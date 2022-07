Mizele luptei sondajelor declanșate între Ciolacu și Firea. „Posibilul candidat PSD care ar câștiga alegerile prezidențiale ar face și jocurile în partid”

Luptele interne par să renască în interiorul PSD, în special între președintele Marcel Ciolacu și fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, după ce două firme de sondaje apropiate de cele două tabere au venit cu rezultate surprinzătoare.

Lupta sondajelor între Ciolacu și Firea

Duminica trecută, casa de sondaje CURS, cu care colaborează PSD-ul, a publicat ultimul sondaj la nivel național pentru luna iulie, sondaj în care topul politicienilor care se bucură de cea mai mare încredere din partea publicului este dominat de către Alexandru Rafila (30%), Marcel Ciolacu (28%), Nicolae Ciucă (26%) Mircea Geoană (20%) și Laura Kovesi (18%), ultima cu cel mai ridicat nivel de neîncredere dintre cei cinci, 80% dintre respondenți susținând că au puțină sau foarte puțină încredere. Vasile Dîncu și Liviu Dragnea sunt singurii social-democrați, sau foști social-democrați care mai apar în .

Fostul primar al Capitalei apare însă în ultimul sondaj realizat de Sociopol, firma deținută de către sociologul Mirel Paladă, un apropiat al Gabrielei Firea. De altfel, USR acuza în 2017 primăria condusă atunci de Firea că a acordat prin încredințare directă. În acest sondaj, Gabriela Firea apare pe primul loc în topul încrederii, la egalitate cu șefa Parchetului European, Laura Kovesi. Locul trei este ocupat de Mircea Geoană, cu 29% încredere, doar un punct în spatele celor două, iar Marcel Ciolacu apare abia pe locul 12 în acest clasament cu 17% încredere, fiind depășit de Raed Arafat, Traian Băsescu sau Victor Ponta.

Relațiile dintre Gabriela Firea, care este apropiată de un alt nume greu din PSD, Paul Stănescu, și actualul președinte al partidului, Marcel Ciolacu, nu au fost lipsite de momente tensionate. Deși PSD-ul este într-un moment de liniște internă, nu trebuie uitat episodul din martie 2021 atunci când Ciolacu s-a pronunțat în favoarea reprimirii în partid a lui Robert Negoiță.

Acesta a fost însă considerat de către Firea drept principalul artizan al înfrângerii sale la alegerile pentru Primăria Capitalei, iar fostul primar, , a amenințat cu un război total și chiar cu o demisie din partid în cazul în care Negoiță ar fi fost reprimit în partid. Zvonurile cu privire la tensiunile existente între cei doi lideri au circulat și mai recent, luna trecută Marcel Ciolacu ieșind cu declarații publice prin care a negat că ar dori schimbarea Gabrielei Firea din fruntea PSD București și declarându-și susținerea pentru aceasta în cazul unei noi candidaturi la primăria Capitalei.

Analiștii politici sunt de părere că acest război al sondajelor din fruntea PSD arată existența unei lupte pentru putere în partid și susțin că marea miză pentru Gabriela Firea este să-și asigure susținerea totală din partea social-democraților pentru viitoarele alegeri din București. Potrivit acestora, situația se poate complica pentru Gabriela Firea în cazul unei alianțe, mai mult sau mai puțin transparente, cu PNL, situație în care candidatul pentru Capitală ar putea fi negociat direct.

„Fiecare apelează la resursele proprii. E un război pentru putere în interiorul PSD-ului, Ciolacu vrea să-și urmeze propria lui galerie de oameni și propria echipă, iar Firea aparține echipei vechii conduceri. Sigur, miza cea mare pentru doamna Firea este nominalizarea din nou la primăria Capitalei ca și candidat al PSD-ului în condițiile în care e mult mai complicat acum pentru simplul motiv că se pune problema relației dintre PNL și PSD în perspectiva acestor alegeri.

Dacă relația va fi una de colaborare intimă și semi-transparentă atunci s-ar putea ca acel candidat să se negocieze la alt nivel, și atunci doamna Firea s-ar putea să nu mai fie atât de sigură privind această nominalizare. Și sigur, domnul Ciolacu nu vrea să fie primar și deci, cel mai probabil, va fi mult mai deschis să cedeze locul în cazul unei alianțe cu PNL-ul, și atunci este posibil ca doamna Firea să rămână pe afară. Sigur, miza este mare aici, vorbim despre cel de-al treilea buget al țării ca mărime”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Alfred Bulai.

Alegerile pentru Cotroceni și miza controlului partidului

Gabriela Firea a fost explicită, declarând acest lucru în repetate rânduri, că principalul ei obiectiv este . Iar acest lucru a fost evident și prin prisma criticilor constante aduse actualului primar, fapt inexistent la niciun alt politician. Sociologul Alfred Bulai este de părere că pentru Gabriela Firea primăria Bucureștiului rămâne principalul obiectiv însă nu exclude un interes al lui Marcel Ciolacu în ceea ce privește o posibilă candidatură și un interes în a o îndepărta pe Firea. De altfel, liderul PSD a precizat în repetate rânduri că social democrații își vor alege candidatul pentru Cotroceni direct și că președintele partidului nu va mai fi, automat, și candidatul partidului.

