Mitriță, despre Dinamo – Universitatea Craiova: „Presiune mai mare pe mine”

Alex Mitriță este pregătit pentru derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova care este programat luni, de la ora 21:30, iar „piticul” a pus ochii pe cele trei puncte. Mijlocașul mărturisește că dragostea pentru culorile „alb-albastre” și visul câștigării titlul de campion cu formația din Bănie l-au convins că revină la trupa lui Eugen Neagoe.

Alex Mitriță este gata de startul SuperLigii: „Va fi o presiune mai mare pe mine, dar avem un lot valoros”

, iar oltenii se gândesc să prelungească șirul succeselor în fața „câinilor roșii”. Alex Mitriță a declarat că fotbaliștii „alb-albaștrilor” vor avea o misiune dificilă pe stadionul „Arcul de Triumf”, însă speră ca „Geană” să fi găsit calea spre victorie.

Alex Mitriță a mărturisit că suporterii au așteptări mari după revenirea la Universitatea Craiova și va fi o presiune mai mare pe umerii lui față de prima periodă petrecută în Bănie. Internaționalul român are încredere în Eugen Neagoe și colegii săi pentru a-și îndeplini visul.

„Va fi un meci foarte greu, așa cum a spus și Mister. Este o echipă nou-promovată, dar știm foarte bine ce înseamnă Dinamo pentru România. Este o echipă de tradiție, dar trebuie să aplicăm ceea ce ne-a spus Mister și nu o să avem probleme astfel.

Cu siguranță va fi un campionat foarte greu, vor fi etape foarte grele chiar dacă sunt echipe nou-promovate. Va fi și pe mine o presiune mult mai mare, dar împreună avem un lot valoros, un antrenor valoros și cu siguranța vom avea un cuvânt greu de spus.”, a declarat Alex Mitriță.

Alex Mitriță, despre obiectivul propus la Universitatea Craiova: „Am un vis, toată lumea își dorește un trofeu”

și-a anunțat planurile la Universitatea Craiova, ci anume Cupa României Betano și titlul de campioană din SuperLiga. Acesta a dezvăluit că dragostea pentru formația din Bănie, dar și îndeplinirea visului său l-au adus înapoi la trupa lui Eugen Neagoe.

„M-am antrenat 100%, știm foarte bine ce înseamnă meciurile împotriva lui Dinamo. Mereu au fost meciuri frumoase, mulți fani, dar noi trebuie să ne focusăm pe ce facem în teren și dacă o să păstrăm aceași mentalitate nu vom avea probleme.

Personal de asta am venit aici. pentru că am un vis cu această echipă. Am vorbit cu colegii, staff-ul și toată lumea, iar orașul își dorește să câștigăm un trofeu. La început nu va fi ușor să avem meciuri spectaculoase, la început sunt importante și punctele, dar ne dorim să jucăm spectaculos.

M-a convins dragostea mea pentru această echipă, îmi doresc foarte mult să câștigăm un campionat cu echipa mea de suflet, asta m-a convins să mă întorc acasă. Este mai important să câștige echipa, să marcheze altcineva mai multe goluri decât mine, dar să câștigăm și să ne îndeplinim visul.

Ne bătem cu noi, trebuie să fim foarte bine pregătiți mental, dăm totul pe teren. Vom vedea cum este terenul, am văzut meciurile de tineret și sperăm să intrăm și să ne facem jocul. Au fost mereu meciuri frumoase, îmi aduc aminte și ultimul meci când am bătut, am fost pe teren”, a mărturisit Alex Mitriță.

Cine va poartă banderola de căpitan la Universitatea Craiova: „Avem cinci sau șase”

Alex Mitriță a părăsit Universitatea Craiova din postura de căpitan, iar după plecarea sa banderola i-a revenit lui Nicușor Bancu. Mijlocașul a mărturisit că „Bancone” merită să fie în continuare liderul „alb-albaștrilor”.

„Nu va fi ușor, este un nume mare în fotbalul românesc și noi trebuie să ne facem treaba noastră și să ne gândim la echipă. Decide Mister cine va fi căpitan, dar pentru mine Nicu merită să fie căpitanul acestei echipe. Este căpitanul nostru, este de foarte mult timp la Craiova și a venit după o perioadă grea și merită să fie”, a spus Alex Mitriță.

Eugen Neagoe a intervenit după declarație lui Alex Mitriță și a mărturisit că banderola de căpitan merită să fie pe brațul a mai multor fotbaliști. „Geană” este de părere că Universitatea Craiova are mai mulți lideri în vestiar și fiecare dintre ei merită să o poarte.

„Sunt băieți de mare caracter, au legat prietenii de atâția ani și se respectă foarte mult. În vestiar avem cinci, șase căpitani. Sunt jucători foarte valoroși, important este că sunt și băieți de caracter și mai puțin important cine este căpitan.

Sigur că la unele meciuri va fi Nicușor, iar la altele va fi Alex, Ivan, Screciu sau Mateiu, dar are mai puțină importanță. Important este ca jucătorii să fie uniți, am enumerat câțiva dintre lideri, dar din punctul meu de vedere toți sunt valoroși și trebuie fiecare să devină un lider în adevăratul sens al cuvântului în momentele dificile”, a încheiar Eugen Neagoe.