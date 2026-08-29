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Alexandru Mitriță, repriză de vis în China: ”hat-trick” și pasă de gol! Gestul de disperare al lui Andrei Burcă. Video

Alexandru Mitriță (31 de ani) are o nouă evoluție de zile mari în China. Atacantul a marcat trei goluri și a dat o pasă decisivă în fața unei echipe cu doi români în componență.
Traian Terzian
29.08.2026 | 14:56
Alexandru Mitrita repriza de vis in China hattrick si pasa de gol Gestul de disperare al lui Andrei Burca Video
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Trei goluri și o pasă decisivă pentru Alexandru Mitirță (31 de ani) într-o singură repriză în China. Sursă foto: colaj Fanatik
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Fostul jucător de la Universitatea Craiova continuă seria meciurilor fantastice în campionatul Chinei. În doar 90 de secunde, Alexandru Mitriță a dat o pasă decisivă și a înscris un gol pentru Zhejiang Professional, pentru ca apoi să mai puncteze de două ori până la pauză.

Goluri și pasă decisivă pentru Alexandru Mitriță în China

În etapa a 25-a a campionatului chinez, Zhejiang Professional a primit vizita lui Yunnan Yukun. Sau altfel spus un duel între Alexandru Mitriță de o parte și Andrei Burcă și Alex Ioniță de cealaltă, toți cei trei români fiind titulari la echipele lor.

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Partida a început furtunos și după doar două minute gazdele au deschis scorul. Mijlocașul croat Marko Tolic l-a ”executat” cu sânge rece pe portarul advers, după o combinație rapidă cu Mitriță care a lăsat încremenită apărarea adversă.

Nu au trecut decât 90 de secunde și Zhejiang și-a mărit avantajul. Oaspeții au reluat jocul de la mijlocul terenului, dar au pierdut imediat mingea. Tolic i-a pasat pe culoar lui Mitriță și atacantul român a punctat cu un șut plasat la colțul lung.

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Semnul lui Burcă după golul lui Mitriță

Golul reușit de Alexandru Mitriță a declanșat fiesta în rândul celor 40.000 de spectatori prezenți în tribunele Huizhou Olympic Stadium. Unii dintre fanii gazdelor au afișat steaguri cu numele românului și cu numărul purtat de acesta pe tricou.

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În ciuda faptului că Zhejiang Professional avea deja 2-0 pe tabelă încă din minutul 4, Andrei Burcă nu a dat semne de disperare. Internaționalul român le-a arătat coechipierilor săi că mai este mult timp până la final și se poate întoarce rezultatul.

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Însă, același Mitriță nu a fost de acord cu acest lucru. În minutul 29, el a plecat cu balonul la picior de la mijlocul terenului, a trecut prin apărarea adversă, a realizat un un-doi spectaculos cu același Tolic și rămas singur cu portarul advers a marcat fără probleme pentru 3-0.

Iar nebunia primei reprize nu s-a terminat aici. În minutul 39, Mitriță a scos o lovitură de la 11 metri și i-a dat mingea lui Tolic pentru a executa. Însă, croatul i-a oferit mingea înapoi și românul nu a ratat șansa hat-trick-ului. Până la pauză gazdele au mai punctat o dată prin sud-coreanul Jin-Seob Park (45+2) și au intrat la cabine cu 5-0.

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Mitriță are lipici la meciurile împotriva conaționalilor

Alexandru Mitriță a avut o evoluție excepțională și în urmă cu o lună, atunci când echipa sa s-a duelat cu formația lui Nicolae Stanciu. Fostul atacant din Bănie a dat o pasă decisivă care a ajutat-o pe Zhejiang Professional să treacă de Dalian Yingbo, scor 3-2.

Însă nu toate lucrurile sunt roz pentru Mitriță în China. La începutul acestei luni, jucătorul a fost aproape de o accidentare groaznică într-o partidă cu Beijing Guoan. Lovitul cu cotul în gât de un adversar, românul a rămas minute bune întins pe gazon până a putut să reia jocul.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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