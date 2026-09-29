Mitran știe jucătorii pe care Gică Hagi nu îi va mai chema niciodată la națională! „Am vorbit din vară. Sunt sigur”. Exclusiv

Naţionala României a pierdut cu 2-4 în faţa Bosniei-Herţegovina. „Tricolorii” ocupă ultimul loc în grupa de Liga Naţiunilor şi au şanse minime să încheie între primele două formaţii, care să ne permită accesul în urna a doua în preliminarii.
Marius Mitran a dezvăluit discuţia pe care a avut-o cu Gheorghe Hagi în timpul verii. Regele” a încercat să compenseze diferența de valoare față de bosniaci prin prospețimea jucătorilor care nu au evoluat în Suedia:
„Pentru că ştiu şi înţeleg ce a vrut să facă. Nu m-a surprins această strategie. Am discutat peste vară. Hagi s-a făcut în faţa unui test pe care niciun selecţioner nu l-a mai avut vreodată: patru meciuri în 11 zile. Şi-a propus să iasă din şocul ăsta. A vrut să obţină ceva în cele patru meciuri.
Pe baza acelui experiment din vară când i-a ieşit cu Georgia şi Ţara Galilor a spus că merge în Suedia, unde e meci de gală, debutul oficial, cu tot ce are mai bun, cu vitrina, cu cea mai valoroasă bomboană. Peste trei zile a vrut să schimbe 10 titulari de ce? Pentru că a crezut că o echipă superioară, cum e cea a Bosniei nu poate fi învinsă decât dacă am fi avut un plus de prospeţime.
Plusul de valoare nu exista. Ei erau mai sus şi a spus că încearcă să vină cu o prospeţime care să facă faţă valorii nete a adversarilor. Aseară, la conferinţa de presă, a recunoscut că a greşit”, a spus Mitran la FANATIK SUPERLIGA.
Jurnalistul a dezvăluit că 8-10 jucători vor încheia socotelile cu echipa naţională după această acţiune. Marius Mitran a dat şi primul nume care nu va mai fi convocat la viitoarele meciuri ale reprezentativei:
Ştiam dinainte. Nu pot să dau din casă. Ştiu şi nişte nume cărora le-a mai dat o şansă. În sufletul lui nu mai aveau nicio şansă acei jucători. Dar, din delicateţea lui, el e un om asumat… Nu l-aş fi băgat niciodată pe Ianis în Suedia. Nu l-aş expune. Dar el a spus că e: „Căpitanul meu, căpitanul pe care l-au ales jucătorii…”. Orice om cu o minimă viclenie, şmecherie de viaţă, îl proteja.
Eu ştiu că 8-10 jucători vor pleca şi se va încheia cu ei. A avut nişte nume în cap de la început. Un nume pot să vi-l spun: Andrei Burcă, subiect închis„, a dezvăluit Marius Mitran la FANATIK SUPERLIGA.