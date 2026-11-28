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Adrian Mititelu (58 de ani), patronul celor de la FCU Craiova, a oferit un verdict tranșant despre cursa pentru titlu din SuperLigă. Omul de afaceri oltean a mizat pe Universitatea Craiova ca principală favorită la câștigarea campionatului, a remarcat forța ofensivă și stilul de pase al lui Dinamo, dar a lansat un atac dur la adresa acționarului majoritar de la Rapid, Dan Șucu.

Adrian Mititelu îl desființează pe Dan Șucu

, la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, Adrian Mititelu nu le oferă șanse reale giuleștenilor la titlu. Finanțatorul din Bănie a susținut că resursele financiare și infrastructura nu sunt suficiente fără cunoașterea fenomenului fotbalistic și a criticat lipsa de spirit colectiv din jocul echipei din Giulești. „Nu stăpânește fenomenul, nu am nimic cu domnul Șucu, îl apreciez foarte mult ca om, dar nu are nicio treabă cu fotbalul. Nu e suficient să ai bani, să ai condiții, sponsori. Din ce văd eu la Rapid, văd că jucătorii sunt foarte individualiști”, a declarat Adrian Mititelu, conform .

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Universitatea Craiova favorită și Dinamo lăudată pentru jocul de pase de Adrian Mititelu

Înaintea duelului direct dintre , programat luni, 30 noiembrie, de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, Mititelu a evidențiat calitatea atacanților de care dispune antrenorul Filipe Coelho, dar a apreciat și modul în care pasează formația pregătită de Nuno Campos. „Candidata numărul 1 la titlu este CSU și dacă văd pe cineva să vină acolo, e Dinamo, care vine să îi încurce, pe altcineva nu văd. Dinamo pasează cum nu pasează nimeni în Liga 1, are un joc atât de frumos, dacă mai avea și un atacant… Echipele astea vor să ia campionatul și nu sunt în stare să aducă un atacant, păi cum poți să te bați cu atacanții pe care îi are CSU când tu vii cu niște jucători… N-ai cum”, a spus Adrian Mititelu.

Situația din clasament și ce meciuri urmează pentru Universitatea Craiova și Dinamo

După 16 etape disputate în SuperLigă, Universitatea Craiova ocupă primul loc cu 36 de puncte și cel mai bun atac din campionat, Rapid este a doua cu 34 de puncte, iar Dinamo București completează podiumul cu 33 de puncte. Oltenii vin după victoria categorică din deplasare cu UTA Arad (6-2) în campionat, urmată de eșecul de joi, 26 noiembrie, de pe terenul lui Brighton (0-4) în Conference League, în timp ce Dinamo a cedat acasă cu Petrolul Ploiești (0-1) în ultima rundă de SuperLigă.

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Pentru cele două formații urmează o dublă confruntare consecutivă în decurs de doar patru zile: mai întâi în etapa a 17-a din SuperLigă, luni, 30 noiembrie, de la ora 20:00, la Craiova, iar apoi în faza grupelor din Cupa României, joi, 3 decembrie, tot de la ora 20:00. Ulterior, Universitatea Craiova va juca în deplasare cu Petrolul Ploiești (6 decembrie, ora 20:00) și cu Kairat Almatî în Conference League, în timp ce Dinamo va primi vizita celor de la Oțelul Galați și va evolua la Voluntari (13 decembrie, ora 17:45).