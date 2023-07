Mitriță și Ivan, cuplul de titlu al Universității Craiova? „O să dea goluri”

Universitatea Craiova se pregătește în Bulgaria înainte de noul sezon al SuperLigii. Eugen Neagoe îi are la dispoziție pentru stagiunea următoare pe Andrei Ivan și , doi dintre jucătorii emblematici ai oltenilor. Nicolae Dică și Basarab Panduru au analizat posturile pe care cei doi fotbaliști ar putea fi trimiși în teren de „Geană”.

Alexandru Mitriță și Andrei Ivan, cuplul de titlu al Universității Craiova?

Universitatea Craiova a dat lovitura pe piața transferurilor din vară. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Totuși, mutarea a adus cu sine o serie de schimbări în lotul oltenilor.

Eugen Neagoe va fi nevoit să găsească o soluție pentru ca Alexandru Mitriță și Andrei Ivan să facă echipă în atacul Universității Craiova, iar randamentul să fie unul dorit. În meciurile amicale din Bulgaria, antrenorul oltenilor l-a mutat pe Andrei Ivan în extrema dreaptă pentru a-i face loc lui Alexandru Mitriță în stânga.

Foștii internaționali români Nicolae Dică și Basarab Panduru au analizat cum ar putea face echipă cei doi fotbaliști în ofensiva craioveană. Fostul antrenor de la CS Mioveni este de părere că Andrei Ivan este un jucător potrivit pentru zonele laterale, în timp ce Alexandru Mitriță ar putea avea un randament mai bun în zona centrală.

„Între Andrei Ivan şi Mitriţă, mai bine îl alegi pe Mitriţă”

„Calităţile lui Ivan cele mai bune sunt viteza şi forţa. Este jucător de bandă, nu de zonă centrală, pentru că în aglomeraţie el nu se descurcă, are nevoie de spaţiu.

Între el şi Mitriţă, mai bine îl alegi pe Mitriţă, pentru că este jucător care vine în zona centrală, ştie să se descurce în aglomeraţie, are o tehnică bună şi poate să ia unu contra unu, să verticalizeze, să dea ultima pasă.

Ivan? El nu are ultima pasă. Mitriţă are mai multă calitate în zona centrală. Ivan este bun pe spaţiu, când îl prinde pe adversar unu contra unu. În partea dreapta nu e mare diferenţă pentru el pentru că are o viteză bună, îşi face mingea pe piciorul drept şi dă la poartă. Nu cred că va fi o mare problemă la el”, a declarat Nicolae Dică, la .

„Mitriță cred că o să dea goluri la Craiova”

Basarab Panduru consideră că a atacului, îi poate spulbera șansele „șeptarului” de a fi convocat la echipa națională. Fostul internațional român este convins că Andrei Ivan nu va da randament în partea dreaptă.

”Tu ai spus că el poate şi în dreapta. După părerea mea, nu poate, pentru că şutul lui cu dreptul este la colţul scurt, e greu să tragi din dreapta, să prinzi un exterior, colţul lung.

Mi se pare că e mult mai greu decât în partea cealaltă. Nu era mai bine pe Mitriţă să-l treci în dreapta? Mitriţă cred că o să dea goluri la Craiova”, a spus Basarab Panduru.