„Nu cred într-o candidatură a doamnei Firea la șefia statului. Pe de altă parte, jocul pentru Cotroceni este unul foarte deschis, iar un aspect important va fi modul în care va evolua alianța. Dacă e sfântă și merg împreună în 2024, propunerea lor are mari șanse să câștige alegerile, oricine ar fi. Firea nu pare a fi neapărat acest candidat, deși sigur aceasta are șansa ei, la fel cum o are și Geoană, Rafila sau chiar domnul Ciolacu. Acesta a jucat foarte bine până acum, se jură că nu va fi candidat, deci nimeni nu se pregătește să-i dea în moalele capului, și dacă pe ultima sută de metri vine și ne spune că vrea partidul, că vrea națiunea, are și el șansa lui. De aceea asta nu înseamnă că nu vrea domnul Ciolacu s-o îndepărteze cât poate”, a declarat, pentru FANATIK, Alfred Bulai.

Pe de altă parte însă, analiștii politici sunt de părere că în acest moment, cu doi ani înaintea alegerilor pentru Cotroceni, niciun om politic nu-și închide voluntar această opțiune oricât de mică ar fi ea, mai ales în contextul în care, dat fiind actualul context politici, numărul politicienilor cu șanse reale este destul de redus.

„Atât Gabriela Firea cât și Marcel Ciolacu, dar și alții, sunt oameni politici care își țin ușile deschise pentru anul electoral 2024. Nu se pot concentra pe un singur scenariu, e mult prea devreme pentru acest lucru. Dacă va fi posibil pentru Gabriela Firea să candideze pentru alegerile prezidențiale, atunci cu siguranță pentru dumneaei acest scenariu este luat în calcul. Câte șanse are ea să ajungă în poziția de candidat al PSD-ului, greu de spus, și aș spune că destul de mici în actuala configurație.

Pentru fiecare dintre acești oameni importanți, care ar putea fi candidați la alegerile prezidențiale din partea PSD, Ciolacu, Firea, Geoană, Rafila și alții, scenariile sunt deschise. Sunt sigur că toți aceștia lasă ușa deschisă pentru posibilitățile unui an electoral plin. Și nu sunt multe nume pe această listă pentru că nu sunt multe personaje care să aibă notorietatea necesară și încrederea care să le permită să se gândească la o candidatură la alegerile prezidențiale cu șanse de câștig și cu doi ani înainte de aceste alegeri. Bazinul din care se alege e destul de mic și, în consecință, toți aceștia își țin opțiunile deschise și în funcție de jocurile politice interne își vor seta un obiectiv pentru 2024 astfel încât să rămână în picioare și după 2024 cu cât mai multe lucruri câștigate”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Adrian Zăbavă, care subliniază că în acest moment, aflată în fruntea unui minister cu puțină vizibilitate, Gabriela Firea încearcă să-și mențină prezența în spațiul public.

În contextul în care, potrivit acestuia, ultimii președinți ai țării au arătat că păstrează o influență majoră în partid, o influență pe care sunt și gata să o folosească, o victorie în cursa pentru Cotroceni a unui candidat precum Gabriela Firea va schimba radical și raporturile de putere în interiorul partidului.

„În cadrul setat de actuala Constituție președintele României este cel mai important om politic al țării, cu pârghii executive puține dar cu pârghii simbolice destul de importante. S-a dovedit că președintele țării influențează direct viața internă a partidului din care provine. S-a confirmat acest lucru de fiecare dată. În eventualul scenariu în care un candidat PSD ar câștiga alegerile prezidențiale, nu cred că acest lucru se va schimba. Candidatul posibil al PSD care ar putea câștiga alegerile prezidențiale va face jocurile în interiorul Partidului Social Democrat în continuare. În consecință, va exista o bătălie pentru această posibilă poziție.

Un președinte din partea PSD va avea simbolic foarte multă putere în partid, și dacă acest posibil președinte ar fi diferit de persoana lui Marcel Ciolacu, e de anticipat că în următorii ani cel care va câștiga acest posibil conflict va fi președintele țării la acea vreme și nu președintele PSD. Asta pentru că din poziția de președinte al PSD, de premier sau de altă poziție asociată acestei funcții ieși din politică mai devreme, sau ai de suferit mult mai devreme, pe când un mandat în fruntea țării îți asigură cel puțin 4,5 ani de liniște”, a subliniat, pentru FANATIK, Adrian Zăbavă.

Pe de altă parte, sociologul Alfred Bulai este de părere că PSD este un partid unde liderii locali au încă un cuvânt greu de spus și că o revoluție în interiorul PSD va fi greu de făcut chiar și pentru viitorul președinte. Acesta a amintit și de perioada Dragnea, care conducea partidul cu o mână de fier, însă nu a avut puterea să o excludă din partid pe Gabriela Firea atunci când cei doi s-au aflat în conflict.

„Domnul Liviu Dragnea era super puternic în partid și nu era atât de autoritar pe cât aveam impresia. Doar la PNL s-a întâmplat să avem acum un mare dictator. La PSD îl criticau și-l înjurau în direct în ședințele lor oamenii lor din PSD cu greutate. Nu e așa de ușor, nu e suficient să dai cu pumnul în masă și nu e deloc atmosfera de la PSD. Partidul are structuri locale foarte puternice, iar liderii din județ care știu câte voturi aduc au pretenții. Să ne aducem aminte că Dragnea nu a dat-o afară din partid pe Gabriela Firea și chiar i-a dat un culoar unde a stat bine mersi.

Doamna . În primul rând a pierdut penibil alegerile, nu a știut cum să iasă cu fruntea sus, s-a ascuns, a dat vina pe partid, și, evident, . Din acest punct de vedere nu e pe drumul cel bun, nu a reușit să iasă în spațiul public și să identifice cu o temă, o lege, cu niște lucruri care să intre în dezbatere largă în societate. Și atunci a devenit un fel de politician low-profile, adică unul care nu se poate afirma ușor, deci doamna Firea se află în pierdere de formă în mod evident. Că aranjează să apară într-un sondaj e o manevră simplă, și pe alocuri penibilă”, a declarat acesta pentru FANATIK.