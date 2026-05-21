MLS, campionatul în care evoluează Leo Messi, face o propunere revoluționară în fotbal! IFAB analizează introducerea unei reguli din baschet

Lionel Messi este unul dintre cei mai importanți jucători din istorie. Argentinianul evoluează din vara lui 2023 la Inter Miami, club deținut de David Beckam. Faptul că Messi a ajuns în America a fost un mare impuls pentru fotbalul american, iar Major League Soccer a căpătat mult mai multă vizibilitate. La aproximativ trei ani de la sosirea atacantului, MLS a propus o nouă regulă pentru „sportul rege”.
Fotbalul este unul dintre cele mai spectaculoase sporturi de pe planetă, însă de multe ori este umbrit de momente mai puțin plăcute. De exemplu, echipele aflate în avantaj recurg frecvent la diverse tertipuri pentru a menține diferența de pe tabelă, cum ar fi enervantele trageri de timp.
Pentru a evita aceste situații, Major League Soccer propune ca timpul să fie oprit la fiecare întrerupere a jocului, așa cum se întâmplă în prezent la baschet sau handbal. Americanii vor ca timpul efectiv de joc să fie dus la bun sfârșit, iar interesant este faptul că IFAB (International Football Association Board) analizează deja această modificare de regulament.
Rămâne de văzut cum va evolua situația, însă, nu de mult timp, s-a apelat la o măsură similară pentru a spori timpul eficient de joc. Mai exact, la Campionatul Mondial din 2022, arbitrii au fost instruiți să contorizeze fiecare întrerupere, pentru ca ulterior să acorde minute adiționale generoase, duelurile fiind prelungite, nu de puține ori, cu peste 10 minute.
A rămas mai puțin de o lună până la începerea Campionatului Mondial din 2026, iar Argentina speră să își poată apăra trofeul cucerit în Qatar, în urmă cu patru ani. În cel mai recent interviu, Lionel Messi a transmis că Spania, Brazilia și Portugalia au echipe foarte competitive, astfel că misiunea nu va fi deloc ușoară.
„Trebuie să înțelegem și să fim conștienți de faptul că există și alte favorite. Unele echipe sunt mai bine pregătite decât noi și vor ajunge la turneul final într-o formă mai bună. Franța arată din nou destul de bine și are foarte mulți jucători de top. De asemenea, consider că Spania și Brazilia sunt și ele acolo, printre marile pretendente la trofeu. Și să nu uităm de Portugalia, care are o echipă foarte competitivă”, a declarat Leo Messi.