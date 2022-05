Mizeria din autobuzele STB și calculele politice privind Primăria Capitalei. „Atât PNL cât și PSD văd această poziție una pe care o pot negocia în 2024”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a acuzat Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor că acționează la ordinele PSD după ce, în urma unui control, circa 80 de vehicule din parcul STB au fost retrase din circulație din cauza mizeriei descoperite.

Cronologia unui scandal anunțat

Scandalul din jurul Societății de Transport București (STB) a început la finalul lunii ianuarie a acestui an când transportul public din București a fost paralizat timp de cinci zile în urma unei greve spontane a sindicatelor din STB. Sindicaliștii au acuzat atunci refuzul conducerii companiei de a renegocia contractul colectiv de muncă, susținând că se încearcă trecerea în insolvență a companiei. Primarul Nicușor Dan a susținut că protestul a fost unul ilegal, ce a adus pierderi de aproape 15 milioane de lei companiei, și că a fost instigat de către cei de la PSD. A ajutat și faptul că unul dintre liderii sindicaliști care a pornit greva, Vasile Petrariu, era chiar consilier general PSD.

ADVERTISEMENT

Conducerea STB a susținut că va lua măsuri față de angajații care au luat parte la greva declarată ilegală de către instanță și, la finalul lunii trecute, au fost luate măsuri administrative față de 700 de angajați: 200 ar urma să fie dați afară iar alți 500 să aibă salariile diminuate.

În ceea ce privește ANPC, la șefia instituției a fost numit la finalul lunii ianuarie, cu doar câteva zile înaintea grevei de la STB, Horia Constantinescu. Acesta a mai condus ANPC-ul pentru câteva luni, fiind numit de premierul Viorica Dăncilă, însă a fost înlăturat de la conducerea instituției odată cu venirea la putere a PNL-ului. Horia Constantinescu este nașul de cununie al lui Andrei Năstase, fiul fostului premier, însă el a devenit celebru după ce a închis mai multe restaurante din Mamaia, a sancționat chiar și un restaurant McDonalds și a amendat Primăria Constanța pentru starea în care se aflau acum câțiva ani locurile de joacă din oraș.

ADVERTISEMENT

După numirea acestuia la șefia ANPC la începutul acestui an, odată cu sudarea coaliției PNL-PSD, instituția a demarat un prin control la STB la finalul lunii martie, oprind din circulație mai multe autovehicule cu probleme diverse. Unele erau murdare, nu aveau mânere sau rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități, linoleumul era deteriorat sau ușile nu se închideau complet.

În urmă cu patru zile, liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a criticat direct pe Nicușor Dan pentru decizia de a concedia 220 de angajați STB în urma grevei din ianuarie, susținând că ar trebui să se ocupe de starea mijloacelor de transport. „În loc să se concentreze pe rezolvarea solicitărilor perfect legitime ale angajaților Societății de Transport București – parc auto corespunzător care să asigure siguranța și confortul călătorilor, dar si condiții mai bune de muncă, directorii lui Nicușor Dan au ”rezolvat” problema dând afară peste 220 din oamenii care au avut curajul să arate public cât de mare este dezastrul din cadrul societății de transport bucureștene”, a scris pe pagina sa de Facebook, liderul PSD.

ADVERTISEMENT

Luni a urmat un nou control al ANPC la STB în urma căruia circa 80 de autobuze și tramvaie au fost oprite temporar de la circulație în urma unor nereguli similare descoperite la aceste mașini. Primarul Nicușor Dan a acuzat imediat că Protecția Consumatorilor a fost transformată într-o „măciucă a PSD”.

„ANPC e noua bâtă a PSD în București. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor încearcă în zilele acestea ceea ce n-a reușit sindicatul politic acum câteva luni, să blocheze definitiv transportul în comun din Capitală.

ADVERTISEMENT

ANPC a devenit acum extrem de brutală, la ordin politic, și asta se vede cu ochiul liber: închide locuri de joacă în parcuri, amenință cu închiderea de spitale și pune în dificultate transportul public prin scoaterea din circulație a mai multor troleibuze și tramvaie (anunț făcut chiar azi).

ADVERTISEMENT

E adevărat: nu e totul perfect în București, sunt probleme nerezolvate de 30 de ani și unele adâncite de regimul Firea, timp de patru ani. Dar serviciile publice nu pot fi blocate doar pentru că nu sunt oferite la standarde de excelență”, s-a plâns Nicușor Dan luni, după controlul efectuat de cei de la ANPC.

