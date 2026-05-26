Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adevărata miză a barajului Dinamo – FCSB: „Nu e vorba doar despre potul de 10 milioane de euro”

Gigi Becali a dezvăluit de ce e, de fapt, atât de important barajul dintre Dinamo și FCSB. Care e miza derby-ului care va desemna ultima reprezentantă a României în Europa
Cristian Măciucă
26.05.2026 | 06:57
Adevarata miza a barajului Dinamo FCSB Nu e vorba doar despre potul de 10 milioane de euro
EXCLUSIV FANATIK
Miza adevărată a barajului Dinamo - FCSB. „Nu e vorba doar despre potul de 10 milioane de euro”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali (61 de ani) nu concepe ca FCSB să rateze ultimul loc care duce în preliminariile Conference League. Pentru a reuși acest lucru, fosta campioană a României trebuie să treacă de rivala Dinamo. Care e, de fapt, marea miză a duelului de pe „Arcul de Triumf”.

Care e, de fapt, miza barajului Dinamo – FCSB

FCSB a avut până acum un sezon extrem de prost, cel puțin în competiția internă. Pentru prima dată în istorie, clubul lui Gigi Becali a ratat calificarea în play-off și a terminat pe locul 8 în play-out. Totuși, fosta campioană poate obține o performanță importantă: calificarea în preliminariile Conference League. Roș-albaștrii trebuie să câștige barajul cu Dinamo, programat vineri, 29 mai, de la ora 20:30. 

ADVERTISEMENT

„Noi dacă ne calificăm și mergem în Conference, e un an chiar foarte bun. Pe noi ne interesează cupele europene. Banii și coeficientul. Că nu e UCL, că nu e Europa League, e adevărat. Dar pe noi ne interesează banii, care sunt 10 milioane. Ăsta e meci de 10 milioane, că noi ne calificăm. La Dinamo nu e, că nu e cap de serie. Noi suntem cap de serie până în play-off inclusiv. Ne calificăm în Conference, luăm 10 milioane de euro cel puțin.

Dar nu numai asta. Coeficientul făcut! E foarte bun anul. Orice an pe care îl adăugăm la coeficientul UEFA e foarte bun. Miza e mult mai mare. 10 milioane sunt 10 milioane, dar dacă faci coeficientul, ăla îți dă o invitație în Champions League. Noi avem doi ani, mi se pare. Se ia pe ultimii cinci ani coeficientul.

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele...
Digi24.ro
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)

Noi am făcut doi ani și trebuie să îl facem pe al treilea. Să eliminăm ăia trei ani în care nu am făcut. Să facem acum al treilea an coeficient, mai rămân doi ani. Dacă noi facem cinci ani, noi avem apoi coeficient și mergem cap de serie în Champions League, în play-off. Asta e puterea clubului, coeficientul UEFA. Mai crește clubul cu încă 30-40 de milioane dacă facem coeficient”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
”Te-am tot iertat, dar nu se mai poate!”. Ion Țiriac, obligat să scoată...
Digisport.ro
”Te-am tot iertat, dar nu se mai poate!”. Ion Țiriac, obligat să scoată banii din buzunar și ”să se mute”

FCSB, nelipsită din cupele europene

FCSB are un parcurs incredibil când vine vorba de cupele europene. Începând cu sezonul 2002-2003, de când Gigi Becali e patron, roș-albaștrii nu au ratat niciodată prezența în Europa. În cazul în care va trece de Dinamo, FCSB va bifa astfel a 23-a participare la rând în preliminariile unei competiții europene.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, INTERVENTIE FABULOASA dupa FCSB - FC Botosani 4-3: “MIZA E MULT MAI MARE CU DINAMO”

Marius Șumudică, la CFR? „Orice antrenor ar merge acolo. E mirajul cupelor europene”....
Fanatik
Marius Șumudică, la CFR? „Orice antrenor ar merge acolo. E mirajul cupelor europene”. Discuție în direct cu Iuliu Mureșan
„Echipa nu are echilibru în centrul terenului”. Andrei Vochin, analiză dură după FCSB...
Fanatik
„Echipa nu are echilibru în centrul terenului”. Andrei Vochin, analiză dură după FCSB – Botoșani 4-3. „Cel mai slab sezon din 1972 încoace”
Petrolul, aproape de faliment! Detalii exclusive de ultimă oră: ”Datorii de 9,3 milioane...
Fanatik
Petrolul, aproape de faliment! Detalii exclusive de ultimă oră: ”Datorii de 9,3 milioane de euro! Poate pleca din liga a 5-a!”
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
A șters pe jos cu FCSB înaintea barajului cu Dinamo: 'Ce rușine de...
iamsport.ro
A șters pe jos cu FCSB înaintea barajului cu Dinamo: 'Ce rușine de echipă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!