Sport

Miza uriaşă a meciurilor României în Liga Naţiunilor! Ce legătură are cu calificarea la Euro 2028

România are o grupă dificilă în Liga Naţiunilor, iar competiţia are o miză uriaşă în vederea Euro 2028. Prezenţa tricolorilor la următorul turneu final depinde şi de rezultatele obţinute în Nations League.
Marian Popovici
14.02.2026 | 11:52
Miza uriasa a meciurilor Romaniei in Liga Natiunilor Ce legatura are cu calificarea la Euro 2028
SPECIAL FANATIK
Miza uriaşă a meciurilor României în Liga Naţiunilor! Ce legătură are cu calificarea la Euro 2028. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Naţionala României revine în Liga B din Nations League. „Tricolorii” vor avea o grupă foarte dificilă, din care fac parte Polonia, Bosnia-Herţegovina şi Suedia. Toate cele şase meciuri vor avea loc în toamna acestui an.

Miza uriaşă a meciurilor României din Liga Naţiunilor! Cum ajungem în urna a doua din preliminarii

Liga Naţiunilor are o miză uriaşă în vederea calificării pentru Euro 2028. În primul rând, dacă România termină pe primele două locuri grupa din Nations League îşi asigură prezenţa în urna a doua la preliminariile clasice.

ADVERTISEMENT

În preliminarii, vor fi 12 grupe a câte 4 sau 5 echipe. Se vor califica direct la turneul final echipele care câştigă grupa şi cele mai bune 8 formaţii care încheie pe locul 2. Astfel, prezenţa în urna a doua este crucială.

Cum determină locul din Liga Naţiunilor urna din preliminarii:

  • Urna 1: Echipele din Liga A care încheie pe locurile 1-3
  • Urna 2: Echipele de pe ultimul loc din Liga A şi echipele de pe locurile 1-2 din Liga B
  • Urna 3: Echipele de pe locurile 3-4 din Liga B şi câştigătoarele din Liga C
  • Urna 4: Echipele din Liga C care încheie pe locurile 2-4
  • Urna 5: Echipele din Liga D

Pe lângă prezenţa într-o urnă superioară în preliminarii, România îşi asigură prezenţa la baraj dacă va reuşi să câştige grupa din Liga Naţiunilor, la fel cum s-a întâmplat şi în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

ADVERTISEMENT
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în...
Digi24.ro
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat

Care e formatul de calificare la Euro 2028

Campionatul european din 2028 se desfăşoară în Marea Britanie şi Irlanda. Cu toate acestea, ţările gazdă vor intra în preliminarii: Anglia, Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda. UEFA a rezervat două locuri pentru ţările gazdă care nu reuşesc calificarea directă.

ADVERTISEMENT
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu...
Digisport.ro
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii

Formatul de calificare: 12 grupe a câte patru sau cinci echipe fiecare. Se califică direct cele 12 învingătoare de grupă plus cele mai bune 8 echipe de pe locul 2. Gazdele au două locuri rezervate, în afara echipelor care se califică direct.

Astfel, vor rămâne două sau patru locuri disponibile. În turneele de baraj se califică celelalte echipe de pe locul 2 plus cele mai bune echipe din Liga Naţiunilor care nu au reuşit să prindă unul dintre primele două locuri în preliminarii.

ADVERTISEMENT

Dacă gazdele reuşesc calificarea directă (locurile 1 şi cele mai bune opt echipe de pe locul 2), atunci vor fi patru locuri de baraj. Dacă, de exemplu, trei gazde ratează calificarea din preliminarii, vor participa la turneul final cel mai bine clasate două dintre cele trei ţări gazdă, ultima fiind eliminată.

Programul României în Liga Naţiunilor: toate meciurile se joacă în toamnă

Programul din Liga Naţiunilor este unul infernal. Naţionala României va juca nu mai puţin de patru meciuri într-un interval de 11 zile, înte 25 septembrie şi 5 octombrie. Apoi, ultimele două meciuri se vor juca în luna noiembrie.

Programul complet din Liga Naţiunilor

  • 25 septembrie: Suedia – România, ora 21:45
  • 28 septembrie: România – Bosnia-Herțegovina, ora 21:45
  • 2 octombrie: Polonia – România, ora 21:45
  • 5 octombrie: România – Suedia, ora 21:45
  • 14 noiembrie: România – Polonia, ora 21:45
  • 17 noiembrie: Bosnia-Herțegovina – Romania, ora 21:45
Șeful arbitrilor de la UEFA iese la atac după ultimele controverse privind VAR-ul:...
Fanatik
Șeful arbitrilor de la UEFA iese la atac după ultimele controverse privind VAR-ul: „Poate am uitat cu toții de ce a fost creat”
Fostul antrenor al lui Chelsea, verdict ferm după ce a aflat că va...
Fanatik
Fostul antrenor al lui Chelsea, verdict ferm după ce a aflat că va înfrunta România în Nations League! Ce cuvânt a folosit pentru a caracteriza grupa
Florin Prunea, iureş după gafa lui Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş...
Fanatik
Florin Prunea, iureş după gafa lui Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş 2-1: „Du-te şi ia-i de gât!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
MM Stoica i-a propus fostului idol de la FCSB un post în conducerea...
iamsport.ro
MM Stoica i-a propus fostului idol de la FCSB un post în conducerea clubului
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!