Miza uriaşă a meciurilor României în Liga Naţiunilor! Ce legătură are cu calificarea la Euro 2028

ADVERTISEMENT

Naţionala României revine în Liga B din Nations League. , din care fac parte Polonia, Bosnia-Herţegovina şi Suedia. Toate cele şase meciuri vor avea loc în toamna acestui an.

Miza uriaşă a meciurilor României din Liga Naţiunilor! Cum ajungem în urna a doua din preliminarii

Liga Naţiunilor are o miză uriaşă în vederea calificării pentru Euro 2028. În primul rând, dacă România termină pe primele două locuri grupa din Nations League îşi asigură prezenţa în urna a doua la preliminariile clasice.

ADVERTISEMENT

În preliminarii, vor fi 12 grupe a câte 4 sau 5 echipe. Se vor califica direct la turneul final echipele care câştigă grupa şi cele mai bune 8 formaţii care încheie pe locul 2. Astfel, prezenţa în urna a doua este crucială.

Cum determină locul din Liga Naţiunilor urna din preliminarii:

Urna 1: Echipele din Liga A care încheie pe locurile 1-3

Echipele din Liga A care încheie pe locurile 1-3 Urna 2 : Echipele de pe ultimul loc din Liga A şi echipele de pe locurile 1-2 din Liga B

: Echipele de pe ultimul loc din Liga A şi echipele de pe locurile 1-2 din Liga B Urna 3: Echipele de pe locurile 3-4 din Liga B şi câştigătoarele din Liga C

Echipele de pe locurile 3-4 din Liga B şi câştigătoarele din Liga C Urna 4: Echipele din Liga C care încheie pe locurile 2-4

Echipele din Liga C care încheie pe locurile 2-4 Urna 5: Echipele din Liga D

Pe lângă prezenţa într-o urnă superioară în preliminarii, România îşi asigură prezenţa la baraj dacă va reuşi să câştige grupa din Liga Naţiunilor, la fel cum s-a întâmplat şi în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

ADVERTISEMENT

Care e formatul de calificare la Euro 2028

Campionatul european din 2028 se desfăşoară în Marea Britanie şi Irlanda. Cu toate acestea, ţările gazdă vor intra în preliminarii: Anglia, Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda. UEFA a rezervat două locuri pentru ţările gazdă care nu reuşesc calificarea directă.

ADVERTISEMENT

Formatul de calificare: 12 grupe a câte patru sau cinci echipe fiecare. Se califică direct cele 12 învingătoare de grupă plus cele mai bune 8 echipe de pe locul 2. Gazdele au două locuri rezervate, în afara echipelor care se califică direct.

Astfel, vor rămâne două sau patru locuri disponibile. În turneele de baraj se califică celelalte echipe de pe locul 2 plus cele mai bune echipe din Liga Naţiunilor care nu au reuşit să prindă unul dintre primele două locuri în preliminarii.

ADVERTISEMENT

Dacă gazdele reuşesc calificarea directă (locurile 1 şi cele mai bune opt echipe de pe locul 2), atunci vor fi patru locuri de baraj. Dacă, de exemplu, trei gazde ratează calificarea din preliminarii, vor participa la turneul final cel mai bine clasate două dintre cele trei ţări gazdă, ultima fiind eliminată.

Programul României în Liga Naţiunilor: toate meciurile se joacă în toamnă

. Naţionala României va juca nu mai puţin de patru meciuri într-un interval de 11 zile, înte 25 septembrie şi 5 octombrie. Apoi, ultimele două meciuri se vor juca în luna noiembrie.

Programul complet din Liga Naţiunilor