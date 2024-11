Mititelu a dezvăluit ce buget uluitor are FCU Craiova în liga a doua. „Credeți că jucătorii mei renunță la bani?”. Ce șanse de promovare are

a făcut declarații uluitoare la . Patronul din bănie are bugete de Superliga, chit că echipa sa defilează în diviza secundă de fotbal. A dezvăluit cât cheltuie lunar la echipă.

Mititelu: „Eu am buget de liga 1”

Omul de afaceri a mărturisit bugetul pe care FCU Craiova îl are în sezonul actual de Liga 2. Invitatul lui Horia Ivanovici a cheltuit sume uriașe pentru pretențiile pe care liga secundă le are.

„Eu am buget de liga 1. Am mai scăzut cu 50.000 de euro pe lună diferența între ce a fost și ce este. (n.r. și cât e bugetul anul acesta?) 250.000 de euro pe lună. Sunt 3 milioane pe an.

Păi eu am un lot în care jucătorii mei au prins contractul de liga 1. Credeți că a dorit vreunul să-și micșoreze contractul? La noi se plătesc 250.000 de euro pe lună. Am și mulți jucători, am vreo 32 de jucători plus jucătorii care sunt împrumut și care, să zic așa, o parte din salarii a rămas la noi.

Acum nu o spun ca să mă plâng. Am spus în contextul în care justificam această frustrare. Am înțeles, s-a întâmplat nenorocirea, am retrogradat și nici acum nu înțeleg care a fost cauza, sunt fel și fel de ipoteze.

Adrian Mititelu nu crede că va promova în Superliga

Însă, să simți că șansele să promovez anul ăsta sunt mici sau foarte mici e greu. Da, hai să fim serioși. E vorba că nici echipa nu joacă. La antrenament, când te uiți la ei, ți-e mai mare dragul să-i admiri, dar când începe jocul… Asta e echipa noastră ca joc. Nu este echipă să promoveze.

Poate cumva se întâmplă să avem o perioadă bună, dar ca joc avem trei înfrângeri acasă, chestie pe care nu o poți tolera. Nu dă matematic, o echipă cu atâtea meciuri proaste acasă în care adversarii vin și marchează multe goluri. Și ce adversari! Nu e echipă care să pretindă că poate să promoveze.

Numai dacă se întâmplă o minune și începe o serie de 3-4 victorii. Pentru că echipa are potențial, calitate are foarte mare. (n.r. vă văd pesimist) Sunt realist. Încerc să mă obișnuiesc cu ideea că e puțin probabil ca anul acesta să promovăm. Dar mai opt meciuri, trebuie să câștigăm minim cinci, poate chiar șase”, a declarat Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune live pe site-ul FANATIK în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30.

