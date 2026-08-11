Mitică Dragomir, verdict dur despre ambulanța atacată cu topoarele într-o comună din Cluj! „Voi deveni USR-ist!” Exclusiv

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Cazul ambulanţei atacate cu topoarele în Cluj, din cauză că oamenii au crezut un video de pe TikTok în care se spunea că fură copii a fost un prilej pentru ministrul Radu Miruţă de a readuce în discuţie adoptarea urgentă a unui proiect de lege împotriva dezinformării online. Subiectul a fost dezbătut pe larg la „Profeţiile lui Mitică”, unde Dumitru Dragomir a avut o poziţie fermă.

Mitică Dragomir: „Ceva trebuie să existe, pentru că copiii noştri se vor dezvolta într-un climat nenorocit”

Mitică Dragomir susţine necesitatea unui act normativ care să reglementeze comportamentul din mediul online. „Trebuie să oprească injuriile, scandările xenofobe, pornografia, mai ales pornografia infantilă”, susţine fostul preşedinte al LPF.

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Legat de cazul ambulanţei de la Cluj, apărut în urma unor informaţii false răspândite în mediul online, Mitică Dragomir susţine luarea unor măsuri. „Ceva trebuie să existe, pentru că copiii noştri se vor dezvolta într-un climat nenorocit, fără niciun fel de educaţie”, a mai spus el.

Mitică Dragomir e convins că o lege contra dezinformării nu va îngrădi libertatea de exprimare

Pe de altă parte, ar deschide drumul către abuzuri din partea autorităţilor, care în baza ei ar putea încerca limitarea libertăţii de exprimare. „Nimeni nu opreşte critica, din America până aici. Nu se duce mai departe (n.r. – cu restricţiile), fiindcă legiuitorul care face legea nu e un tâmpit, el ştie la ce se referă”, a mai spus Dragomir.

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„Informaţia nu se va opri niciodată. Nu îţi închide conturile, numai în caz de dezvoltarea xenofobiei, vorbe urâte, pornografice. Astea vor fi oprite”, a adăugat fostul politician şi om de fotbal.

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Mai mult decât atât, chiar şi orientarea politică dacă o astfel de lege va fi adoptată. „Dacă Miruţă şi USR-ul fac legea asta, eu voi fi USR-ist! Partea de informaţie nu poate să o oprească!”, a fost afirmaţia făcută de Dragomir în direct, la „Profeţiile lui Mitică”.

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Pentru asta, el a subliniat însă încă o dată condiţiile pe care le pune: „Să scoată pornografia, jignirile, partea xenofobă!”.