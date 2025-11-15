MM la Fanatik, duminică, 16 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Mihai Stoica, ediție specială după Bosnia – România

ADVERTISEMENT

MM la FANATIK, cea mai recentă producție marca FANATIK, revine în online-ul românesc duminică, 16 noiembrie, de la ora 13:30, cu o ediție specială. În direct și în exclusivitate pe , Horia Ivanovici și Mihai Stoica vor analiza prestația „tricolorilor” pregătiți de Mircea Lucescu în meciul de la Zenica, contra Bosniei.

„MM la FANATIK”, duminică, 16 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Mihai Stoica după Bosnia – România

Cu patru jucători de la FCSB în lotul României la meciul cu Bosnia de la Zenica, în penultima etapă a preliminariilor pentru CM 2026, Mihai Stoica are toate motivele să fie cu ochii pe „tricolori”. Iar împreună cu Horia Ivanovici va face show în emisiunea de duminică.

ADVERTISEMENT

Însă Bosnia – România nu va fi singurul subiect discutat și analizat în cadrul emisiunii MM la FANATIK. Deși Urmărește live show-ul difuzat pe site-ul nostru și află tot ce mișcă la campioana României, direct de la președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

Cum vezi „MM la FANATIK” live. Când are loc premiera pe social media

Toți cei care vor să nu rateze nicio secundă din show-ul MM la FANATIK pot urmări emisiunea în direct și în exclusivitate pe site-ul nostru, care va difuza integral podcastul duminică, 16 noiembrie, de la ora 13:30. Nu rata nicio informație, nicio „bombă” și nicio exclusivitate din MM la FANATIK. Urmărește emisiunea live pe

ADVERTISEMENT

În cazul în care nu reușești să vezi emisiunea transmisă live pe site, poți urmări premiera. Aceasta va fi transmisă luni, 17 noiembrie, începând cu ora 10:30, pe canalul de , dar și pe pagina de Premiera îți permite să revezi pasajele pe care le-ai ratat sau pe care vrei să le mai urmărești o dată.