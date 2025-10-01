Miza colosală pentru FCSB în meciul cu Young Boys Berna! Profeția lui Mitică Dragomir și un sfat pentru Gigi Becali legat de Stoian și Octavian Popescu

Pentru FCSB urmează partida cu Young Boys Berna din Europa League și apoi derby-ul din campionat cu Universitatea Craiova, iar Mitică Dragomir a făcut o profeție spectaculoasă înaintea acestor jocuri.

Profeția lui Dumitru Dragomir: FCSB se califică în primăvara europeană și prinde și play-off-ul în SuperLiga dacă bate pe Young Boys Berna

În cea mai recentă ediție a , fostul președinte al LPF a admis că în cazul unor victorii cu Young Boys Berna și Universitatea Craiova, campioana FCSB își va asigura locul în play-off-ul de Europa League și va reintra și în lupta la titlu din campionat.

”(n.r. – A început să mai crească puțin FCSB?) Da, exact ca anul trecut. Acum s-au trezit. Dacă îi bate pe Young Boys intră și în play-off și se bate la titlu. (n.r. – Știi că urmează FCSB – Universitatea Craiova în weekend?) E meci tare, mergem și noi. Mă duc și eu să văd meciul ăsta.

Categoric se vor lupta la titlu dacă îi bat pe Craiova. Au crescut pentru că nu mai face improvizații nasoale. El trebuie să se bazeze pe 14 jucători obligatoriu. O formulă de echipă trebuie să existe, nu două, că nici dracu nu face așa ceva. Unde a văzut el City cu două echipe, Milan cu două echipe, Interul cu două echipe. Au două echipe în lot, dar joacă doar cu una.

Nu te apuci să schimbi la pauza jocului. Trebuie să ai un schelet de 7-8 care sunt titulari. Dacă pe Miculescu îl ține acum 2 meciuri afară, 10 le face proaste pe urmă pentru că îi trebuie continuitate. Așa și lui Bîrligea, și lui George Popescu”, a declarat Dragomir.

Mitică Dragomir, sfaturi pentru Gigi Becali: “Stoian și Octavian Popescu, asta trebuie să faci cu ei!”

Deși într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, fostul conducător de la LPF i-a atras atenția patronului de la FCSB că acesta se va stinge dacă nu îi va acorda încredere să joace mai mult, așa cum s-a întâmplat și cu Octavian Popescu.

”E interesant Stoian ăsta al lui Gigi Becali, dar nu-l bagă. E un fotbalist care poate să ajungă mare de tot. (n.r. – De 10 milioane de euro?) Da. Are personalitate, dar dacă nu-l joacă nu poate ajunge. El numai prin joc pate să se dezvolte. Dacă eram în locul lui Gigi îl mai lăsam 2 ani la Constanța, cu obligativitatea să-l bage vârf de atac. Nu în partea stângă sau dreaptă.

Are bună capacitate de efort. Viteză nu prea are, dar pleacă bine de pe loc, împinge bine, are forță în picioare. Lovește cu stângul și cu dreptul. L-am văzut la faza aia în care s-a debarasat de fundașul central, a dat cu stângul bine la poartă. Dă bine cu capul, e un puști de viitor dacă joacă. Dacă stă pe tușă se plafonează.

Ca Georgel al meu (n.r. – Octavian Popescu). Este unul dintre primii trei jucători ai Stelei (n.r. – FCSB) care nu joacă. L-am auzit pe Gigi spunând ‘îl bag pe George să joace’. George cred că el (n.r. – Octavian Popescu), că nu cred că e George Simion”, a spus Dumitru Dragomir, la ”Profețiile lui DON Mitică”.