Mitică Dragomir, uluit de noua casă a lui Gigi Nețoiu. „Are adăpost antiatomic! N-am văzut în viața mea! A băgat 6 milioane, dar îi duc acum client care-i dă 15!”

Mitică Dragomir a fost impresionat de noua casă a lui Gigi Nețoiu. Fostul șef LPF a comentat pe seama investiției făcute de fostul acționar de la Dinamo, dezvăluind că acesta va primi și mai mult.

Fostul șef LPF a fost cu adevărat impresionat de noua casă a lui Gigi Nețoiu.

Fostul acționar de club din fotbalul românesc are o adevărată „bijuterie”. Dumitru Dragomir a dezvăluit că afacerea va costa și mai mult decât s-a investit inițial, povestind despre întreaga proprietate a lui Nețoiu chiar la „MAX Profețiile lui Mitică”.

„Cea mai frumoasă casă din această țară este a lui Nețoiu, la Mogoșoaia. Nu vezi nicăieri așa ceva, și am fost în case de regi, împărați, președinți de țară…

De la buncăr dedesubt, are adăpost antiatomic, piscine, pe malul lacului… e ceva… dacă vezi curtea lui, nici Luvru nu are mai frumos. E chiar pe malul lacului, unde are burta mare a lacului, șmecherie.

„E visul vieții lui, asta a vrut să facă”

Are 2000 de metri locuibili și grădina de 6000. El a băgat 5-6 milioane, îi duc client mâine de 10-12 milioane. Îmi iau și eu un comision la ea, dar nu o dă.

E visul vieții lui, asta a vrut să facă. Băi dar ce arhitecți, ăia care au făcut… nu vezi nici prin filme, este ceva care m-a lăsat așa…

Să vezi ce gazon… A făcut totul într-un an de zile. E omu dracu, cred că a avut vreo 100 de muncitori. E stil mediteraneean, geamuri, sticlă, e ceva vai de mine… Eu nu băgam atâția bani.

Sunt 3 persoane care stau în 2000 de metri. Și câinii sunt mai mari, mai grei decât mine, parcă-s tigrii, lei… de o frumusețe rară”, a dezvăluit Mitică Dragomir la „MAX Profețiile lui Mitică”.

