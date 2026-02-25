Sport

Mitică Dragomir, verdict clar după gafele de arbitraj din SuperLiga: “Finalul de campionat va fi influenţat 100% de arbitri”. A numit echipele dezavantajate

Mitică Dragomir, analiză la sânge asupra arbitrajelor din SuperLiga! A numit două echipe dezavantajate în mod clar din această perspectivă
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.02.2026 | 23:10
Mitica Dragomir verdict clar dupa gafele de arbitraj din SuperLiga Finalul de campionat va fi influentat 100 de arbitri A numit echipele dezavantajate
EXCLUSIV FANATIK
Cum a analizat Mitică Dragomir arbitrajele din SuperLiga. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir crede că problemele de arbitraj din ultima perioadă din SuperLiga nu se datorează în totalitate anumitor influențe făcute de diferite cluburi în această direcție, așa cum se tot speculează de ceva timp în spațiul public, ci este vorba în multe momente și despre greșeli umane comise.

Mitică Dragomir, analiză fermă asupra arbitrajelor din SuperLiga

În acest sens, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România și-a prezentat punctul de vedere vizavi de eroarea uriașă comisă recent de Radu Petrescu la acel meci dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș. Pe de altă parte însă, tot el a opinat și că suspendarea de 12 etape primită de acest arbitru de la CCA este prea drastică.

ADVERTISEMENT

De asemenea, cu aceeași ocazie, Dragomir a apreciat și că în acest punct al sezonului se poate vorbi în mod special despre două echipe dezavantajate în mod clar recent de arbitraje. Este vorba despre FC Argeș și UTA Arad.

„Sunt oameni. Mai sunt și influențe. Dar eu până mor spun că (Radu) Petrescu nu a avut influențe. S-a pierdut. Ar trebui să fie foarte deștept la furat. Nu e prostălău, s-a pierdut, greșise înainte și a vrut în compensație. S-a pierdut, ca să fie clar. Greșeală mare. I-au dat destul, suspendare mare i-au dat. Nu trebuie să îi dea atât, trebuia să îi dea 5-6 etape.

ADVERTISEMENT
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături...
Digi24.ro
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini

(n.r. Dacă arbitrii vor influența configurația finală a clasamentului) Sută la sută. Deja l-au influențat. Dacă Argeșul pierde și nu intră în play-off, este din cauza arbitrilor. Ca să fie foarte clar.

ADVERTISEMENT
Și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă, iar acum a luat decizia
Digisport.ro
Și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă, iar acum a luat decizia

Eu spun că și UTA. UTA a fost lovită în plex la două-trei jocuri. (n.r. Despre echipele avantajate de arbitraj până acum în acest sezon de SuperLiga) Chiar dacă știu că a fost avantajată, eu nu am dreptul să acuz pe cineva. Sunt vreo două avantajate, da”, a spus Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică. 

Mitică Dragomir, analiză asupra arbitrajului din SuperLiga

Fostul adversar al FCSB-ului din Europa League, urmărit de Arsenal! Noul star al...
Fanatik
Fostul adversar al FCSB-ului din Europa League, urmărit de Arsenal! Noul star al fotbalului din Serbia are doar 17 ani
Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii după un nou gol în Arabia Saudită! A...
Fanatik
Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii după un nou gol în Arabia Saudită! A prezentat noul mod de a-și celebra reușitele. Video
Prestianni, mesaj dur după ce UEFA i-a menținut suspendarea pentru Real Madrid –...
Fanatik
Prestianni, mesaj dur după ce UEFA i-a menținut suspendarea pentru Real Madrid – Benfica. Ce a scris în postarea pe care a șters-o după câteva minute
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră...
viva.ro
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...". Ce a putut spune în continuarea e acum pe buzele tuturor
Martie 2026, luna marilor schimbări: Ce ți-au pregătit astrele pentru fiecare zodie
Jurnalul.ro
Martie 2026, luna marilor schimbări: Ce ți-au pregătit astrele pentru fiecare zodie
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o...
adevarul.ro
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit controverse
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea...
unica.ro
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona...
Observatornews.ro
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe...
as.ro
Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe litoral. Cât a costat
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de...
Libertatea.ro
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt...
informat.ro
Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt previzibile
Pensii 2026. UDMR s-a aliat cu PSD pentru majorarea pensiilor. Seniorii vor primi...
RTV.NET
Pensii 2026. UDMR s-a aliat cu PSD pentru majorarea pensiilor. Seniorii vor primi mai mulţi bani de Paşte şi de Crăciun
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!