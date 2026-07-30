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Miza financiară a meciului FK Auda – FCSB! Gigi Becali riscă să piardă milioanele de la UEFA

FCSB joacă împotriva celor de la Auda un meci decisiv pentru viitorul european și financiar al clubului. O eliminare ar putea însemna pierderi de peste 6 milioane de euro și ratarea premiilor oferite de UEFA.
Alex Bodnariu
30.07.2026 | 13:11
Miza financiara a meciului FK Auda FCSB Gigi Becali risca sa piarda milioanele de la UEFA
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Gigi Becali riscă să piardă o avere! Milioanele care dispar dacă FCSB ratează calificarea
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FCSB joacă joi seară unul dintre cele mai importante meciuri ale începutului de sezon. Pe lângă calificarea în turul 3 preliminar din UEFA Conference League, miza financiară este una uriașă. O eliminare în fața letonilor de la Auda ar însemna pierderea șansei de a încasa milioane de euro din cupele europene.

Gigi Becali riscă să piardă o avere! Milioanele care dispar dacă FCSB ratează calificarea

Dacă FCSB trece de Auda, va merge în turul 3 preliminar, apoi în play-off și va păstra șansa de a ajunge în faza ligii din UEFA Conference League. În cazul în care roș-albaștrii nu vor reuși să întoarcă scorul din prima manșă, aventura europeană se va încheia încă din această fază.

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Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, speră ca echipa sa să aibă un parcurs cât mai lung în cupele europene, deoarece își dorește să încaseze sumele importante oferite de UEFA. În ultimele două sezoane, clubul din Capitală și-a rotunjit serios veniturile datorită participării în competițiile europene.

Pe lângă bonusul de participare, UEFA oferă 400.000 de euro pentru fiecare victorie și 133.000 de euro pentru fiecare rezultat de egalitate în faza ligii. La acestea se adaugă bonusurile acordate în funcție de locul ocupat în clasament și premiile pentru calificarea în fazele eliminatorii.

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Într-un scenariu realist, în care FCSB ajunge în faza ligii, obține două victorii și două remize, iar apoi încheie competiția pe o poziție care îi aduce un bonus suplimentar din clasament, campioana României ar putea încasa aproximativ 4,5 milioane de euro doar din premiile UEFA. Suma nu include încasările din bilete, sponsorizări sau drepturile comerciale generate de participarea în competiție.

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Dacă echipa lui Gigi Becali va fi eliminată de Auda, toate aceste venituri vor dispărea. FCSB nu va mai avea șansa de a încasa bonusul de participare, premiile pentru rezultate sau sumele acordate în funcție de clasament. De asemenea, clubul va pierde încasările din biletele pentru meciurile europene, precum și o parte importantă din veniturile comerciale generate de participarea în cupele europene.

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În total, FCSB ar putea pierde peste 6 milioane de euro în acest sezon dacă nu va reuși să se califice în faza ligii din UEFA Conference League. Gigi Becali a declarat încă de la începutul sezonului că nici nu ia în calcul varianta în care echipa sa ratează calificarea în faza principală a competiției.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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