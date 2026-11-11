Sport

Mitriță și Ioniță au cucerit China! Topul dominat de fotbaliștii români

Traian Terzian
11.11.2026 | 11:05
Mitrita si Ionita au cucerit China Topul dominat de fotbalistii romani
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Alex Mitriță (31 de ani) și Alex Ioniță (31 de ani) domină topurile din China. Sursă foto: colaj Fanatik
Jucătorii români care activează în China au avut parte de un sezon formidabil. Nicolae Stanciu a ieșit campion, iar Alex Mitriță și Alex Ioniță domină un top important.
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Se poate spune fără doar și poate că a fost anul românilor în China. Alex Mitriță și Alex Ioniță, ambii în vârstă de 31 de ani, au avut evoluții impresionante și au terminat pe primele locuri în topul paselor decisive.

Mitriță și Ioniță au China la picioare

În ciuda faptului că echipa sa, Zhejiang Professional, a încheiat campionatul la jumătatea clasamentului, Alex Mitriță a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai sezonului. El a încheiat stagiunea cu 15 assist-uri, fiind jucătorul cu cele mai multe pase decisive din China.

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Pe lângă asta, fostul star al Universității Craiova a reușit și 13 goluri în cele 25 de meciuri în care a evoluat, clasându-se pe locul 11 în topul marcatorilor. Iar acest lucru l-a făcut un adevărat idol pentru suporterii chinezi.

Al doilea în ierarhia paselor decisive a încheiat Alex Ioniță. Fostul jucător de la Rapid a oferit 13 asisst-uri și a dat cinci goluri prin care a ajutat-o pe Yunnan Yukun să încheie actuala stagiune pe poziția a șasea.

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Nicolae Stanciu, campion în China

Fără îndoială că cea mai mare performanță a fost realizată de Nicolae Stanciu, care a devenit campion în China după un final absolut nebun. Înaintea ultimei etape, Dalian Yingbo avea nevoie să câștige cu Tianjin Jinmen Tiger, iar liderul Chengdu Rongcheng să piardă în deplasare cu Shandong Taishan. Deși puțin probabil, imposibilul a fost realizat, Dalian a cucerit titlul, iar Stanciu și-a trecut în palmares al șaptelea titlu de campion.

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Interesant este faptul că Chengdu Rongcheng avea un avantaj de 14 puncte față de Dalian Yingbo cu cinci etape înainte de finalul sezonului. Însă, a urmat o cădere inexplicabilă, un singur punct câștigat și așa formația lui Nicolae Stanciu a reușit pe ultima sută de metri să-și adjudece marele trofeu.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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