Miza pe sud-americani la Cupa Mondială din Qatar. Pariuri speciale pentru viitoarea campioană

În ciuda problemelor cauzate de oferirea organizării către o țară fără un fotbal dezvoltat și a faptului că au existat voci care au spus că , lumea așteaptă cu nerăbdare confruntările de vis ale celei mai importante competiții.

Pariuri speciale pentru câștigătoarea Cupei Mondiale

Fanii sunt pregătiți de marele eveniment, echipele sunt gata de a intra în arenă, iar casele de pariuri au pus la bătaie o ofertă impresionată de pariuri speciale, printre care și alegerea viitoarei câștigătoare a Cupei Mondiale.

Sud-americanii sunt la putere înainte de primul fluier al întrecerii din Qatar și asta se vede din cotele puse la bătaie de Betano. Astăzi vă vom prezenta pariurile oferite cu șansă dublă pentru formația care va ridica trofeul deasupra capului.

Cea mai la îndemână variantă este ca viitoarea campioană mondială să fie Argentina sau Brazilia, cota fiind de 2,95. În aceste condiții, se prevede o finală de vis între și Neymar, colegi de echipă la PSG.

Pe podiumul acestor variante date de Betano se află combinațiile Brazilia sau Franța – cotă 3,05, și Brazilia sau Anglia – cotă 3,15, ceea ce ne arată că selecționata ”carioca” este văzută principala favorită la victoria finală.

Șanse mari ca trofeul să ajungă la o echipă care l-a mai câștigat

Urmează alte șapte variante de șansă dublă la alegerea campioanei mondiale în care sunt incluse Brazilia sau Argentina. Prima posibilitate exclusiv europeană pentru marele trofeu le aduce în prim-plan pe Anglia și Franța, cu o cotă de 4,00.

Varianta ca una dintre cele două echipe care au jucat finala de acum 4 ani, Franța sau Croația, să se impună la actuala ediție are la Betano o cotă de 6,50, iar posibilitatea ca Franța sau Germania, ultimele două câștigătoare, să repete performanța este de 4,65.

Luând-o pe continente, Europa are cele mai mare șanse să dea câștigătoarea – cotă 1,45, pentru că are și cele mai multe formații, fiind urmată de America de Sud – cotă 2,85. Trofeul să ajungă la o formație care l-a mai cucerit are o cotă de 1,35, în timp ce varianta cu o campioană în premieră este cotată la 3,00.

Dacă veți miza pe faptul că echipa care va cuceri titlul va avea victorii pe linie primiți de la Betano o cotă de 25,00, iar dacă veți alege varianta ca viitoarea campioană să nu primească gol în turneu cota este de 40,00.