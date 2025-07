Mitriță renunță la naționala României! Mihai Rotaru, atac la selecționerul Mircea Lucescu: „Nu înțeleg!”

Alexandru Mitriță a ajuns în actuala perioadă de transferuri în China, la Zhejiang Professional FC, contra sumei de 2 milioane de euro. Mijlocașul are parte de un debut de vis în noul campionat, iar Mihai Rotaru a comentat situația fotbalistului.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a dezvăluit „nebunia Mitriță” în China: „Mi-a trimis poze cu fani care poartă tricoul lui de la lot”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a dezvăluit că . Cu 4 , mijlocașul este extrem de apreciat, iar patronul oltenilor a mărturisit că sunt deja suporteri care îi poartă tricoul lui Mitriță, dar nu oricare, ci cel de la echipa națională.

„Mitriță face spectacol în China! E plin de încredere, lumea îl apreciază. Mi-a trimis pozele cu tricoul naționalei cu numele și numărul lui, sunt poze cu numărul 22, cum avea el la națională. Sunt foarte mulți care poartă tricoul lui de la naționala României. Asta înseamnă că a fost cel mai ușor de achiziționat pentru chinezi.

ADVERTISEMENT

El așa a făcut și la New York, el era vedeta echipei acolo. Eu am fost la două meciuri la New York, iar Mitriță era foarte iubit la New York. Cei de acolo joacă cu 60.000 de oameni în tribune, e o atmosferă incredibilă.

În China sunt suporteri care sunt îmbrăcați cu tricoul echipei naționale, cu numărul 22 și numele Mitriță scris pe el. Se poate spune că este deja un idol al echipei, sunt foarte multe speranțe în el, lumea e încântată. A ieșit MVP-ul primei runde când a jucat, pe semne că va ieși și în a 3-a rundă.

ADVERTISEMENT

Lumea îl iubește și Mitriță e Mitriță, el face spectacol. Noi trebuia să fim mult mai atenți la el când juca în România! Este un jucător rar, Șumi știe, că l-a antrenat. Nu mă refer aici doar la națională, ci doar la noi, ca suporteri. Am pierdut ceva de când a plecat Mitriță”, a declarat Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

Mitriță, capitol închis la echipa națională? Ce spune Mihai Rotaru

În continuarea intervenției, Mihai Rotaru a amintit de declarațiile lui Mircea Lucescu referitoare la plecarea lui Mitriță, anume că trebuie găsit înlocuitor. Patronul oltenilor a dezvăluit că mijlocașul a fost dezamăgit la ultima acțiune a „tricolorilor”. În același timp, Rotaru a ținut să amintească că Stanciu a fost chemat din campionatul Chinei la echipa națională, iar la Mitriță se caută deja înlocuitor.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – E adevărat că nu vrea să mai vină la națională?) Nu vreau să discut acest lucru! Oricum este foarte dificil să vină. Domnul Lucescu s-a pronunțat deja, în sensul că a zis în urmă cu câteva zile ‘Dacă l-am pierdut pe Mitriță, înseamnă că trebuie să căutăm pe cineva în partea stângă’, dar nu înțeleg, pentru că Stanciu a fost chemat din China.

Nu vreau să intru în discuții despre echipa națională în acest moment. (n.r. – Nici Mitriță nu ar mai vrea să vină la echipa națională) El a fost dezamăgit după meciul cu Cipru. După meciul cu Austria, că nu l-a băgat în minutul 60, când aveai nevoie să câștigi meciul, și după cel cu Cipru, când nu a jucat titular, s-au preferat alți jucători. Sigur că a fost dezamăgit, el își dorea foarte mult.

Pe de altă parte, să nu uităm că Mircea Lucescu l-a readus la echipa națională. Mitriță, când a auzit că selecționerul a spus că ‘Nu mai este’, se resetează. Nu va sta să se milogească.

Dacă Mitriță joacă extraordinar, va fi printre golgheterii campionatului și face toate fazele jocului, ce faci? Că deja te-ai pronunțat. (n.r. – Dacă va fi chemat, va veni?) Nu știu asta, nu mă întrebați. Nu se pune problema acum, pentru că ați văzut declarația selecționerului”, a încheiat Mihai Rotaru.