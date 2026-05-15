Miza uriașă a derby-ului Dinamo – CFR Cluj: „Vor muri pe teren!” Toate calculele înaintea etapei a 9-a din play-off-ul SuperLigii

ADVERTISEMENT

Final cu totul și cu totul deosebit în acest sezon de SuperLiga. Echipele luptă până la capăt pentru obiectivele lor, iar orice scor înregistrat poate modifica aspectul clasamentului înaintea ultimei runde. Specialiștii FANATIK au comentat pe seama derby-ului dintre Dinamo și CFR Cluj, dar și pe baza finalei de duminică dintre Universitatea Craiova și U Cluj.

Cât de important este, de fapt, meciul Dinamo – CFR Cluj pentru clasamentul final din play-off

SuperLiga are parte de un final „nebun” de sezon. Lupta din play-off este una acerbă, atât la titlu, dar și la cupele europene. , iar duminică, 16 mai, ocupanta locului secund. Totuși, sâmbătă există un alt meci interesant care poate schimba fața finală a clasamentului. Este vorba de confruntarea dintre Dinamo și CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Mai exact, dacă Dinamo învinge CFR, „câinii” vin la doar un punct în spatele „feroviarilor”, care ocupă locul 3. Asta înseamnă că Dinamo va da totul pe teren în ultima etapă la U Cluj acasă. Dacă Dinamo nu învinge CFR, meciul final cu U Cluj nu va mai reprezenta nicio motivație pentru „alb-roșii”. Marius Șumudică a analizat un cu totul alt scenariu. „Hai s-o punem invers. Dacă CFR-ul îi bate pe Dinamo și Craiova îi bate pe U Cluj. La câte puncte vine CFR de U Cluj? La un punct! După care CFR joacă acasă cu Piteștiul ultima etapă. Dinamo se duce în ultima etapă și joacă U cu Cluj și o să fie care pe care, fiindcă Dinamo vrea să prindă locul 3. O să zică că Rapid îi bate pe Craiova, care va fi în vacanță dacă iau titlul, și atunci mai rău se încurcă lucrurile. Poate CFR-ul să prindă locul 2 și U Clujul să termine pe 3!”, a spus Marius Șumudică.

Reușește Universitatea Craiova să câștige titlul în penultima etapă sau totul se va decide în ultimul meci? Verdictul specialiștilor

În discuție s-au angrenat și Dănuț Lupu, dar și Adrian Ilie. Fostul mare dinamovist consideră că Dinamo este mai mult decât mulțumită după parcursul din acest sezon și consideră că doar meciul de duminică, de pe „Oblemenco”, mai contează cu adevărat. „Dacă câștigă Craiova, nu mai are nicio importanță CFR – Dinamo. E un meci în care eu cred că lui Dinamo nu-i va fi ușor contra lui Pancu. Mai ales că Pancu, dacă tot pleacă, vrea să dovedească că e antrenor. Eu tot cred că cel mai important meci e tot ăla de duminică, nu de sâmbătă, fiindcă nu cred că Dinamo va putea să prindă locul 3. Chiar dacă va câștiga cu CFR-ul, nu-i va bate pe Universitatea Cluj. Oricum, Dinamo e foarte mulțumită anul acesta”, a spus și Dănuț Lupu.

ADVERTISEMENT

Adrian Ilie consideră că cele două Universități vor repeta scenariul din finala Cupei și vor încerca să se anihileze reciproc. „Cobra” nu o vede pe Craiova să câștige în Giulești în ultima etapă, motiv pentru care pune presiune pe olteni să se impună încă de duminică cu U Cluj. „Am impresia că o să fie la fel ca meciul de Cupă, ca finala. Adică amândouă echipele să nu-și facă așa, știi, din joc… Cu toate că Craiova ar trebui să tranșeze campionatul duminică, pentru că eu nu cred că va câștiga în Giulești. Eu nu cred că Universitatea Craiova va câștiga în Giulești. Acolo se câștigă greu, iar Rapid trece printr-o perioadă urâtă și vrea să își salveze imaginea”, a mai spus și Adrian Ilie la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

ADVERTISEMENT