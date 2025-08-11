Sport

Mitică Dragomir, verdict în scandalul Gino – Șucu din fotbalul românesc. „Doar dacă intervin Nicușor Dan sau Bolojan”

Mitică Dragomir a dat un verdict ferm în ceea ce privește scandalul momentului din fotbalul românesc, dintre Gino Iorgulescu și Dan Șucu!
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.08.2025 | 14:55
Mitica Dragomir verdict in scandalul Gino Sucu din fotbalul romanesc Doar daca intervin Nicusor Dan sau Bolojan
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir a dat verdictul în conflictul dintre Dan Șucu și Gino Iorgulescu, generat de Gigi Becali. Foto: colaj Fanatik

Mitică Dragomir este de părere că Dan Șucu și Mihai Rotaru nu au șanse de reușită cu un un posibil demers de îndepărtare a lui Gino Iorgulescu din funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România.

ADVERTISEMENT

Cum vede Mitică Dragomir conflictul dintre Dan Șucu și Mihai Rotaru pe de o parte, respectiv Gigi Becali și Gino Iorgulescu de partea cealaltă

Despre acest scenariu a început să se vorbească în contextul în care acesta din urmă a fost acuzat recent că „face cărțile” pentru Gigi Becali și FCSB, după ce LPF le-a dat roș-albaștrilor acordul pentru a-l reintroduce din nou în lot pe Malcom Edjouma, fără a-i rezilia mai întâi contractul și a semna apoi altul, așa cum prevede regulamentul, întrucât mijlocașul fusese anterior scos din lotul pentru Superliga.

Doar că fostul președinte al Ligii a apreciat că un astfel de deziderat nu poate fi dus la îndeplinire decât cu intervenție de la cel mai înalt nivel posibil în statul român, de la președintele țării Nicușor Dan sau de la premierul Ilie Bolojan.

ADVERTISEMENT

„Nu câștigă niciodată președinții sau patronii cu Liga. Liga e stat în stat. Stat în stat. Reține ce spun. Poate să… Nu, că liga nu poate să influențeze titlul, Federația poate. Federația prin arbitrii te fură să…

Șucu crede că este corectitudinea de la societățile private, societățile comerciale private, în care nu poți să miști din front. La Ligă… Supune Adunării Generale, e hotărârea Adunării Generale, Gino trebuie să pună în practică. Ce să faci? Ce pot să-i fac?

ADVERTISEMENT
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu....
Digi24.ro
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator

Nu, că nu e o lege. Faci Comitet Executiv și iei hotărârea în Comitetul Executiv, treci prin Adunarea Generală, n-are nimeni ce să-ți facă. (n.r. Dacă au dreptate Dan Șucu și Mihai Rotaru când spun că ar fi trebuit măcar să fie consultați) Da, da, da.

ADVERTISEMENT
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digisport.ro
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere

„Nu au șanse să-l dea jos. Numai cu o avalanșă de la prim-ministru sau de la Nicușor Dan”

(…) (n.r. Dacă au vreo șansă Șucu și Rotaru să îl dea jos pe Gino) Nu. Numai dacă vine o avalanșă de la primul ministru, cum a fost la mine, Ponta era prim-ministru, avea o putere nebună, i-a chemat pe toți seara, patronii și președinții, le-a promis, dați afară mâine. Și așa, la un vot am pierdut.

ADVERTISEMENT

Sau Nicușor Dan. Ooo, el e cel mai tare. Se face Adunare Generală și îl curăță imediat. Votează 9 împotriva la 7, democratic. Liga Profesionistă de Fotbal e asociație de drept privat, aici nu ar trebui să intre nici DNA, nici astea. A fost făcută pentru altceva, nu pentru privați, să îi bagi la pușcărie.

Iar Gino este acoperit de hotărârea Comitetului Executiv și a Adunării Generale. Asta spune legea: ce hotărăște Adunarea Generală pune în practică ăla care conduce, administratorul. Niciodată, nici Becali, nici Șucu, îi face Gino varză. Vai de capul meu.

(n.r. Dacă mai are Gino Iorgulescu sprijin politic) Cred că mai are, pentru că ăsta care e șeful PSD-ului, Grindeanu, a fost prieten cu Ponta și se duceau și mâncau acolo la restaurant la el. Eu nu mai știu relația, am văzut că Grindeanu cu Ponta s-au stricat. Nu cred că s-a stricat și cu Gino, nu cred.

Nu au nicio șansă, îi face Gino varză cu regulamentul în față, îi pune la zid. Cu Federația nu te pui, Federația îi toacă. Șucu nu se bagă la prostii. Și ăla de la Craiova. Și Gigi e corect la fotbal, vă spun eu”, a spus Mitică Dragomir la emisiunea „PROFEȚIILE LUI DON MITICĂ”

Mitică Dragomir, verdict ferm în războiul dintre Dan Șucu și Gino Iorgulescu

Șumudică a rămas perplex în Turcia după eșecul FCSB-ului cu Slobozia. „Am rămas...
Fanatik
Șumudică a rămas perplex în Turcia după eșecul FCSB-ului cu Slobozia. „Am rămas blocat! Mi-a zis Jerry în parcare. Ce mai urmează?”
„A fost sau nu gol pentru Hermannstadt?” Sorin Cârțu a comentat faza care...
Fanatik
„A fost sau nu gol pentru Hermannstadt?” Sorin Cârțu a comentat faza care a aruncat SuperLiga în aer în week-end: „Dă-o, bă Ndongule, în corner!”
Dan Șucu l-a pus la punct pe Gigi Becali: „Să te erijezi într-o...
Fanatik
Dan Șucu l-a pus la punct pe Gigi Becali: „Să te erijezi într-o Eminență a problemelor juridice mondiale e deja prea mult”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a...
iamsport.ro
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a făcut să explodeze în direct: ”E posibil așa ceva!? În față la Iaki, la Hagi”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!