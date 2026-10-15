Miză financiară uriaşă pentru Universitatea Craiova în Conference League! Câţi bani iau pentru o victorie cu Getafe şi cât ar putea încasa în cupele europene

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova joacă împotriva celor de la Getafe, joi, de la ora 19:45, în prima etapă din faza principală a Conference League. Pe lângă puncte, oltenii au şi o miză financiară importantă în confruntarea cu spaniolii, victoria fiind premiată cu 400.000 de euro. Câţi bani pot face oltenii în competiţie.

Universitatea Craiova şi-a asigurat 3.870.000 de euro!

Până acum, Universitatea Craiova şi-a asigurat un minimum de 3.870.000 euro. Grosul vine din calificarea în faza principală a Conference League şi din sumele acumulate în tururile preliminare. Fiecare loc în plus din Conference League înseamnă bani, iar calificarea aduce un bonus consistent.

ADVERTISEMENT

Câţi bani a făcut Universitatea Craiova în cupele europene 2025-2026:

Sume acumulate în preliminarii: 700.000 de euro

Bonus calificare faza principală: 3.170.000 de euro

Acestor sume li se vor adăuga şi câteva sute de mii de euro din „value pillar”, în care se iau în considerare şi sumele cu care s-au vândut drepturile tv în ţara respectivă. În funcţie de performanţe, suma pe care o va lua Craiova variază între 100.000 şi 300.000 de euro la acest capitol.

Victoria, recompensată cu 400.000 de euro! Câţi bani se iau în funcţie de clasament

Eliminarea din play-off-ul Europa League cu . Universitatea Craiova a pierdut două milioane de euro dintr-un foc şi perspective de a obţine mai mulţi bani evoluând în faza principală din a doua competiţie intercluburi.

ADVERTISEMENT

În Conference League, victoria este recompensată cu 400.000 de euro, iar la egal cele două echipe obțin câte 133.000 de euro. Astfel, pe lângă puncte, victoriile şi egalurile aduc bani importanţi în club. În plus, fiecare loc din clasament, la finalul celor şase etape, este recompensat.

ADVERTISEMENT

Ultima poziţie din Conference League, a 36-a, aduce 28.000 de euro, iar fiecare loc în plus este recompensat cu câte 28.000 de euro. De exemplu, echipa de pe primul loc va încasa 28.000 de euro x 36, adică 1.008.000 de euro. Cluburile care se clasează pe locurile 1-8 încasează un bonus de 400.000 de euro, iar cele de pe locurile 9-16, 200.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Oltenii ar putea ajunge la borna de 6.000.000 de euro dacă au un parcurs decent

Pentru un parcurs rezonabil în Conference League cu o calificare în faza play-off-ului, Universitatea Craiova ar putea încheia parcursul european cu aproximativ 6.000.000 de euro în conturi, sumă dată de ceea ce a încasat până acum, plus rezultate, clasament şi value pillar.

Două victorii şi două egaluri în faza principală aduc 1.066.000 de euro. O clasare pe locul 20 în faza ligii ar aduce alţi 448.000 de euro în conturile Universităţii, la care se adaugă 200.000 de euro bonus de calificare în play-off. O sumă deloc de neglijat, dar cu amărăciunea că putea fi mai mare dintr-o participare în Europa League.

ADVERTISEMENT

Încasări de 400.000 de euro din bilete, cu Getafe!

Nu sunt de neglijat nici încasările din bilete. Universitatea Craiova are un stadion mare, de 30.000 de locuri, iar dacă va reuşi să îl umple la toate cele trei meciuri de acasă ar putea încasa Doar la acest capitol oltenii pot încasa între 1,2 şi 2 milioane de euro, în funcţie de meciurile jucate.

Pentru calificarea în fazele superioare, premiile cresc. Prezenţa în optimile de finală este de 800.000 de euro, iar pentru sferturi de 1.300.000 de euro. Dacă reuşesc să ajungă departe, pe lângă premii, oltenii vor încasa bani şi din rezultatele pozitive şi din biletele vândute la meciurile de pe teren propriu. Dar primul pas este calificarea în faza eliminatorie.