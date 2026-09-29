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Mitran știe jucătorii pe care Gică Hagi nu îi va mai chema niciodată la națională! „Am vorbit din vară. Sunt sigur”. Exclusiv

România a jucat dezastruos cu Bosnia şi Herţegovina şi a pierdut, scor 2-4. Marius Mitran a dezvăluit în direct că Hagi nu va mai convoca 8-10 jucători la următoarele acţiuni. Primele nume de pe lista neagră.
Marian Popovici
29.09.2026 | 12:47
Mitran stie jucatorii pe care Gica Hagi nu ii va mai chema niciodata la nationala Am vorbit din vara Sunt sigur Exclusiv
breaking news
Mitran știe jucătorii pe care Gică Hagi nu îi va mai chema niciodată la națională! „Am vorbit din vară. Sunt sigur”. Sursa: colaj Fanatik
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Naţionala României a pierdut cu 2-4 în faţa Bosniei-Herţegovina. „Tricolorii” ocupă ultimul loc în grupa de Liga Naţiunilor şi au şanse minime să încheie între primele două formaţii, care să ne permită accesul în urna a doua în preliminarii.

Cum a gândit Gică Hagi meciul cu Bosnia: „Încerca să vină cu o prospeţime în faţa valorii adversarilor”

Marius Mitran a dezvăluit discuţia pe care a avut-o cu Gheorghe Hagi în timpul verii. Regele” a încercat să compenseze diferența de valoare față de bosniaci prin prospețimea jucătorilor care nu au evoluat în Suedia:

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Pentru că ştiu şi înţeleg ce a vrut să facă. Nu m-a surprins această strategie. Am discutat peste vară. Hagi s-a făcut în faţa unui test pe care niciun selecţioner nu l-a mai avut vreodată: patru meciuri în 11 zile. Şi-a propus să iasă din şocul ăsta. A vrut să obţină ceva în cele patru meciuri.

Pe baza acelui experiment din vară când i-a ieşit cu Georgia şi Ţara Galilor a spus că merge în Suedia, unde e meci de gală, debutul oficial, cu tot ce are mai bun, cu vitrina, cu cea mai valoroasă bomboană. Peste trei zile a vrut să schimbe 10 titulari de ce? Pentru că a crezut că o echipă superioară, cum e cea a Bosniei nu poate fi învinsă decât dacă am fi avut un plus de prospeţime.

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Plusul de valoare nu exista. Ei erau mai sus şi a spus că încearcă să vină cu o prospeţime care să facă faţă valorii nete a adversarilor. Aseară, la conferinţa de presă, a recunoscut că a greşit”, a spus Mitran la FANATIK SUPERLIGA.

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8-10 jucători, out de la echipa naţională! Primul nume important

Jurnalistul a dezvăluit că 8-10 jucători vor încheia socotelile cu echipa naţională după această acţiune. Marius Mitran a dat şi primul nume care nu va mai fi convocat la viitoarele meciuri ale reprezentativei:

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Ştiam dinainte. Nu pot să dau din casă. Ştiu şi nişte nume cărora le-a mai dat o şansă. În sufletul lui nu mai aveau nicio şansă acei jucători. Dar, din delicateţea lui, el e un om asumat… Nu l-aş fi băgat niciodată pe Ianis în Suedia. Nu l-aş expune. Dar el a spus că e: „Căpitanul meu, căpitanul pe care l-au ales jucătorii…”. Orice om cu o minimă viclenie, şmecherie de viaţă, îl proteja.

Eu ştiu că 8-10 jucători vor pleca şi se va încheia cu ei. A avut nişte nume în cap de la început. Un nume pot să vi-l spun: Andrei Burcă, subiect închis„, a dezvăluit Marius Mitran la FANATIK SUPERLIGA.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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