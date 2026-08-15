Sport

„Mitică” Marcu a fost înmormântat în București cu sicriul învelit în steagul Craiovei. Universitatea a plătit toate cheltuielile

Fostul mare fotbalist Dumitru ”Mitică” Marcu a murit la vârsta de 76 de ani. Legenda Stelei și a Universității Craiova a fost înmormântată în București, iar întreaga cheltuială a fost suportată de olteni.
Mihai Dragomir
15.08.2026 | 17:00
Mitica Marcu a fost inmormantat in Bucuresti cu sicriul invelit in steagul Craiovei Universitatea a platit toate cheltuielile
EXCLUSIV FANATIK
Toate detaliile despre înmormântarea lui Dumitru „Mitică” Marcu. Ce rol a avut Mihai Rotaru, de fapt. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

O veste tragică a lovit fotbalul din România joi, 13 august. Dumitru „Mitică” Marcu , fost jucător important pentru Steaua și Universitatea Craiova, s-a stins la 76 de ani după o lungă luptă cu problemele de sănătate. Unde a fost înmormântat și cine a venit să își ia rămas bun pentru ultima dată de la el.

„Mitică” Marcu a fost înmormântat în București

Fotbalul românesc a mai suferit o pierdere importantă prin dispariția lui Dumitru „Mitică” Marcu. El și-a încheiat socotelile cu această lume la respectabila vârstă de 76 de ani și a fost înmormântat ulterior la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, aflată foarte aproape de Calea Moșilor. Fostul jucător locuia la doar 20 de metri de lăcașul de cult ortodox.

ADVERTISEMENT

Dintre toți foștii colegi care au deplâns trecerea sa în neființă, Aurel Beldeanu, Aurel Țicleanu și Ion „Johnny” Împușcătoiu au fost prezenți pe ultimul drum al fostului fotbalist. Doi membrii din galeria Universității Craiova au fost, de asemenea, prezenți la înmormântarea lui „Mitică” Marcu. Pe sicriul său a stat tot timpul steagul Craiovei și o eșarfă dedicată lui, cu care a și fost îngropat.

Dumitru „Mitică” Marcu a murit la vârsta de 76 de ani. Foto: colaj Fanatik.
Dumitru „Mitică” Marcu a murit la vârsta de 76 de ani. Foto: colaj Fanatik.

Mihai Rotaru a suportat toată cheltuiala înmormântării lui „Mitică” Marcu

FANATIK a aflat că toată înmormântarea fostului mare fotbalist, de la biserică, loc de veci și până la mâncare au fost plătite de Mihai Rotaru. De asemenea, acționarul campioanei României s-a îngrijit ca Aurică Beldeanu și Johnny” Împușcătoiu să fie aduși de la Craiova cu mașina condusă de unul dintre șoferii clubului.

ADVERTISEMENT
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep....
Digi24.ro
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului

LPF nu a rămas indiferentă față de tristul eveniment. Liga Profesionistă a decis, la scurt timp după moartea fostului fotbalist, să-l onoreze la toate meciurile din SuperLiga care se vor juca în weekend, în etapa a 5-a. Drept consecință, se va ține un moment de reculegere înaintea fiecărui fluier de start al partidelor programate.

ADVERTISEMENT
Judecătorii au decis: Anamaria nu primește pensie alimentară. Următoarea mutare: vrea să-l
Digisport.ro
Judecătorii au decis: Anamaria nu primește pensie alimentară. Următoarea mutare: vrea să-l "stoarcă" de bani
  • 203 meciuri a bifat Mitică Marcu la Universitatea Craiova, pentru care a jucat timp de opt sezoane (1972-1980)
  • 16 este numărul selecțiilor strânse la echipa națională
Rapid – Dinamo, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Lotul ales de Daniel...
Fanatik
Rapid – Dinamo, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Lotul ales de Daniel Pancu: ce absențe au giuleștenii
Octavian Popescu și-a luat mașină de lux de 175.000 dolari! Noua aroganță a...
Fanatik
Octavian Popescu și-a luat mașină de lux de 175.000 dolari! Noua aroganță a jucătorului de la FCSB
Transferuri internaționale 2026, live blog. Fotbalistul dorit de Cristi Chivu, prezentat oficial de...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, live blog. Fotbalistul dorit de Cristi Chivu, prezentat oficial de un club uriaș din Europa!
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Cine este Samvel Karapetyan. Are o avere de peste 13 ori mai mare...
iamsport.ro
Cine este Samvel Karapetyan. Are o avere de peste 13 ori mai mare decât Mihai Rotaru
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!