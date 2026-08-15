„Mitică” Marcu a fost înmormântat în București cu sicriul învelit în steagul Craiovei. Universitatea a plătit toate cheltuielile

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O veste tragică a lovit fotbalul din România joi, 13 august. Dumitru „Mitică” Marcu , fost jucător important pentru Steaua și Universitatea Craiova, s-a stins la 76 de ani după o lungă luptă cu problemele de sănătate. Unde a fost înmormântat și cine a venit să își ia rămas bun pentru ultima dată de la el.

„Mitică” Marcu a fost înmormântat în București

Fotbalul românesc a mai suferit o pierdere importantă prin . El și-a încheiat socotelile cu această lume la respectabila vârstă de 76 de ani și a fost înmormântat ulterior la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, aflată foarte aproape de Calea Moșilor. Fostul jucător locuia la doar 20 de metri de lăcașul de cult ortodox.

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Dintre toți foștii colegi care Aurel Beldeanu, Aurel Țicleanu și Ion „Johnny” Împușcătoiu au fost prezenți pe ultimul drum al fostului fotbalist. Doi membrii din galeria Universității Craiova au fost, de asemenea, prezenți la înmormântarea lui „Mitică” Marcu. Pe sicriul său a stat tot timpul steagul Craiovei și o eșarfă dedicată lui, cu care a și fost îngropat.

Mihai Rotaru a suportat toată cheltuiala înmormântării lui „Mitică” Marcu

FANATIK a aflat că toată înmormântarea fostului mare fotbalist, de la biserică, loc de veci și până la mâncare au fost plătite de Mihai Rotaru. De asemenea, acționarul campioanei României s-a îngrijit ca Aurică Beldeanu și Johnny” Împușcătoiu să fie aduși de la Craiova cu mașina condusă de unul dintre șoferii clubului.

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LPF nu a rămas indiferentă față de tristul eveniment. Liga Profesionistă a decis, la scurt timp după moartea fostului fotbalist, să-l onoreze la toate meciurile din SuperLiga care se vor juca în weekend, în etapa a 5-a. Drept consecință, se va ține un moment de reculegere înaintea fiecărui fluier de start al partidelor programate.

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