Mititelu jr., ultimele informații despre scandalul xenofob Sepsi – FC U Craiova. „Se va face dreptate. Sunt credincios și evlavios”. Cine e omul cheie. Video exclusiv

FC U Craiova luptă cu ardoare pentru ocuparea ultimului loc care asigură prezența în play-off-ul SuperLigii, însă deocamdată depinde și de verdictul care se va da la Comisia de Recurs în cazul scandalului de xenofobie de la meciul cu Sepsi. Decizia trebuia să fie dată joi, însă

Adrian Mititelu Jr., convins că se va face dreptate în cazul scandalului de xenofobie de la Sepsi – FC U Craiova: „Am încredere în acel om!”

Dezavantajată clar în lupta cu Sepsi pentru un loc în play-off de verdictul FC U Craiova se află în acest moment pe locul 7 în clasament, la distanță de 4 puncte în spatele contracandidatei sale. O eventuală întoarcere a deciziei inițiale la Comisia de Recurs i-ar crește șansele de a prinde Top 6. De aceea, emoțiile sunt mari, lucru recunoscut și de Adrian Mititelu Jr., fiul patronului Adrian Mititelu.

ADVERTISEMENT

În direct la acesta a declarat că așteaptă cu înfrigurare ziua de marți, dar spune în același timp că are încredere în judecata oamenilor din Comisia de la Recurs și că în mod normal aceștia vor face dreptate.

„Sincer să fiu, în ultimii zece ani din viața mea am stat bine cu emoțiile. Sunt obișnuit cu ele. Am trăit cu emoții de mic copil. Sper într-o decizie dreaptă, deși antecedentele ne arată că e posibil orice în România, din partea Federației Române de Fotbal.

ADVERTISEMENT

Eu sper și am mare încredere, se vorbea foarte mult zilele acestea, că este domnul Trăilă în completul celor de la Comisia de Recurs… Am mare încredere într-un om de asemenea anvergură. Se făcea o legătură că a fost avocatul celor de la Federație în procesul de dezafiliere. Și că ar fi oarecum un conflict de interse, Și că ar avea un dinte împotriva noastră… Dar eu cred că un avocat de asemenea prestigiu cum este domnul Trăilă și la o asemenea vârstă, și la experiența pe care o are, eu nu cred că poate să-și bată joc de atâția ani de muncă și să dea o decizie nedreaptă”, a spus Adrian Mititelu Jr. la dezvăluind totodată și cine esste omul cheie care va judeca acest caz la Recurs.

VEZI VIDEO MAI JOS

Adrian Mititelu Jr. speră la play-off, chiar dacă decizia în scandalul de xenofobie îi va fi potrivnică lui FC U Craiova

Deși ia în calcul și varianta ca FC U Craiova să piardă la Comisia de Recurs, Adrian Mititelu Jr. e convins că echipa pe care o patronează poate obține calificarea în play-off. Se bazează pe forma sportivă pe care o traversează în acest moment cele două contracandidate, chiar dacă Sepsi are un avantaj de patru puncte în clasament.

ADVERTISEMENT

„Deci eu sper sper într-o decizie dreaptă, nu pot să concep că Sepsi poate intra în play-off cu ajutorul acelui meci la «masa verde». Îți spun sincer, ar fi o mare nedreptae. Mai ales că, dacă ne uităm și după aspectul jocului, Craiova este o echipă neînvinsă de 11 meciuri, Sepsi nu știu câte puncte a strâns în ultimele etape… Deci nici din punct de vedere sportiv nu merită să fie acolo și acesta ar fi un atu decisiv pentru ei la calificarea în play-off. Acest meci câștigat la «masa verde».

Și dacă pierdem decizia, avem șanse să mergem în play-off. Asta am vorbit și cu băieții după meciul cu Chindia de la Ploiești, erau descumpăniți și dezamăgiți, însă le-am ridicat moralul… Le-am spus că chiar dacă se face o nedreptate în plus Craiovei anul acesta și vom pierde acest Apel la Comisie, șansele matematice încă sunt. Iar eu cred că avem puterea să facem șase puncte în cele două meciuri care urmează și care sunt extrem de grele… Iar Sepsi are și ea un program extrem de greu, cu CFR Cluj și FCSB, deci totul este posibil.

ADVERTISEMENT

Eu sunt un tip evlavios și credincios, și cred că se va face dreptate în acest caz. Chiar dacă vom pierde la Apel, eu sunt convins că ne vom califica pe teren. Sper în asta. Deși, repet, cel mai normal este ca să se rejoace meciul la Sfântu Gheorghe. Nu știu din ce minut, poate și din 80, nu mă interesează cum… Dar în subsidiar trebuie să ne gândim că putem să nu câștigăm la Apel, dar să facem 6 puncte cu Botoșani și Sibiu și să ne calificăm în play-off. Cu speranța că se va încurca Sepsi”, a mai spus Adrian Mitotelu Jr. la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vine cu numeroase exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită începând din această săptămână în fiecare zi de luni până vineri. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de, contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .