Sport

ML Vitebsk – Universitatea Craiova se vede la TV! Cine transmite „dubla” din primul tur preliminar Champions League

Veste importantă pentru fanii Universității Craiova. Ambele meciuri cu ML Vitebsk din primul tur preliminar Champions League se vor vedea la TV. Ce posturi au cumpărat drepturile de difuzare
Cristian Măciucă
30.06.2026 | 19:44
ML Vitebsk Universitatea Craiova se vede la TV Cine transmite dubla din primul tur preliminar Champions League
ULTIMA ORĂ
ML Vitebsk - Universitatea Craiova se vede la TV! Cine transmite „dubla” din primul tur preliminar Champions League. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Suporterii Universității Craiova pot sta liniștiți, Fanii campioanei României vor putea vedea la televizor „dubla” cu ML Vitebsk din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Două posturi TV au cumpărat drepturile de difuzare ale partidelor care se vor juca pe 8 și pe 15 iulie.

Două posturi TV din România vor difuza „dubla” ML Vitebsk – U Craiova

Campioana României începe aventura europeană din acest sezon odată cu primul tur preliminar din UEFA Champions League. Sorții au fost de partea echipei lui Filipe Coelho, care va înfrunta campioana din Belarus, ML Vitebsk. Prima manșă a duelului se va juca în Ungaria, pe stadionul Mezokovesd, pe 8 iulie, de la ora 20:00. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe 15 iulie, ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”. Ambele partide vor fi transmise la TV în România.

ADVERTISEMENT

Meciurile dintre ML Vitebsk și Universitatea Craiova vor putea fi urmărite în direct pe principalele două canale de sport din România, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. De asemenea, cele două confruntări vor fi live și pe cele două aplicații ale trusturilor, Digi Online, respectiv PrimaPlay. Pentru Universitatea Craiova, meciurile cu Vitebsk reprezintă debutul în preliminariile celei mai puternice competiții intercluburi.

Cu cine ar putea juca oltenii în turul 2 preliminar UEFA Champions League

În cazul în care va trece de ML Vitebsk, Universitatea Craiova va da peste câștigătoarea dintre FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) – PFC Levski Sofia (Bulgaria). Dacă vor fi eliminații, oltenii vor continua în turul 2 preliminar din Conference League, unde vor da peste învinsa confruntării dintre Kairat Almaty (Kazahstan) și Sutjeska Niksic (Muntenegru).

ADVERTISEMENT
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Digi24.ro
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco

Campioana României e favorită certă cu ML Vitebsk

U Craiova ar trebuie să treacă fără emoții de ML Vitebsk, o echipă care a luat campionatul la primul sezon pe prima scenă fotbalistică din Belarus. Conform transfermarkt.com, lotul bielorușilor este evaluat la 12,88 milioane de euro, în timp ce campioana României valorează aproximativ 34,5 milioane de euro. Cel mai valoros jucător de la ML Vitebsk este atacantul jamaican Shamar Nicholson (29 de ani), internaţional cu 62 de selecţii şi 21 de goluri, cotat la 3,2 milioane de euro. De partea cealaltă, Ştefan Baiaram este fotbalistul cu cea mai mare valoare de piaţă din lotul lui alb-albaștrilor și din SuperLiga României. Transfermarkt îl evaluează pe Baiaram la 5 milioane de euro.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și...
Digisport.ro
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
Titularul naționalei a semnat pentru un salariu de 1,2 milioane de euro anual!...
Fanatik
Titularul naționalei a semnat pentru un salariu de 1,2 milioane de euro anual! Ce legătură are Sergio Ramos. Exclusiv
Coasta de Fildeș – Norvegia, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Echipele de...
Fanatik
Coasta de Fildeș – Norvegia, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Echipele de start
Franța – Suedia, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu...
Fanatik
Franța – Suedia, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Legenda Rapidului a dat de pământ cu Gică Hagi: 'Ca antrenor nu a...
iamsport.ro
Legenda Rapidului a dat de pământ cu Gică Hagi: 'Ca antrenor nu a avut niciun rezultat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!