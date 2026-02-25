Mitică Dragomir, verdict clar după gafele de arbitraj din SuperLiga: “Finalul de campionat va fi influenţat 100% de arbitri”. A numit echipele dezavantajate

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mitică Dragomir, analiză fermă asupra arbitrajelor din SuperLiga

Mitică Dragomir crede că problemele de arbitraj din ultima perioadă din SuperLiga nu se datorează în totalitate anumitor influențe făcute de diferite cluburi în această direcție, așa cum se tot speculează de ceva timp în spațiul public, ci este vorba în multe momente și despre greșeli umane comise.

În acest sens, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România și-a prezentat punctul de vedere vizavi de eroarea uriașă comisă recent de Radu Petrescu la acel meci dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș. Pe de altă parte însă, tot el a opinat și că este prea drastică.

De asemenea, cu aceeași ocazie, Dragomir a apreciat și că în acest punct al sezonului se poate vorbi în mod special despre două echipe dezavantajate în mod clar recent de arbitraje. și UTA Arad.

„Sunt oameni. Mai sunt și influențe. Dar eu până mor spun că (Radu) Petrescu nu a avut influențe. S-a pierdut. Ar trebui să fie foarte deștept la furat. Nu e prostălău, s-a pierdut, greșise înainte și a vrut în compensație. S-a pierdut, ca să fie clar. Greșeală mare. I-au dat destul, suspendare mare i-au dat. Nu trebuie să îi dea atât, trebuia să îi dea 5-6 etape.

(n.r. Dacă arbitrii vor influența configurația finală a clasamentului) Sută la sută. Deja l-au influențat. Dacă Argeșul pierde și nu intră în play-off, este din cauza arbitrilor. Ca să fie foarte clar.

Eu spun că și UTA. UTA a fost lovită în plex la două-trei jocuri. (n.r. Despre echipele avantajate de arbitraj până acum în acest sezon de SuperLiga) Chiar dacă știu că a fost avantajată, eu nu am dreptul să acuz pe cineva. Sunt vreo două avantajate, da”, a spus Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică.