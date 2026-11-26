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Universitatea Craiova are o misiune foarte complicată joi, de la ora 19:45 a României, când va juca pe terenul lui Brighton, o echipă în mare formă în Premier League. Un rezultat pozitiv ar aduce o sumă importantă în conturile clubului condus de Mihai Rotaru. Și ar crește considerabil șansele la calificare, ceea ce ar însemna sume și mai mari garantate.

Câți bani ia Universitatea Craiova dacă reușește un rezultat pozitiv în Conference League pe terenul lui Brighton

Chiar dacă vorbim de a treia competiție continentală, UEFA pune la bătaie . Dacă U Craiova nu pierde în Anglia își va crește cu siguranță veniturile din această ediție a competiției. Pentru că o remiză este recompensată cu 133.000 de euro. Iar pentru o eventuală victorie, UEFA oferă 400.000 de euro.

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Universitatea Craiova are deja șapte puncte obținute în faza ligii, deci doar din aceste rezultate are deja asigurată suma de 933.000 de euro. Se adaugă la banii pe care oltenii deja i-au obținut din faza preliminariilor, dar și la cota pe care o vor avea din partea de market pool a competiției. Și această sumă va fi consistentă, mai ales că este singura echipă din SuperLiga încă prezentă în Europa.

Punct sau puncte pe terenul lui Brighton ar însemna și o opțiune serioasă pentru . Și, evident, și mai mulți bani în conturile Universității Craiova. Trebuie menționat că simpla calificare în faza grupei principale garantează o sumă uriașă, 3.170.000 de euro! Mai vin bani cu o eventuală calificare.

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Cum cresc veniturile pentru Universitatea Craiova și Mihai Rotaru dacă oltenii își vor asigura calificarea în fazele superioare ale competiției

Dacă Universitatea Craiova termină faza ligii între primele opt echipe își asigură automat un loc în faza optimilor de finală din Conference League. Dar și 400.000 de euro care se adaugă banilor deja asigurați. Dacă termină în zona locurilor 9-24, Universitatea Craiova ar urma să joace un play-off pentru calificarea în optimile de finală. Și ar avea asigurați 200.000 de euro în plus față de banii deja adunați.

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Sumele cresc apoi cu fiecare fază pe care le-ar mai avansa în competiție. Prezența în optimile de finală mai asigură un supliment de 800.000 de euro. Iar dacă se bifează calificarea în sferturile de finală se adaugă 1,3 milioane de euro. Semifinalistele competiției mai primesc alți 2,5 milioane de euro. Învinsa din finală mai ia 4.000.000 de euro, iar marea câștigătoarea ia bonusul cel mare, de 7 milioane de euro.

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Universitatea Craiova este pe locul 8 în grupa principală din Conference League, cu șapte puncte după primele 3 meciuri și golaveraj 6-2. Tot atâtea puncte are și Brighton, dar un golaveraj mai bun, 5-0. Iar englezii ocupă locul 5 în grupă. După Brighton, campioana României mai are de jucat cu Kairat Almaty, tot în deplasare, și cu FC Copenhaga, acasă.