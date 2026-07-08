ML Vitebsk – U Craiova, meci decisiv pentru cariera lui Ștefan Baiaram. Ce club mare din Europa vine să-l urmărească pentru un transfer

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Ștefan Baiaram (23 de ani) poate prinde în sfârșit transferul mult așteptat. Doar că pentru asta va fi nevoie în principiu de o evoluție solidă din partea lui la meciul ML Vitebsk – Universitatea Craiova de miercuri seară, prima manșă a turului 1 preliminar din UEFA Champions League, care a fost programat să se dispute deci cu bielorușii în postură de gazde, dar pe teren neutru, în Ungaria, la Mezokovesd, și fără spectatori, din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, aflat încă în desfășurare, în care, după cum se știe deja foarte bine, și Belarusul are o anumită implicare, de partea regimului condus de Vladimir Putin.

Ștefan Baiaram ar putea prinde transferul carierei! Va fi urmărit la ML Vitebsk – U Craiova din Champions League

Internaționalul român a spus de mai multe ori în ultimul timp că își dorește să facă pasul spre un campionat ceva mai competitiv din Europa. Și din perspectivă profesională bineînțeles, dar este clar că în această poziționare a lui contează totuși destul de mult și latura financiară. Ultima dată când Baiaram a făcut acest lucru în mod public a fost chiar la scurt timp după ce a câștigat titlul de campioană în SuperLiga, după acea victorie de senzație cu U Cluj de pe „Ion Oblemenco”.

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Iar acum fotbalistul de bandă stângă are o ocazie uriașă să își îndeplinească acest deziderat. Asta pentru că contra campioanei din Belarus el va fi urmărit, de la fața locului evident, de către anumiți reprezentanți ai celor de la Anderlecht, clubul de legendă din Belgia pentru care de-a lungul istoriei recente au mai evoluat Alexandru Chipciu și Nicolae Stanciu.

Nu e singurul meci în care Bairam o să fie urmărit, belgienii vin la trei partide – Supercupa României și dubla cu Vitebsk.

Discuții avansate între Universitatea Craiova și Anderlecht pentru transferul lui Ștefan Baiaram

Discuțiile dintre belgieni și oficialii Universității Craiova există deja de câteva săptămâni, iar în prezent stadiul lor este destul de avansat. Suma pentru care ar urma să se realizeze această mutare este estimată în jurul valorii de 4 milioane de euro. În legătură cu acest transfer al lui Ștefan Baiaram la Anderlecht a informat

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Așadar, fără îndoială că această mutare ar reprezenta un pas foarte mare făcut de internaționalul român în vederea dezvoltării carierei sale pe viitor. În condițiile în care ar urma să aibă evoluții constant bune în Belgia, el ar putea deveni în primul rând un jucător foarte important pentru naționala României, iar ulterior bineînțeles că ar putea spera chiar și la un transfer într-unul dintre cele cinci cele mai puternice campionate din Europa, respectiv Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1.

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