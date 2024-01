Mitriță a cerut penalty în Universitatea Craiova – Farul Constanța 1-2: ”Contact a fost cu siguranță”

. Oltenii au rămas la 10 puncte în spatele liderului FCSB, care încă nu a jucat în această etapă.

Alexandru Mitriță: ”Trebuie să învățăm din greșeli”

Alexandru Mitriță a discutat despre faza controversată din finalul partidei cu Farul, în care a cerut dictarea unei lovituri de pedeapsă. Totodată, crede că echipa trebuie să fie mai atentă în partidele viitoare pentru a rămâne în lupta pentru locurile care duc în cupele europene.

”A fost un meci foarte intens în această seară, felicitări celor de la Farul. Am luat două goluri foarte ușor, trebuie să reglăm aceste lucruri. Le-a ieșit jocul, noi trebuie să învățăm din greșeli. Nu e ușor, nu trebuie să dăm vina pe el (n.r.- pe Maldonado, aflat la debut). A fost un meci greu cu cei de la Farul Constanța, nu e el de vină. Nu vreau să vorbesc despre mine, nu e frumos. Vreau să-mi ajut echipa.

La faza în care am cerut penalty eram în viteză mare. Am dat mingea pe lângă el, contact a fost cu siguranță. Dacă învingeam, treceam pe locul 2, mai avem de muncă, am avut situații foarte bune în această seară”, a decalart Alexandru Mitriță la .

Alexandru Crețu: ”Este o seară tristă pentru noi”

Alexandru Crețu s-a arătat suparat după partida Universitatea Craiova – Farul Constanța 1-2, dar crede că lupta la titlul înca nu s-a terminat.

”Am avut ocazii destul de clare, cum au avut și ei. Îmi este greu să vorbesc, nici nu știu ce să vă zic. Nu arătam bine. Trebuie să adunăm puncte deoarece bătaia la play-off este aspra. E o seară tristă pentru noi. Cu toții ne-am dorit, dar pare că nu ne-a reușit.

Cred că FCSB poate să fie ajunsă, campionatul se joacă în continuare. Cum noi aveam o perioadă proastă, și FCSB poate trece printr-un astfel de moment”, a declarat Alexandru Mitriță la .

Ronaldo Deaconu, după debutul la Farul Constanța: ”Vreau să lupt pentru șansa mea de a ajunge la Euro”

Ronaldo Deaconu a fost integralist în partida Universitatea Craiova – Farul Constanța 1-2. Noul jucător la formației lui Gică Hagi a discutat despre și despre o posibilă convocare la echipa națională, la Campionatul European din această vară.

”Am mai jucat inter, e o poziție pe care mă simt bine. Am câștigat 3 puncte foarte importante. Eu zic că suntem pe drumul cel bun. Am venit la Farul deoarece aici am fost dorit de toata lumea, asta e cel mai important. Nu am ajuns la Dinamo și Ionel Dănciulescu a explicat foarte bine de ce nu am ajuns acolo. Le doresc mult succes și celor de la Dinamo și sunt sigur că se vor salva de la retrogradare.

Gheorghe Hagi e un profesionist și mă bucur că sunt antrenat de el. Vreau să lupt pentru șansa mea de a ajunge la Euro, cred că orice fotbalist dă totul pentru a ajunge acolo”, a declarat Ronaldo Deaconu.