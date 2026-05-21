Sport

MLS, campionatul în care evoluează Leo Messi, face o propunere revoluționară în fotbal! IFAB analizează introducerea unei reguli din baschet

Campionatul în care evoluează Lionel Messi a făcut o propunere ce ar urma să revoluționeze fotbalul. IFAB analizează introducerea unei reguli din baschet.
Iulian Stoica
21.05.2026 | 22:15
MLS campionatul in care evolueaza Leo Messi face o propunere revolutionara in fotbal IFAB analizeaza introducerea unei reguli din baschet
ULTIMA ORĂ
Campionatul în care evoluează Leo Messi face o propunere revoluționară în fotbal! IFAB analizează introducerea unei reguli din baschet. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Lionel Messi este unul dintre cei mai importanți jucători din istorie. Argentinianul evoluează din vara lui 2023 la Inter Miami, club deținut de David Beckam. Faptul că Messi a ajuns în America a fost un mare impuls pentru fotbalul american, iar Major League Soccer a căpătat mult mai multă vizibilitate. La aproximativ trei ani de la sosirea atacantului, MLS a propus o nouă regulă pentru „sportul rege”.

MLS, propunere revoluționară în fotbal

Fotbalul este unul dintre cele mai spectaculoase sporturi de pe planetă, însă de multe ori este umbrit de momente mai puțin plăcute. De exemplu, echipele aflate în avantaj recurg frecvent la diverse tertipuri pentru a menține diferența de pe tabelă, cum ar fi enervantele trageri de timp.

ADVERTISEMENT

Pentru a evita aceste situații, Major League Soccer propune ca timpul să fie oprit la fiecare întrerupere a jocului, așa cum se întâmplă în prezent la baschet sau handbal. Americanii vor ca timpul efectiv de joc să fie dus la bun sfârșit, iar interesant este faptul că IFAB (International Football Association Board) analizează deja această modificare de regulament.

Rămâne de văzut cum va evolua situația, însă, nu de mult timp, s-a apelat la o măsură similară pentru a spori timpul eficient de joc. Mai exact, la Campionatul Mondial din 2022, arbitrii au fost instruiți să contorizeze fiecare întrerupere, pentru ca ulterior să acorde minute adiționale generoase, duelurile fiind prelungite, nu de puține ori, cu peste 10 minute.

ADVERTISEMENT
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Digi24.ro
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei

Lionel Messi a numit favoritele la câștigarea Campionatului Mondial

A rămas mai puțin de o lună până la începerea Campionatului Mondial din 2026, iar Argentina speră să își poată apăra trofeul cucerit în Qatar, în urmă cu patru ani. În cel mai recent interviu, Lionel Messi a transmis că Spania, Brazilia și Portugalia au echipe foarte competitive, astfel că misiunea nu va fi deloc ușoară.

ADVERTISEMENT
Radu Naum a spus doar două cuvinte după ce a auzit ce ar...
Digisport.ro
Radu Naum a spus doar două cuvinte după ce a auzit ce ar face Gigi Becali dacă ar fi președintele României

„Trebuie să înțelegem și să fim conștienți de faptul că există și alte favorite. Unele echipe sunt mai bine pregătite decât noi și vor ajunge la turneul final într-o formă mai bună. Franța arată din nou destul de bine și are foarte mulți jucători de top. De asemenea, consider că Spania și Brazilia sunt și ele acolo, printre marile pretendente la trofeu. Și să nu uităm de Portugalia, care are o echipă foarte competitivă”, a declarat Leo Messi.

ADVERTISEMENT
Daniel Pancu, înlocuitorul perfect pentru Costel Gâlcă la Rapid! Reacția sinceră a conducerii:...
Fanatik
Daniel Pancu, înlocuitorul perfect pentru Costel Gâlcă la Rapid! Reacția sinceră a conducerii: „E prima opțiune! Ni-l dorim”
Gigi Becali l-a ironizat în direct pe Radu Naum când a fost întrebat...
Fanatik
Gigi Becali l-a ironizat în direct pe Radu Naum când a fost întrebat despre Marius Baciu: „Acum te oftici?”
Costel Gâlcă l-a scos din sărite pe Victor Angelescu: „Măcar să nu comenteze....
Fanatik
Costel Gâlcă l-a scos din sărite pe Victor Angelescu: „Măcar să nu comenteze. Toată lumea e de vină, mai puţin el şi stafful lui”
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fostul fotbalist l-a bătut pe Stelian Ogică: 'I-am dat câțiva pumni și i-am...
iamsport.ro
Fostul fotbalist l-a bătut pe Stelian Ogică: 'I-am dat câțiva pumni și i-am spart nasul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!