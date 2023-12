Mititelu investește, dar rezultatele întârzie să apară: “Tu știi cât are salariul Bauza? Dar Bahassa?”

În ciuda implicării lui Adrian Mititelu, oltenii nu reușesc să lege victoriile în Superliga. În ultima partidă, Universitatea Cluj a reușit să câștige toate punctele din confruntarea cu FCU, scor 2-1.

FCU Craiova se luptă la retrogradare

“Deci jur, îmi pare rău că omul acesta la câți bani bagă nu are rezultate. Tu știi câți bani dă? Cât are Bauza? 13-14.000 pe lună. Cât are Bahassa? Se apropie, 12.000. Blănuță cât are? 7-8.000”, a precizat moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici.

“Și FCSB cheltuie, și domnul Rotaru cheltuie. Acum e într-o perioadă bună și cred că a lovit bine cu Petev, a luat 9 puncte. Cum i-ai văzut în prima repriză la Galați nu ziceai, în repriza secundă altceva. Cu Dinamo a fost primul meci.

Aici, la FCU, s-a câștigat meciul cu Sepsi în minutele de prelungire, dar după o superioritate clară, deci victoria nu e cu nimic surprinzătoare. Ieri a fost una din înfrângerile bine meritate. Ei au reușit să aibă o posesie de 64% între Achim și pase înapoi. Foarte mult s-a mizat pe Bauza care a fost zero, a fost și prima schimbare.

Bauza până etapa trecută când intră 25 de minute, el nu e din 15 septembrie. Iar în astea 2 luni au fost și meciuri bune. În schimb, pe fondul sterilității acesteia au fost și niște greșeli în apărare”, a precizat Alin Buzarin.

FCU Craiova a ajuns la 10 înfrângeri în Superliga

FCU Craiova a înregistrat în ultimele 18 meciuri cinci victorii, trei remize și zece înfrângeri, acumulând un total de 18 puncte.

“E execuție de fotbalist, nu sunt vreun simpatizant de al lui Popa, dar după meciul din Giulești și meciul de ieri jos pălăria pentru Daniel Popa. Are o forță nativă extraordinară, protejează foarte bine, simte spațiile foarte bine și ne arată că are execuții”, a precizat Robert Niță.

E al nu știu câtelea gol luat din fază fixă. Execută Nistor, sare Blănuță cu Masoero și dă Masoero. După vine pe lung Ianis Stoica. Respinge portarul ușor în lateral. După am văzut declarațiile lui Giovani Constantio după meci, foarte corecte. Dar sunt declarații nu de antrenorul echipei. Analizează cu mare obiectivitate, dar el trebuie să analizeze din interior, nu ce am văzut și noi din exterior.

Se joacă parcă un pic mai îngrijit, dar aceștia sunt fundașii. Mai e o chestie, golgheterul la zi, Chițu a dispărut din fața porții, l-am văzut în lateral. L-au și luat în primire acolo Vătăjelu și Mitrea. Chițu nu a dat roade”, a punctat Alin Buzărin.

FCU Craiova e in criza de forma