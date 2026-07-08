ML Vitebsk – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în Champions League, turul I preliminar. Primul meci oficial pentru olteni în noul sezon

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Universitatea Craiova începe sezonul fotbalistic 2026-2027 cu un meci în turul I preliminar din Champions League împotriva bielorușilor de la ML Vitebsk. Oltenii au de parcurs patru tururi preliminare pentru a accede în grupa principală a Ligii Campionilor, dar au plasa de siguranță a „retrogradării” în Europa League și Conference League în cazul unor înfrângeri pe traseu.

ML Vitebsk – Universitatea Craiova, live video în turul I preliminar de Champions League

ML Vitebsk – Universitatea Craiova se joacă miercuri, 8 iulie 2026, de la ora 20:00. Partida va fi găzduită de stadionul Municipal din Mezokovesd, Ungaria, ca urmare a sancțiunilor impuse de UEFA cluburilor din Belarus, din cauza războiului din Ucraina.

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Rămâneți pe FANATIK pentru toate detaliile legate de partida ML Vitebsk – Universitatea Craiova din turul I preliminar al Champions League.

Cine arbitrează ML Vitebsk – Universitatea Craiova și ce brigadă a fost delegată

Partida ML Vitebsk – Universitatea Craiova va fi condusă de o brigadă din Bosnia și Herțegovina. La centru se va afla Luka Bilbija, ajutat la cele două tușe de Stefan Tesanovic și Marko Peric. Iar Antonio Tomic va fi arbitrul de rezervă. În camera VAR, se va afla Antoni Bandic, iar el va fi secondat de conaționalul Nihad Ljajic. întrucât în turul următor Universitatea Craiova ar putea întâlni campioana din Bosnia.

Luka Bilbija a mai arbitrat o echipă românească în preliminariile cupelor europene. În august 2023, s-a aflat la centru în FC Flora – Farul, partidă din preliminariile Conference League, câștigată de constănțeni cu 2-0.

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Echipe probabile la ML Vitebsk – Universitatea Craiova

Antrenorul Magomed Adiyev folosește are o formulă stabilă de echipă pe care a folosit-o în ultimele etape de campionat. A schimbat masiv primul 11 doar la meciul de Cupă disputat la jumătatea lunii iulie. În schimb, la Universitatea Craiova, opțiunile lui Filipe Coelho sunt multiple, iar portughezul trebuie să fie inspirat în alegerea formulei de start. Echipele probabile la acest duel:

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ML Vitebsk (4-3-3): Pavlyuchenko – Skibskiy, Volkov, Gomanov, Moskalenchik – Glushkov, Ode, Mesarovich – Lisakovich, Diabate, Kontsevoy. Antrenor: Magomed Adiyev.

Pavlyuchenko – Skibskiy, Volkov, Gomanov, Moskalenchik – Glushkov, Ode, Mesarovich – Lisakovich, Diabate, Kontsevoy. Magomed Adiyev. Universitatea Craiova (3-5-2): Sava – Romanciuk, Stevanovic, Rus – Mora, Anzor, Cicâldău, Bancu – Tavares, Baiaram, Assad. Antrenor: Filipe Coelho.

Istoricul meciurilor ML Vitebsk – Universitatea Craiova. Statistică oficială

Acesta este primul duel dintre ML Vitebsk și U Craiova. Nici nu avea cum să fie altfel, echipa din Belarus fiind la primul meci european din istoria sa. Înainte de 2025, ML Vitebsk a evoluat numai în ligile inferioare. În 202, a fost preluată de o casă de pariuri din Belarus și a început ascensiunea. În primul an de primă ligă, a ieșit campioană (2025) și acum evoluează în preliminariile Champions League. În prezent, ML Vitebsk este în plin campionat, unde, după 14 etape, ocupă poziția secundă, la două puncte în spatele lui Dinamo Minsk.

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Cine transmite la TV meciul ML Vitebsk – Universitatea Craiova

Veste bună pentru microbiști: ML Vitebsk – Universitatea Craiova se vede la tv. Mai exact, Digi Sport 1 și Prima Sport 1 vor transmite partida din Ungaria. Dar meciul poate fi urmărit live text pe FANATIK.

Și returul acestui duel, programat pe 15 iulie, de la 20:30, pe „Ion Oblemenco” din Craiova se vede pe aceleași posturi de televiziune.

Cote pariuri ML Vitebsk – Universitatea Craiova în Champions League

La casele de pariuri, oltenii sunt cotați cu prima șansă la victorie, având 2,10. Gazdele au primit o cotă de 3,60, iar rezultatul de egalitate – 3,20. Bielorușii vin după patru partide oficiale fără înfrângere, toate cu goluri multe pe tabelă. De partea cealaltă, Craiova a disputat două amicale, 1-1 cu Sabah Baku și Cei care preferă pariurile pe goluri trebuie să știe că „ambele marchează” vine cu o cotă de 1,85, iar „peste 2,5 goluri” are 2,07.

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Urmărește în timp real ML Vitebsk – Universitatea Craiova, live text pe FANATIK

ML Vitebsk – Universitatea Craiova va fi live text și video pe FANATIK. Nu pierde nicio fază a meciului din turul I preliminar de Champions League. Și nici reacțiile de final ale protagoniștilor, clasamentul actualizat și toate calculele calificării pentru faza play-off-ului.