Sindicatele STB salută controalele ANPC-ului

Liderii sindicatelor din STB susțin că aceste controale demarate de către STB sunt binevenite, fiind în interesul călătorilor, chiar dacă nu ajută deloc societatea de transport. Aceștia susțin că nu poate fi vorba de o luptă politică la mijloc în condițiile în care starea proastă a autobuzelor și tramvaielor STB este bine-cunoscută, fiind una din revendicările grevei de la începutul anului.

„Ideea unor interese politice în spatele controalelor ANPC nu mi se pare a avea nimic relevant în ea. Domnul primar e de doi ani la conducere și ar trebui să nu mai arunce vina pe moștenirea tristă. Totdeauna vina pentru orice problemă stă la doamna Firea. În campanie spunea altceva.

Controalele astea ne creează foarte mari probleme. Reducând parcul circulant, practic șoferii nu mai au cu ce să muncească. Dacă nu erau recentele disponibilizări, mă refer la angajații cercetați disciplinar și disponibilizați pentru participarea la greva din ianuarie, chiar era o mare problemă. Acum, cu o lipsă de peste 200 de conducători de vehicule, e practic acoperită. Au imobilizat circa 80 de mijloace de transport, deci sunt cam pe acolo, să zicem”, a declarat pentru FANATIK, Ivan Tudor Florin, liderul Sindicatului Transportatorilor Asociației Profesionale a Transportatorilor (APT) din STB.

Aceștia susțin că valul de concedieri declanșat asupra angajaților STB care au participat la grevă este ilegal și că aceste decizii au fost deja atacate în instanță.

„Din punctul nostru de vedere este o acțiune bine venită, este în folosul publicului bucureștean, dar pe noi ca și conducători de vehicule nu ne ajută cu nimic, pentru că domnii de la ANPC nu au calitatea de a stabili defecțiunile tehnice cu care autobuzele și tramvaiele circulă în traseele liniilor STB. Dar pentru publicul călător cred că este foarte bine venită pentru că sunt sub orice critică. În proporție de 70-80% sunt sub orice critică. Cel puțin tramvaiele care au vechime, unele dintre ele și 50 de ani, vă dați seama – există pericolul pentru călători să se împiedice de un linoleum bătut în cuie, sunt probleme ce nu ar trebui să existe într-o capitală europeană.

Pentru o parte din cei care au primit deciziile de sancționare cu desfacerea contractului de muncă dar și pentru reducerea salariului am formulat contestații la Tribunalul București, urmând să ne judecăm pentru că acestea sunt abuzive. E o răzbunare a conducerii STB și a primarului Capitalei pentru greva din ianuarie.

Domnul primar peste tot vede numai conspirații. Așa a văzut și protestul nostru de la finalul lunii ianuarie, l-a catalogat ca fiind o manevră politică datorită faptului că președintele sindicatului STB Petrariu Vasiliu era și consilier general PSD. În opinia noastră domnul primar ocupă degeaba această funcție, nu poate rezolva problemele cu care se confruntă STB-ul în acest moment”, a declarat pentru FANATIK Trâncă Mihai, liderul Sindicatului Liber din STB.

Mizele politice ale scandalului din jurul STB

Biroul de presă al Primăriei Capitalei susține că nu încape nicio îndoială cu privire la natura politică a controalelor demarate de ANPC, în condițiile în care instituția nu controlează sectoarele conduse de primarii PSD. Primăria susține că este conștientă că lucrurile nu sunt perfecte, însă este o problemă sistemică, veche de 30 de ani, ce nu poate fi rezolvată prin astfel de controale.

„Curăţenia se face, nu este la standardele pe care le vrem, pentru că asta ar necesita nişte investiţii pentru care în momentul ăsta nu avem bani. Pe de altă parte, ne-am dorit să schimbăm linoleul din toate tramvaiele şi din toate autobuzele, pentru că sunt unele unde lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat de 10-15 ani, dar nu avem 40 de milioane de lei, în momentul ăsta ca să îl schimbăm. Şi de asta, aspectul poate să pară, adică nu e neapărat o problemă de curățenie, cât este o problemă de cum arată. Nu este mizerie, haideți, adică este rezonabil”, a declarat Nicuşor Dan marți.

