece oameni foarte puternici”, a mai spus Dumitru Dragomir, care are însă nişte semne de întrebare legate de ultima vizită în SUA efectuată de liderul AUR. „Nu știu ce au făcut la americani. N-a spus cu cine s-a întâlnit, mai valoros aşa, şi ce-au discutat. N-au dat publicităţii mare brânză”, a adăugat fostul şef al LPF.

Mitică Dragomir: „Combinatele pe care le avea Ioan Niculae au fost puse la naftalină. Cumpărăm ‘otravă’ din altă parte”

Pe de altă parte, Dumitru Dragomir a deplâns situaţia din ţară şi a spus ce ar fi făcut în locul actualilor conducători ai României. „Dacă eu conduceam ţara asta, luam împrumut 300 de miliarde şi spuneam în felul următor: câte regiuni avem sau facem, 16 sau 20. Construim acolo 20 de fabrici, de câte 10.000 de muncitori! Agricultura o duceam la cel mai înalt nivel, cu irigaţii pe cel puţin 40-50% din teritoriu. Îţi dai seama ce însemna România cu 40% din pămânul agricol irigat? Dădea grâne la toată Europa!”.

Mitică Dragomir a subliniat însă România nu a fost lăsată să se dezvolte, punându-i-se beţe în roate când a încercat asta. „Mă uit la oamenii ăştia politici. Noi am avut patru combinate chimice, am avut gazul nostru şi nu ne-a dat voie să producem îngrăşăminte”, a mai spus el. Dragomir a dat şi exemplul lui Ioan Niculae , fostul patron al echipei de fotbal Astra Giurgiu, care la un moment dat controla şase combinate chimice. „Combinatele pe care le avea Ioan Niculae au fost puse la naftalină. Cumpărăm ‘otravă’ din altă parte”, a remarcat el.

Mitică Dragomir, ultimele culise din lumea politică. Ce partid nu va scădea sub 40%

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
