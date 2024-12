Mititelu a scos pe masă toate culisele transferului lui Blănuță. Are clauză de 6 milioane de euro, dar Șucu a refuzat să-l ia la Rapid pe 1,5 milioane de euro!

Adrian Mititelu a precizat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, clauza de reziliere pe care o are Vladislav Blănuță și cum a ratat Dan Șucu ocazia de a-l cumpăra pentru 1,5 milioane de euro.

Adrian Mititelu: „Pe Blănuță i l-am oferit lui Dan Șucu, a doua zi după retrogradare”

Vladislav Blănuță a ajuns cel mai curtat atacant din SuperLiga. Gigi Becali și-a arătat public interesul pentru atacantul de 22 de ani, afirmând că a fost .

ADVERTISEMENT

Nici rivala lui FCSB nu a fost mai inspirată. Adrian Mititelu a mărturisit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că vara trecută i l-a oferit lui Dan Șucu pe fotbalistul care face spectacol în acest sezon la U Cluj.

Patronul lui FC U Craiova era dispus să renunțe la „perla” sa pentru 1,5 milioane de euro și un procent de 30% dintr-un viitor transfer. Numai că, acționarul majoritar al grupării din Giulești a refuzat propunerea omologului său, pe motiv că în acea poziție Rapidul dispune de variante.

ADVERTISEMENT

„Are o clauză de reziliere de 6 milioane de euro. Plus că el este un jucător împrumutat la U Cluj până la vară, au fost vreo 7-8 cluburi care l-au dorit în vară.

I l-am oferit clubului Rapid preferențial. Am avut o comunicare cu domnul Șucu. I l-am oferit în niște condiții foarte avantajoase, chiar a doua zi după retrogradare. Cu împrumut și drept de cumpărare, dar mi-a zis domnul Șucu că ei sunt acoperiți acolo.

ADVERTISEMENT

Mi se pare că îl oferisem cu 1,5 milioane de euro. Eu i l-am oferit, era a doua zi după retrogradare. Și i-am promis băiatului că nu îl țin la Liga 2, că îi dau drumul să plece.

Un club din Cehia au oferit o sumă care a fost departe de de ce voiam eu și am zis: ‘Domne, îl dau la un club de Liga 1 ca Rapid, care are vizibilitate. Hai să le cer 1,5 milioane de euro plus 30% dintr-un viitor transfer’. Și i l-am oferit domnului Șucu, dar mi-a zis că sunt acoperiți. La fel am ratat și eu cu Rrahmani”, a declarat Adrian Mititelu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

U Cluj are un procent de 10% dintr-un viitor transfer al lui Vladislav Blănuță

U Cluj nu va fi neglijată pentru că a participat la dezvoltarea lui Vladislav Blănuță. că, în cazul în care atacantul se va transfera pe o sumă mai mare le 1 milion de euro, „șepcile roșii” vor beneficia de un procent de 10% din viitoarea achiziție.

„Nu, nu are clauză de cumpărare U Cluj. Este jucătorul lui FC U Craiova. Clujul are o singură chestie. Dacă îl vindem noi cu mai mult de 1 milion de euro să primească 10%.

Ei i-au ridicat cota, dar fără Blănuță nu cred că era Clujul pe locul 1. Blănuță i-a ajutat foarte mult. Pleacă numai dacă vine o ofertă foarte mare. Parcă îmi pare rău de U Cluj, că este o echipă frumoasă. Eu chiar cred că poate să ia campionatul anul ăsta U Cluj”, a precizat patronul lui FC U Craiova.

9 goluri și 2 pase decisive a reușit Blănuță în 20 de meciuri în acest sezon de SuperLiga

800.000 de euro este cota atacantului născut în Republica Moldova, potrivit Transfermarkt

Adrian Mititelu, dezvăluiri despre transferul lui Blănuță la Rapid