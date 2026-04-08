Miza financiară a omului acuzat că a ticluit fotografiile cu Coldea și Nicușor Dan. Firma „regizorului” a fost în cărți pentru un contract de milioane chiar înainte de scandal

În ultimele zile, procurorii DIICOT au făcut mai multe audieri în scandalul fotografiilor postate de Elena Lasconi (53 de ani) pe 1 mai 2025, cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Lasconi a susținut că pozele erau surprinse la o întâlnire în trei, ce s-ar fi consumat la o locație din Tunari, la care ar fi participat Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI. Investigațiile procurorilor au condus la o echipă de imagine (fotografi, operatori și actori), implicată în campania electorală prezidențială a lui Nicușor Dan, dar și la omul de afaceri craiovean Liviu Gheorghe Bicuți. Conform surselor judiciare, Liviu Gheorghe Bicuți și fiul său, Andrei Gabriel Bicuți, sunt cei care au pus la cale regia fotografiilor.

Firma lui Liviu Bicuți a realizat un profit net de 14,3 milioane lei în 2024

„Se conturează implicarea în această activitate a numiților Bicuţi Andrei-Gabriel (administrator S.C. Training Private Group S.R.L.) și tatăl acestuia, Bicuți Gheorghe-Liviu, în sensul că aceștia din urmă le-au trasat sarcini directe privind organizarea filmării încă de la începutul lunii aprilie 2025.”, se scrie în rechizitoriul DIICOT, publicat de Mediafax.

Liviu Gheorghe Bicuți face comerț cu produse farmaceutice, iar în 2024, una din firmele sale, Creative & Innovative Management SRL, specializată în consumabile și echipamente medicale, a avut un profit net de 14,3 milioane de lei în 2024. Conform datelor din portalul achziițiilor publice, firma lui Bicuți a parafat contracte cu statul în valoare de aproximativ 2,6 milioane euro. Numele lui Liviu Gheorghe Bicuți, ca reprezentant legal al firmei Creative & Innovative Management SRL, apare ca petent într-un dosar înregistrat pe 3 august 2023 la Curtea de Apel Suceava, în timp ce intimat figurează Municipiul Vatra Dornei, adică primăria din localitate.

Firma reprezentată de Liviu Gheorghe Bicuți a formulat plângere împotriva Deciziei Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) din 17.07.2023 prin intermediul căreia a solicitat admiterea contestației formulate de petentă şi modificarea deciziei CNSC menționate, după cum urmează: a) anularea raportului procedurii din 07.06.2023 şi a informării anulare procedură din 07.06.2023, ca fiind nelegale şi netemeinice şi pe cale de consecință obligarea autorității contractante la respectarea prevederilor legale cu privire la semnarea contractelor de achiziție publică; b) anularea tuturor actelor anterioare şi/sau subsecvente ori conexe care fundamentează sau se fundamentează pe aceasta; c) continuarea procedurii de atribuire din stadiul în care era înainte de anulare şi semnarea contractului de furnizare echipamente medicale, conform datelor din dosar consultate de FANATIK.

S-a arătat că în data de 22.09.2022 a fost aprobat de către primarul Municipiului Vatra Dornei, caietul de sarcini având ca obiect Achiziția de echipamente de protecție în cadrul proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din Vatra Dornei, de gestionare a situației de pandemie.”

Prin anunțul de participare publicat în SEAP la data de 12.10.2022, Municipiul Vatra Dornei a inițiat procedura de atribuire, prin licitație deschisă, împărțită pe loturi, în cadrul proiectului antemenţionat, valoarea totală estimată fiind de 4.851.881,11 lei fără TVA.

Urmare a clasării pe primul loc în cadrul licitației, „Echipamente medicale, cu o valoare a ofertei de 2.184.452,48 lei”, petenta Creative & Innovative Management SRL a primit din partea Municipiului Vatra Dornei o solicitare Documente Suport DUAE cu un termen de maximum 5 zile lucrătoare.

În data de 13.03.2023, Primăria Vatra Dornei a publicat Raportul procedurii prin care declară oferta depusă de Creative & Innovative Management SRL câștigătoare. Prin adresa din 13.03.2023, firma a primit din partea primăriei un document intitulat „Comunicare Rezultat Procedură” prin care firma a fost declarată câștigătoare cu o valoare a ofertei de 2.184.452,48 lei.

Ulterior declarării câștigătoare a ofertei, în perioada 13.03.2023 – 07.06.2023, primăria nu a mai efectuat niciun demers referitor la procedura de achiziție şi nu a înștiințat petenta despre semnarea contractului de achiziție publică, deși prin notificările transmise de Creative & Innovative Management S.R.L. la datele 12.04.2023, 18.04.2023, 25.05.2023 şi 07.06.2023, aceasta a solicitat să i se comunice data semnării contractului.

