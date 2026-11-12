MM l-a convins pe Gigi Becali să-l aducă înapoi la FCSB. Ultima dorință a fostului manager

ADVERTISEMENT

FANATIK a anunțat în exclusivitate că După ce a luat această decizie, fostul oficial a reușit totuși să îl convingă pe Gigi Becali să anuleze îndepărtarea lui Alin Stoica din cadrul clubului.

MM Stoica l-a convins pe Gigi Becali să-l reprimească pe Alin Stoica la FCSB

Chiar dacă a luat decizia să plece de la FCSB, Mihai Stoica nu a rămas indiferent la oamenii alături de care a lucrat în ultimii ani. Gigi Becali a dezvăluit că fostul președinte al C.A. l-a sunat pentru a îi comunica decizia și l-a rugat . Argumentele lui Mihai Stoica l-au convins pe latifundiarul din Pipera, care a anunța că a revenit asupra hotărârii inițiale.

ADVERTISEMENT

„Mi-a spus Meme că fac o mare nedreptate cu Alin Stoica. Și eu i-am zis: ‘Bine, mă, Meme, dacă tu spui că fac o mare nedreptate, uite, îl primesc înapoi pe Alin Stoica. E bine așa?’.

Și mi-a zis Meme: ‘Băi, e un om muncitor, care e trup și suflet, care este loial clubului, care muncește 16-18 ore pe zi, care tot timpul, cum să spun, n-a știut de… de dimineața până seara doar FCSB, club, casă, club și… Chiar, pe lângă faptul că-i faci o nedreptate, riști să pierzi și un om foarte bun și dedicat’.

ADVERTISEMENT

Și atunci i-am zis: ‘Bine, mă, Meme, gata. Atunci, Alin Stoica înapoi, la loc comanda, îl ținem înapoi în club și să-și vadă de treabă, da. E bine așa?’. Deci Alin Stoica rămâne la FCSB, asta e decizia mea finală după ce am vorbit și cu Meme”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica pleacă de la FCSB după schimbările radicale făcute de Becali

Gigi Becali a făcut revoluție la FCSB în ultimele zile. Nemulțumit de rezultatele echipei și de campania de transferuri, patronul roș-albaștrilor a declanșat o adevărată remaniere, atât la prima echipă, cât și la Academie. Printre cei vizați s-au numărat Florin Cernat și Alin Stoica, doi dintre colaboratorii apropiați ai lui Mihai Stoica. De asemenea, Lucian Filip a fost trimis la echipa a doua, iar MM a rămas fără o parte importantă dintre atribuțiile pe care le avea în conducerea clubului.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Mihai Stoica a luat foarte greu decizia de a pleca de la FCSB, dar îndepărtarea unor oameni alături de care a lucrat ani la rând a cântărit decisiv în hotărârea sa.