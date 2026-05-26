Adevărata miză a barajului Dinamo – FCSB: „Nu e vorba doar despre potul de 10 milioane de euro”

Gigi Becali (61 de ani) nu concepe ca FCSB să rateze ultimul loc care duce în preliminariile Conference League. Pentru a reuși acest lucru, Care e, de fapt, marea miză a duelului de pe „Arcul de Triumf”.

FCSB a avut până acum un sezon extrem de prost, cel puțin în competiția internă. Pentru prima dată în istorie, clubul lui Gigi Becali a ratat calificarea în play-off și a terminat pe locul 8 în play-out. Totuși, fosta campioană poate obține o performanță importantă: calificarea în preliminariile Conference League.

„Noi dacă ne calificăm și mergem în Conference, e un an chiar foarte bun. Pe noi ne interesează cupele europene. Banii și coeficientul. Că nu e UCL, că nu e Europa League, e adevărat. Dar pe noi ne interesează banii, care sunt 10 milioane. Ăsta e meci de 10 milioane, că noi ne calificăm. La Dinamo nu e, că nu e cap de serie. Noi suntem cap de serie până în play-off inclusiv. Ne calificăm în Conference, luăm 10 milioane de euro cel puțin.

Dar nu numai asta. Coeficientul făcut! E foarte bun anul. Orice an pe care îl adăugăm la coeficientul UEFA e foarte bun. Miza e mult mai mare. 10 milioane sunt 10 milioane, dar dacă faci coeficientul, ăla îți dă o invitație în Champions League. Noi avem doi ani, mi se pare. Se ia pe ultimii cinci ani coeficientul.

Noi am făcut doi ani și trebuie să îl facem pe al treilea. Să eliminăm ăia trei ani în care nu am făcut. Să facem acum al treilea an coeficient, mai rămân doi ani. Dacă noi facem cinci ani, noi avem apoi coeficient și mergem cap de serie în Champions League, în play-off. Asta e puterea clubului, coeficientul UEFA. Mai crește clubul cu încă 30-40 de milioane dacă facem coeficient”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, nelipsită din cupele europene

FCSB are un parcurs incredibil când vine vorba de cupele europene. Începând cu sezonul 2002-2003, de când Gigi Becali e patron, roș-albaștrii nu au ratat niciodată prezența în Europa. În cazul în care va trece de Dinamo, FCSB va bifa astfel a 23-a participare la rând în preliminariile unei competiții europene.

