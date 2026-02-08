Miză financiară uriașă după ce Adrian Mititelu a câștigat palmaresul Universității Craiova. Câți bani îi cere lui Mihai Rotaru

ADVERTISEMENT

După ce a obținut în instanță palmaresul Universității Craiova, Adrian Mititelu vrea compensații financiare din partea lui Mihai Rotaru. El a deschis o acțiune în instanță în acest sens și a explicat despre câți bani este vorba.

Adrian Mititelu vrea o sumă de bani uriașă de la Mihai Rotaru

Entuziasmat după ce Universității Craiova, Adrian Mititelu a mărturisit că a solicitat despăgubiri și crede că suma va fi undeva între 40 și 50 de milioane de euro.

”Am deschis în vara lui 2025 un alt proces legat de solicitarea de despăgubiri. Se va judeca tot la Tribunalul București, fiindcă am trecut la părți responsabile și FRF, iar în prezent așteptăm acordarea primului termen de judecată.

Am cerut toate sumele încasate de clubul lui Rotaru din 2013 până în prezent. Aici mă refer la drepturi TV, sponsori, transferuri, bilete, abonamente și orice altă cale de a atrage bani. Va fi vorba despre minimum 40-50 de milioane de euro, la care se vor adăuga sumele de natura prejudiciului moral”, a declarat Mititelu, pentru .

Mititelu, convins că instanța îi va da dreptate și în acest caz

este convins de faptul că dacă ar fi avut în posesia sa brandul și palmaresul nu ar fi ajuns în situația de a intra în faliment cu primul său club și în concordat preventiv cu cel de-al doilea.

”Faptul că CSU Craiova a capturat brandul și palmaresul în mod ilicit, folosindu-se de ele abuziv, a însemnat că FCU Craiova nu a mai putut, practic, trăi, tăindu-i-se toate canalele de venituri. Primul club a intrat în faliment, celălalt, creat în calitate de continuator, a ajuns în stare de concordat preventiv.

S-a produs un blocaj financiar fatal. Dacă mă puteam folosi liber și nestingherit de toate aceste atribute, aș fi fost în altă situație. Aveam altă șansă să răzbesc în fotbal, nu? În cazul în care CSU Craiova nu se folosea de brand, de palmares, nu putea să aibă niciodată aceste venituri.

O au foarte grea acum, după decizia de la Timișoara! Dacă respectau legea, intra în liga a patra, spunea că e un club nou, care vrea să facă performanță, era altceva și urmau altă traiectorie comercială. Dar au preferat să apeleze la abuzuri înlănțuite”, a spus el.

De ce e convins Mititelu că va încasa banii

Adrian Mititelu este foarte sigur că va obține suma de bani cerută și asta deoarece, chiar și în cazul în care actuala Universitatea Craiova ar intra în insolvență, Primăria va răspunde în solidar.

”Partea interesantă legată de viitoarele compensații e că vom avea garantat de unde să ne recuperăm banii. De ce? Să presupunem că, în disperare de cauză, Rotaru bagă clubul în insolvență și dispare.

Dar în ecuație rămâne Primăria, care s-a băgat ca musca-n lapte și răspunde solidar în asociere. Practic, există patru părți responsabile – clubul lui Badea, clubul lui Rotaru, Primăria Craiova și FRF, adică toți cei care au făcut posibilă această nenorocire”, a afirmat Mititelu.

Mititelu vrea și daune morale

Pe lângă suma de bani provenită din veniturile încasate de-a lungul timpului de CSU, patronul FCU Craiova vrea să obține și daune morale și nu exclude o ruptură între Mihai Rotaru și Pavel Badea.

”Vom ajunge să discutăm, inevitabil, și despre daunele morale, fiindcă mi-au mâncat 15 ani din viață. Nu-mi mai dă nimeni înapoi această perioadă. Nu mai vorbesc despre traumele produse, despre felul în care am fost catalogat eu și familia mea, cum s-au dezis suporterii, ce ne-au făcut și ne-au înjurat.

Și să nu vă mire dacă, la un moment dat, prins în chingi, Rotaru va ajunge să dea în judecată clubul lui Badea pe considerentul că CS l-a indus în eroare. Legătura lor e, practic, aruncată-n aer acum, fiindcă, de fapt, s-a asociat cu nimic!”, a precizat Adrian Mititelu.