Mitică Dragomir vorbește cu lacrimi în ochi despre drama familiei Budeanu. “Delia Budeanu era o doamnă”

Vestea tristă a acestor zile, dispariția Deliei Budeanu, un simbol de frumusețe și eleganță în peisajul media românesc, l-a emoționat pe Mitică Dragomir. Acesta a vorbit cu lacrimi despre drama familiei Budeanu.

Mitică Dragomir, reacție emoționantă despre drama familiei Budeanu. ”Delia Budeanu era o doamnă”

Sâmbătă, 19 octombrie 2024, . Născută pe 28 mai 1949, aceasta a absolvit Facultatea de Litere a Universității din București în anul 1969. Între anii 1970 și 1998 a fost crainic de televiziune la TVR.

Delia Budeanu a avut o carieră de excepție, de aproape 30 de ani. Aceasta a fost un simbol al eleganței și profesionalismului, lucru remarcat luni, la ”MAX Profețiile lui Mitică”, de către Dumitru Dragomir.

Fostul șef al fotbalului intern dezvăluie că a cunoscut-o pe Delia Budeanu. Spune despre aceasta că a avut toate calitățile. În ultimul an de viață, aceasta ar fi avut mult probleme. ”S-a chinuit mult”, afirmă Dragomir.

”Eu am cunoscut-o de când trăia și tatăl… noi am fost prieteni. Copiii noștri au fost foarte bun prieteni. Ea a fost o frumusețe, o femeie deșteaptă și cuminte. A avut toate calitățile. Vezi, de multe ori Dumnezeu face nedreptăți. S-a chinuit acum în ultimul an. Prin ce chinuri groaznice a trecut.

Dumnezeu s-o aibă în pază și s-a odihnească. Familiei îi transmit condoleanțe. Eu am fost și ieri. Am dus coroane și eu, și fiul meu. Am fost la biserica unde a fost depusă. Am dus flori, coroane.

(…) Delia era de o frumusețe rară, de o deșteptăciune, a învățat carte, era de o seriozitate neîntâlnită, dădea sfaturi frumoase. Era o doamnă și cu asta spun totul. Dumnezeu să o odihnească. Iar familiei lui Radu (n.r. fiul Deliei Budeanu), condoleanțe”, a spus Mitică, la emisiunea moderată de Horia Ivanovici.

Surpriza trăită de Dumitru Dragomir în timp ce se afla la biserică

Trupul neînsuflețit al Deliei Budeanu a fost depus, duminică, la Mănăstirea Cașin din București. Aici au fost prezente numeroase personalități din țara noastră. Nu a lipsit nici Dumitru Dragomir.

În timp ce se afla în biserică, printre alți 500 de oameni, extrem de plăcută. Însuși parohul lăcașului l-a abordat și i-a transmis că urmărește emisiunea moderată de Horia Ivanovici de pe FANATIK.RO, la care fostul șef al FRF este invitat.

”În biserică văd că se desprinde un preot frumos, înalt, și vine la mine ‘domnu Dragomir, să trăiți domnu Dragomir, eu sunt…’. Era parohul bisericii Cașin, care este un monument deosebit, ‘domne, vă admir nemaipomenit, și pe dumneavoastră și pe Horia Ivanovici’. Am rămas tâmpit, mă, în biserică. Pot eu să mint treaba asta?

Mi-a spus ‘domnu Dragomir, să știți că eu am fost și sunt dinamovist’. Auzi, bă, preotul, un popă frumos ce nu s-a mai pomenit. Îți dai seama, să fii șeful bisericii Cașin și să spui ‘domnu Dragomir, ce bine că vă văd, vă admir pe dvs. și pe Horia Ivanovici’. Am rămas tâmpit. Știi câți erau în biserică? 500”, dezvăluie Mitică.

Discuția pe care a avut-o cu prelatul de la Cașin l-a convins pe Dragomir să accepte să meargă să se împărtășească. Nu a făcut niciodată acest demers, însă spune că acum este momentul.

”Apoi am spus, ‘părinte, nu pot să stau în picioare, aș vrea să stau pe scaun’. A stat și el jos cu mine. M-a întrebat ‘domnu Dragomir, când v-ați împărtășit ultima dată?’ Și am spus, ‘părinte, spre rușinea mea, niciodată nu m-am împărtășit’. Zice, ‘auleo, nu se poate domnu Dragomir’.

Acum vreau să mă duc să mă împărtășesc la el. Să știi de la mine: poți să fii oricât de necredincios, în pragul morții și în pragul bătrâneții profunde, adânci, îți aduci aminte de credință neapărat. Nu spui niciodată ‘Doamne, ia-mă’. Spui mereu ‘Doamne, apără-mă’”. mai adaugă Dragomir.