Marcel Ciolacu a reacționat și el la declarațiile primarului Capitalei susținând că este complet depășit de mandatul ce i-a fost încredințat și că ar trebui să-și dea demisia. „Cel mai bine să îşi dea demisia şi scapă şi bucureştenii şi scapă şi Nicuşor Dan de o tortură, de a duce la îndeplinire funcţia de primar al Bucureştiului, depăşit total de această funcţie şi de atribuţiile şi de calitatea lui”, a spus preşedintele PSD.

Comentatorii politici sunt de părere că este evidentă natura politică a acestor controale desfășurate de către ANPC, chiar dacă ele scot la iveală o problemă reală, însă una prezentă de decenii întregi în București.

„Este evident că Nicușor Dan nu va mai prinde un nou mandat la Primăria Capitalei. Este oarecum în plus în acest moment, nu are control asupra Consiliului General, sigur, mai are jumătate de mandat, dar nu va putea face foarte multe în acest timp.

Acum, legat de controlul ANPC, Nicușor Dan are dreptate. Este o golăneală aici. Adică Protecția Consumatorului s-a trezit să se ducă la STB? Poate ar trebui să încerce întâi cu supermarketurile cu firmele private, sigur e bine că s-au dus, dar modul de acțiune al instituției ar trebui să ne lase rece. Da, probabil că observațiile făcute de inspectorii ANPC sunt adevărate, toată lumea știe cât de praf este parcul auto al STB, însă totuși vorbim de o societate finanțată printr-o politică aberantă a Primăriei Capitalei care nu are cum să aibă resursele necesare. Să ne înțelegem, transportul public este gratis în București, raportat la prețul real.

Oricine a mers prin capitalele europene știe cât costă transportul public. Această subvenție este aberantă, vorbim de sume uriașe alocate printr-o politică socială moștenită de ani de zile și nu e vina lui Nicușor Dan aici. Nimeni nu a făcut ceva 30 de ani pentru a rezolva această situație. Cum ar fi să vedem și alte localități din România să vină și să ceară bani de la bugetul de stat pentru transportul public?”, a declarat pentru FANATIK sociologul Alfred Bulai.

De altfel, odată cu înlăturarea lui Ludovic Orban de la conducerea Guvernului și apoi a PNL, cel care l-a susținut pe Nicușor Dan, primarul Capitalei a rămas fără niciun sprijin politic. Florin Cîțu, pe când era șeful PNL, a anunțat că liberalii vor avea propriul candidat în persoana lui Ciprian Ciucu în alegerile din 2024 iar, în ceea ce privește PSD, Gabriela Firea a anunțat că își dorește revenirea în această funcție. În fapt, lipsa sprijinului politic pentru Nicușor Dan s-a văzut săptămâna trecută și în , Capitala primind de zece ori mai puțini bani decât județul Suceava.

Sociologul Alfred Bulai este de părere că ambele partide din coaliție mizează pe această poziție la alegerile din 2024 și susține că este posibilă chiar și o negociere a acesteia în condițiile în care cele două partide ar putea alege să candideze împreună.

„E evident că Primăria Capitalei este principalul obiectiv pentru PSD și PNL în acest moment, pentru că evident poziția de primar este deosebit de importantă și e clar că se va elibera oricum. Iar la anul cele două partide ar putea începe discuțiile cu privire la această funcție. În ciuda declarațiilor făcute acum de oamenii din cele două partide eu cred că vor candida împreună în 2024, iar primăriile mări reprezintă obiective importante de negociat.

Candidând împreună vor câștigă mai mult ca sigur, însă evident nu cred că pot anunța acest lucru acum, când există încă o rezistență uriașă în cadrul ambelor partide. Rămâne de văzut ce se va întâmpla până în 2024 și cum se va schimba raportul de forțe în special în PNL acolo unde puterea lui Iohannis se va diminua. În acest moment ei nu pot spune decât că vor candida separat și pentru a nu crea un pol intern important împotriva actualelor conduceri, însă asta nu înseamnă că peste un an situația se va prezenta la fel, și cred că ambele partide văd în Primăria Capitalei o poziție importantă pe care o pot negocia și împărți în cadrul coaliției”, a declarat acesta pentru FANATIK.