Sursa de finanțare a Primăriei Vatra Dornei a dispărut

Mai mult, prin fiecare adresă înaintată autorității contractante, firma a precizat faptul că, având în vedere termenul scurt de livrare (5 zile calendaristice de la data transmiterii ordinului de livrare, conform documentației de atribuire), şi cantitatea de produse, societatea s-a asigurat că are pe stoc toate echipamentele pentru a îndeplini livrarea în termenul stipulat de autoritatea contractantă. Prin decizia comunicată în data de 25.07.2023, Consiliul, în esență, „achiesează susținerilor acestuia (n.r. contestatorului) în privința amânării nejustificate a încheierii contractului, reținând că, între data emiterii raportului procedurii nr. 7174/13.03.2023 şi data rezilierii contractului de finanțare, 11.05.2023, sunt aproape două luni de zile, timp mai mult decât suficient pentru semnarea contractului de achiziție publică, emiterea ordinului de livrare, livrarea produselor şi, inclusiv, depunerea cererii de plată în termen util pentru procesarea acesteia de către finanțator.

Cu toate acestea, Consiliul a respins, ca nefondată, contestația formulată de Creative & Innovative Management S.R.L, motivat de faptul că a dispărut sursa de finanțare în baza căreia autoritatea contractantă a procedat la organizarea achiziției. Instanța a arătat că procedura de atribuire a fost împărțită pe loturi, iar firma a fost singurul ofertant pentru lotul 1, fiecare procedură trebuia analizată într-o modalitate de sine stătătoare, contestațiile aferente altor loturi nefiind susceptibile să influențeze şi să întârzie derularea celorlalte contracte de atribuire.

Pe cale de consecință, semnarea contractului ar fi putut avea loc imediat după declararea societății câștigătoare, raționament reținut şi în considerentele deciziei Consiliului. Conform legii, comunicarea privind acceptarea ofertei depuse de ofertantul declarat câștigător are caracter angajant pentru autoritatea contractantă, aceasta reprezentând manifestarea acordului de a încheia contractul de achiziție publică.

În dosar se arată că, prin Raportul procedurii din 7.06.2023, autoritatea contractantă sublinia faptul că, începând cu data de 12.05.2023, finanțatorul proiectului nu mai aprobă decontări. Or, având în vedere faptul că oferta firmei a fost declarată câștigătoare în data de 13.03.2023, ținând cont că Municipiul Vatra Dornei nu era ținut de un termen pentru semnare, potrivit celor arătate mai sus, primăria a avut la dispoziție 2 luni pentru semnarea contractului.

Drept urmare, susținerile primăriei din data de 07.06.2023 – după aproape 3 luni, potrivit cărora a decis anularea procedurii de atribuire deoarece nu mai este pe de o parte nici timp fizic pentru semnarea contractelor, livrarea produselor şi decontarea lor la finanțator, şi în același timp a dispărut şi necesitatea de a achiziționa aceste bunuri, sunt lipsite de suport probator şi nu pot considerate justificări în măsură să ducă la anularea procedurii.

Primăria nu putea fi obligată la încheierea unui contract de achiziție

Primăria Vatra Dornei a arătat că susține şi consideră legală şi temeinică Decizia CNSC din 17.07.2023, deoarece în mod evident la momentul emiterii Deciziei sus menționate sursa de finanțare a dispărut, pe cale de consecință Municipiul Vatra Dornei nu poate fi obligat la încheierea unui contract de achiziție şi la angajarea unor cheltuieli pentru care nu mai există fonduri alocate. S-a arătat că criticile petentei Creative & Innovative Management SRL privesc anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de către autoritatea contractantă Municipiul Vatra Dornei, motivat de faptul că a dispărut sursa de finanțare în baza căreia autoritatea contractantă a procedat la organizarea achiziției.

Instanța a arătat că, în speță, are prevalență faptul că perioada de implementare a proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare s-a încheiat, drept care, astfel cum a observat şi CNSC, la momentul actual nu mai există asigurată sursă de finanţare. Or, în ceea ce priveşte conduita autorităţii contractante, trebuie a se avea în vedere, indiferent de momentul inițierii procedurii de atribuire, dar înainte de încheierea contractului, respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Altfel spus, deşi legislația în domeniul achizițiilor publice nu reglementează în concret modalitățile prin care autoritatea contractantă asigură sursele de finanţare, aceste aspecte fac obiectul legislației care reglementează alte domenii, , orice angajament financiar trebuind să respecte dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice, respectiv Legea nr. 500/2002 și Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002.

În atare condiții, instanța a menționat că autoritatea contractantă nu poate fi obligată să continue procedura de atribuire şi/sau să încheie contractul de achiziție în afara perioadei de implementare a contractului de finanțare, iar eventuala culpă în exercitarea dreptului de apreciere şi inacţiunea pentru perioada 13.03.2023 (data emiterii raportului procedurii nr. 7174/13.03.2023) – 11.05.2023 (data semnării acordului privind încetarea contractului de finanţare nr. 955/09.02.2022) poate prezenta relevanţă numai în plan delictual. Pe 12 septembrie 2023, Curtea de Apel Suceava a respins, ca nefondată, cererea formulată de firma reprezentată legal de Liviu Gheorghe Bicuți.