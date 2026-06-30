ML Vitebsk – Universitatea Craiova se vede la TV! Cine transmite „dubla” din primul tur preliminar Champions League

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Fanii campioanei României vor putea vedea la televizor „dubla” cu ML Vitebsk din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Două posturi TV au cumpărat drepturile de difuzare ale partidelor care se vor juca pe 8 și pe 15 iulie.

Două posturi TV din România vor difuza „dubla” ML Vitebsk – U Craiova

Campioana României începe aventura europeană din acest sezon odată cu primul tur preliminar din UEFA Champions League. Sorții au fost de partea echipei lui Filipe Coelho, care va înfrunta campioana din Belarus, ML Vitebsk. pe 8 iulie, de la ora 20:00. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe 15 iulie, ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”. Ambele partide vor fi transmise la TV în România.

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Meciurile dintre ML Vitebsk și Universitatea Craiova vor putea fi urmărite în direct pe principalele două canale de sport din România, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. De asemenea, cele două confruntări vor fi live și pe cele două aplicații ale trusturilor, Digi Online, respectiv PrimaPlay. Pentru Universitatea Craiova, meciurile cu Vitebsk reprezintă debutul în preliminariile celei mai puternice competiții intercluburi.

Cu cine ar putea juca oltenii în turul 2 preliminar UEFA Champions League

În cazul în care va trece de ML Vitebsk, Universitatea Craiova va da peste câștigătoarea dintre FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) – PFC Levski Sofia (Bulgaria). Dacă vor fi eliminații, oltenii vor continua în turul 2 preliminar din Conference League, unde vor da peste învinsa confruntării dintre Kairat Almaty (Kazahstan) și Sutjeska Niksic (Muntenegru).

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Campioana României e favorită certă cu ML Vitebsk

U Craiova ar trebuie să treacă fără emoții de ML Vitebsk, o echipă care a luat campionatul la primul sezon pe prima scenă fotbalistică din Belarus. Conform transfermarkt.com, lotul bielorușilor este evaluat la 12,88 milioane de euro, în timp ce campioana României valorează aproximativ 34,5 milioane de euro. Cel mai valoros jucător de la ML Vitebsk este atacantul jamaican Shamar Nicholson (29 de ani), internaţional cu 62 de selecţii şi 21 de goluri, cotat la 3,2 milioane de euro. De partea cealaltă, Ştefan Baiaram este fotbalistul cu cea mai mare valoare de piaţă din lotul lui alb-albaștrilor și din SuperLiga României. Transfermarkt îl evaluează pe Baiaram la 5 milioane de euro.