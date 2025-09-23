Sport

“Mitraliera” lui Dinamo! Bratu, dezvăluiri despre cum i-a furat titlul Stelei: “Am luat o primă de 14.000 de euro de om! Meciul cu cea mai mare presiune”

Florin Bratu a rememorat episodul când i-a furat titlul Stelei în 2008. Povestea victoriei în fața rivalei și suma de bani încasată.
Mihai Dragomir
23.09.2025 | 15:17
Mitraliera lui Dinamo Bratu dezvaluiri despre cum ia furat titlul Stelei Am luat o prima de 14000 de euro de om Meciul cu cea mai mare presiune
Florin Bratu și povestea titlului suflat Stelei. Ce a spus despre victoria cu 2-1 a lui Dinamo, în care a și marcat. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Pe data de 4 mai 2008, Dinamo învingea Steaua cu 2-1 și îi sufla titlul de campioană. Florin Bratu a fost invitat la ediția de marți, 23 septembrie, a emisiunii „Fanatik Dinamo”, unde a rememorat meciul respectiv, în care a și marcat.

Florin Bratu și povestea victoriei cu Steaua prin care le-a suflat titlul rivalilor

Florin Bratu, actualul antrenor de la CS Dinamo, echipa pe care a promovat-o în Liga 2, și-a amintit de celebra victorie Dinamo – Steaua 2-1 din returul sezonului 2007/2008. Deși „roș-albaștrii” au învins apoi Gloria Buzău în ultima etapă, victoria CFR-ului cu U Cluj a făcut ca „feroviarii” să fie campionii acelei ediții de campionat.

„Mitraliera” a povestit despre victoria prin care au suflat titlul rivalei. El a marcat pentru 1-0, din penalty, urmat apoi de Dănciulescu. De partea cealaltă, Sorin Ghionea marca în minutul 70, însă insuficient pentru a mai schimba ceva. Jucătorii „câinilor” au fost recompensați cu 14.000 de euro de persoană.

„Toți de la Dinamo și-au văzut de treabă și au jucat 200%”

N-am cum să uit. La ce presiune a fost la acel meci. Am rămas în inimile suporterilor dinamoviști, mai ales că era Eternul Derby. Ei se bazau pe o victorie cu Buzău în ultima etapă, iar CFR cu U Cluj. Noi am avut o presiune foarte mare atunci pentru a prinde locul 3. Nu avusesem un parcurs atât de bun, până în ultimele 4 etape.

Noi am jucat în ultimele 4 etape cu Craiova, 4-4 acasă, apoi 2-1 în Giulești, după 2-1 acasă cu Steaua și ultima etapă la UTA, unde am fost suspendat. Sărise Dică la scandal la mine atunci, am luat amândoi roșu. Chiar dacă au fost presiuni foarte multe, oamenii care atunci speculau foarte mult în jurul acestui meci, toți de la Dinamo și-au văzut de treabă și au jucat 200%. Eu țin minte că în timpul meciului și Bănel, și Goian, și Dică ziceau că ce avem, de ce jucăm așa.

„Undeva la 14.000 de euro de persoană am luat după acel meci!”

Am avut primă de meci atunci frumoasă atunci. Undeva la 14.000 de euro de persoană am luat după acel meci. Eu am spus-o mai de mult și mă repet. Când antrenorul nostru, Cornel Țălnar, a făcut foile de meci atunci, când a anunțat executanții de penalty Dănciulescu era primul, apoi eu.

Când a obținut penalty am văzut că nu prea voia să bată și i-am zis să mă lase pe mine. Am dat gol și în repriza secundă i-am dat pasă de gol. A fost un meci special. Vorbeam cu Danciu prin cantonamente care i s-a părut meciul cu cea mai mare presiune și mi-a spus că meciul acela cu Steaua. Eu și Dică ne-am reglat apoi, la o lună am fost la echipa națională”, a spus Florin Bratu la „Fanatik Dinamo”.

Bratu, dezvăluiri despre cum i-a furat titlul Stelei

