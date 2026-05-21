MLS, campionatul în care evoluează Leo Messi, face o propunere revoluționară în fotbal! IFAB analizează introducerea unei reguli din baschet

ADVERTISEMENT

Lionel Messi este unul dintre cei mai importanți jucători din istorie. Argentinianul evoluează din vara lui 2023 la Inter Miami, club deținut de David Beckam. Faptul că Messi a ajuns în America a fost un mare impuls pentru fotbalul american, iar Major League Soccer a căpătat mult mai multă vizibilitate. La aproximativ trei ani de la sosirea atacantului, MLS a propus o nouă regulă pentru „sportul rege”.

MLS, propunere revoluționară în fotbal

Fotbalul este unul dintre cele mai spectaculoase sporturi de pe planetă, însă de multe ori este umbrit de momente mai puțin plăcute. De exemplu, echipele aflate în avantaj recurg frecvent la diverse tertipuri pentru a menține diferența de pe tabelă, cum ar fi enervantele trageri de timp.

ADVERTISEMENT

Pentru a evita aceste situații, Major League Soccer propune ca timpul să fie oprit la fiecare întrerupere a jocului, așa cum se întâmplă în prezent la baschet sau handbal. Americanii vor ca timpul efectiv de joc să fie dus la bun sfârșit, iar interesant este faptul că IFAB (International Football Association Board) analizează deja această modificare de regulament.

Rămâne de văzut cum va evolua situația, însă, nu de mult timp, s-a apelat la o măsură similară pentru a spori timpul eficient de joc. Mai exact, la Campionatul Mondial din 2022, arbitrii au fost instruiți să contorizeze fiecare întrerupere, pentru ca ulterior să acorde minute adiționale generoase, duelurile fiind prelungite, nu de puține ori, cu peste 10 minute.

ADVERTISEMENT

🚨 𝗡𝗘𝗪: MLS are proposing STOPPING the clock during game interruptions in order to combat time-wasting. IFAB are already analyzing the proposal. — — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Lionel Messi a numit favoritele la câștigarea Campionatului Mondial

A rămas mai puțin de o lună până la începerea Campionatului Mondial din 2026, iar , în urmă cu patru ani. În cel mai recent interviu, au echipe foarte competitive, astfel că misiunea nu va fi deloc ușoară.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să înțelegem și să fim conștienți de faptul că există și alte favorite. Unele echipe sunt mai bine pregătite decât noi și vor ajunge la turneul final într-o formă mai bună. Franța arată din nou destul de bine și are foarte mulți jucători de top. De asemenea, consider că Spania și Brazilia sunt și ele acolo, printre marile pretendente la trofeu. Și să nu uităm de Portugalia, care are o echipă foarte competitivă”, a declarat Leo Messi.