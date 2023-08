Miză financiară importantă în FCSB – Nordsjaelland! Câți bani face Gigi Becali

Gigi Becali speră din nou să dea lovitura cu biletele la meciul cu Nordsjaelland din Ghencea, iar . Însă și costurile sunt pe măsură.

Gigi Becali bagă adânc mâna în buzunar la FCSB – Nordsjaelland

Pe lângă faptul că Gigi Becali trebuie să achite peste 50.000 de euro pentru chirie stadionului Ghencea, plata firmei de bază și a utilităților, patronul FCSB are niște costuri uriașe pentru deplasarea în Danemarca.

: „Noi ne așteptăm să facem în jur de 200.000 de euro pentru meciul ăsta, iar costul de deplasare în Danemarca va fi de 150.000 de euro”. Doar avionul până în țara vikingilor va costa în jur de 70.000 de euro!

Cu toate acestea, Gigi Becali și-ar putea recupera cheltuielile de peste 200.000 de euro din vânzarea biletelor. Spre exemplu, la meciul cu CFR Cluj din Ghencea, omul de afaceri a încasat aproximativ 330.000 de euro, după ce FCSB a vândut 28.000 de bilete. Același lucru s-ar putea întâmpla și la meciul cu danezii, așa cum spera și managerul general al FCSB.

De cine se teme Nordsjaelland înainte de meciul cu FCSB: „Mulți jucători interesanți”

, pe care îi consideră cei mai periculoși jucători ai vicecampioanei României: „Au în față doi jucători care amenință cu goluri și sunt responsabili pentru majoritatea victoriilor echipei. Unul este italianul Andrea Compagno, care a terminat sezonul trecut cu 21 de goluri. În acest sezon, a înscris deja două goluri în trei meciuri din campionat. Acesta încă nu a găsit plasa în cele două meciuri europene ale echipei.

Celălalt jucător cu gol în ghete este Florinel Coman. El a marcat singurul gol în victoria românilor în deplasare împotriva CSKA 1948 Sofia, care i-a dus în final în turul al treilea al calificărilor”, au mai scris danezii, pe .

Antrenorul lui Nordsjaelland, a vorbit și el de acest subiect la conferința de presă: „Sunt mulți jucători interesanți la FCSB. Îmi place căpitanul (n.r. – Darius Olaru), cred că se mișcă foarte bine, face presing bine și este foarte tehnic.

Mai sunt câteva dintre extreme, îmi place tânărul Popescu, este un jucător bun, plus extrema stânga, Coman, care lovește foarte bine cu dreptul. FCSB are mulți jucători buni.

Am urmărit cele două meciuri cu CSKA 1948 și am văzut că au schimbat câțiva jucători. Cei care au intrat de pe bancă au fost destul de buni la rândul lor. Francezul de la mijloc, de exemplu (n.r. – Edjouma). Deci FCSB are mulți jucători buni”, a spus Johannes Thorup.

