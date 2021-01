Mladen Rudonja, coşmarul României din 2001, l-a împins pe Ante Vukusic spre FCSB! “El şi antrenorul m-au umilit”

Ante Vukusic este atacantul pe care Gigi Becali vrea să-l aducă la FCSB, iar MM Stoica a garantat pentru atacantul de 29 de ani. FANATIK îţi prezintă motivul pentru care fotbalistul s-a despărţit de NK Olimpija Ljubljana, formaţie pentru care a fost golgeter în sezonul 2019-2020.

Gigi Becali a dezvăluit pentru FANATIK că vrea să aducă un atacant, după transferul lui Dennis Man la Parma. MM Stoica a fost cel care s-a ocupat de mutare şi a garantat că jucătorul va face faţă la FCSB. Ante Vukusic, ţinta “roş-albaştrilor” a oferit un interviu pentru Vecer şi a vorbit despre cum a fost obligat să plece de la NK Olimpija Ljubljana.

După un sezon de excepţie în tricoul lui NK Olimpija Ljubljana, Ante Vukusic nu şi-a mai regăsit cadenţa în stagiunea actuală şi în această iarnă şi-a reziliat contractul. Atacantul a dezvăluit motivul pentru care a plecat din Slovenia şi a dat vina pe Mladen Rudonja, fotbalistul care a marcat în returul barajului România – Slovenia 1-1, şi pe Dino Skender, antrenorul echipei.

Cum l-a împins Mladen Rudonja pe Ante Vukusic spre FCSB: “Nu ştiu dacă a fost ceva personal”

De ce ai decis să-ţi reziliezi contractul cu Olimpija aşa de repede?

– Din cauza a ceea ce s-a întâmplat în prima parte a sezonului. S-au întâmplat multe lucruri care nu au fost bune pentru mine şi pentru club, aşa că am cerut rezilierea contractului şi am renunţat la banii pe care îi mai aveam de primit de la Olimpija. Am vrut să fiu liber şi să merg undeva unde să mă simt aşa cum m-am simţit în primul sezon la Ljubljana.

Cum ai reuşit să-l convingi pe Mandaric (n.r. preşedintele lui NK Olimpija Ljubljana) să te lase liber?

– Negocierile au decurs greu pentru că el mă vedea în continuare la echipă. Aş vrea să-i mulţumesc pe această cale pentru că am avut o relaţie ca între fiu şi părinte cu el. Mereu a fost alături de mine şi am întâlnit puţini oameni care să fie la fel ca el.

Ai renunţat la banii pe care îi mai aveai de primit.

– Mi-am dorit ca Olimpija să ia nişte bani pe mine, dar eu nu mai eram în planurile noului antrenor şi a directorului sportiv (n.r. Mladen Rudonja). Chiar dacă am fost golgeterul campionatului, ei m-au umilit. Intram pe teren doar pentru câteva minute. A fost foarte dificil pentru mine, dar sunt profesionist şi nu am vrut să fac scandal sau să provoc probleme. Nu ştiu dacă a fost un interes personal sau altceva. Mulţi nu ar fi tolerat acest tratament, aşa că am plecat şi am renunţat la bani.

26 de goluri a marcat Ante Vukusic în sezonul 2019-2020

“S-a vorbit despre un interes din partea lui Dinamo Bucureşti, dar nu am auzit nimic despre aşa ceva”

Rudonja şi Skender ţi-au explicat motivele pentru care erai ţinut pe bancă?

– Nu. Când au fost probleme de lot la începutul sezonului, am jucat şi accidentat. Motivul pentru care nu am fost folosit a fost că nu am fost în cantonament înainte de startul campionatului, când am avut şi coronavirus. A fost ridicol. Au fost jucători care au venit aici şi au intrat pe teren fără să aibă prea multe antrenamente cu echipa. Ajungeau în primul “11” imediat după ce erau transferaţi. Chiar nu mai am putere să aflu dacă a existat un interes împotriva mea.

Ai avut oferte în vara anului trecut, după ce ai fost golgeterul campionatului?

– Au fost multe oferte în vară, în special din Turcia, dar eu şi preşedintele Mandaric am aşteptat ceva care să fie bun şi pentru club. Nu a apărut nimic şi nu am vrut să merg undeva forţat. Am văzut că s-a vorbit despre un interes din partea lui Dinamo Bucureşti, dar nu am auzit nimic despre aşa ceva. Aş lua în considerare, mai ales că sunt dispus să vorbesc cu oricine mă sună.

Ce planuri ai pentru viitor?

– Am primit oferte din Ungaria şi Polonia, dar telefonul meu sună încontinuu. Nici nu am reuşit să răspund unor mesaje primite. Până la sfârşitul săptămânii (n.r. interviul a fost acordat pe 11 ianuarie) voi lua o decizie şi voi vedea ce este mai bine pentru mine şi familia mea.

Mladen Rudonja, coşmarul României din barajul cu Slovenia

Mladen Rudonja a fost titular în dubla România – Slovenia din barajul pentru calificarea la CM din 2002. În manşa retur, jucată după înfrângerea tricolorilor la Ljubljana, a deschis scorul pe “Ghencea” şi i-a ajutat pe sloveni să obţină calificarea la turneul final din Coreea de Sud şi Japonia. Pentru Mladen Rudonja, golul din meciul cu România a fost singurul marcat la naţională, unde a bifat 65 de selecţii în perioada 1994-2003.