Mititelu, resemnat după FC U Craiova – UTA 2-3: „Ferească Dumnezeu de mai rău!”

La debutul lui Giovanni Costantino pe stadionul „Ion Oblemenco”, . Adrian Mititelu s-a arătat dezamăgit de evoluția jucătorilor din Bănie și anunță că trupa italianului se lupta pentru salvarea de la retrogradare în SuperLiga.

Adrian Mititelu, dezamăgit după FC U Craiova – UTA Arad 2-3: „Luptăm serios pentru salvarea de la retrogradare”

Înfrângerea cu i-a năruit speranțele la play-off lui Adrian Mititelu și mărturisește că formația sa se luptă pentru salvarea de la retrogradare. Finanțatorul oltenilor speră ca gruparea din Bănie să câștige puncte în următoarele etape din SuperLiga și să iese din subsolul clasamentului.

„Este o zi foarte tristă pentru că eram convins că vom câștiga meciul de astăzi și din păcate ne-a tăiat așa toate speranțele de o relansare. Acuma s-a schimbat strategia, suntem o echipă care se luptă pentru salvarea de la retrogradare.

Să nu credeți că jucătorii nu sunt conștienți, își doresc dar nu pot. Ce să ne mai gândim la meciul cu CS U, totuși rămân o echipă foarte bună, cu jucători valoroși, cu experiență și noi plecăm cu șansa a doua. Sincer planurile noastre pentru acest an s-au schimbat.

Luptăm serios pentru salvarea de la retrogradare, nu îmi mai arde mie de orgolii. Bătălia pentru puncte și un punct este foarte bun la aceste meciuri. Am ratat situația de a merge sus, am avut prea multe eșecuri acasă și acum am căzut în cealaltă extremă, sunt o echipă vulnerabilă, care nu se regăsește și are nevoie de o reașezare pentru a se salva”, a declarat Adrian Mititelu.

Serie de foc pentru FC U Craiova în SuperLiga: „Suntem în pericol foarte mare”

Pentru FC U Craiova 1948 urmează derby-urile cu Universitatea Craiova și FCSB în SuperLiga, însă Adrian Mititelu nu privește cu optimism confruntările cu rivalele. Acesta își dorește totuși ca trupa lui Giovanni Costantino să câștige puncte în viitoarele partide.

„Nu uitați că întâlnim trei dintre cele mai bune echipe din România în următoarele trei meciuri, ceea ce este foarte greu pentru noi și nu știu pe unde vom scoate cămașa. Arbitrajul a contribuit serios ca de obicei, ne-am obișnuit cu asta, dar nu este cauza principală pentru înfrângere.

Am schimbat sistemul, ne gândeam că pot să fie dificultăți cel puțin în primele două, trei meciuri. Am hotărât să schimbăm sistemul, jucătorii pe care îl avem parcă s-ar plia mai bine pe sistemul ăsta. Cu Bauza, Baten și Lacroix în teren cred că lucrurile stăteau altfel.

Suntem pe loc de baraj, ferească Dumnezeu de mai rău. Trebuie să luptăm să strângem cât putem în astea trei meciuri, însă nu este exclus după astea trei meciuri să fim pe loc de retrogradare direct. M-am uitat pe clasament și am realizat că suntem într-un pericol foarte mare”, a spus finanțatorul.

Adrian Mititelu s-a dus la vestiare la sfârșitul partidei: „Am mai făcut câteva reproșuri”

Adrian Mititelu a intrat la vestiare după fluierul de final, iar finațatorul a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor. Acesta este convinsă că formația sa poate să pună probleme mari formațiilor de top din SuperLiga, însă este nevoie de răbdare la FC U Craiova 1948.

„Vom reuși să evităm retrogradarea dar pentru asta va trebui să tragem foarte mult. Cu CS U e foarte greu, una e orgoliu, dușmănia și nebunia și alta este ceea ce putem noi. Probabil că vor face un meci bun în Giulești, așa presimt eu și noi suntem o echipă copleștită de probleme și lipsuri.

Am fost în vestiar, m-am supărat puțin pe ei. Erau și ei supărți, mici reproșuri între ei, am mai făcut și eu câteva reproșuri dar până la urma urmei ce putem să facem. Au dorit să câștige, dar nu au putut. Echipa asta poate să bată pe oricine, dar să ajungem la faza asta trebuie să găsim formula magică”, a mai spus Adrian Mititelu.