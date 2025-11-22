Sport

MM la Fanatik, duminică, 23 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Mihai Stoica, ediție incendiară după FCSB – Petrolul

Horia Ivanovici și Mihai Stoica vor pune lupa pe meciul FCSB - Petrolul, de o importanță deosebită pentru calificarea campioanei în play-off, în direct la „MM la Fanatik” duminică, 23 noiembrie, de la ora 13:30.
22.11.2025 | 18:19
MM la Fanatik duminica 23 noiembrie ora 1330 Horia Ivanovici si Mihai Stoica editie incendiara dupa FCSB Petrolul
MM la Fanatik, duminică, 23 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Mihai Stoica, ediție incendiară după FCSB - Petrolul.
MM la FANATIK, cea mai nouă producție marca FANATIK, revine în online-ul românesc duminică, 23 noiembrie, de la ora 13:30, cu o ediție de neratat. În direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO, Horia Ivanovici și Mihai Stoica vor analiza prestația campioanei FCSB din confruntarea cu Petrolul Ploiești.

„MM la FANATIK”, duminică, 23 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Mihai Stoica după FCSB – Petrolul

FCSB revine în competiția internă după ce a avut mai mulți fotbaliști convocați la loturile naționale. În etapa a 14-a, campioana ultimelor două sezoane are meci pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, formație pe care a învins-o cu 1-0 în turul sezonului regulat.

Roș-albaștrii speră să fi trecut peste semieșecul de la Sibiu, acolo unde au făcut doar 3-3 cu Hermannstadt, și să reintre în lupta pentru play-off. Înaintea meciului cu Petrolul, pe echipa lui Charalambous o despart cinci lungimi de play-off.

Însă FCSB – Petrolul nu va fi singurul subiect dezbătut și disecat la show-ul MM LA FANATIK. Mihai Stoica și Horia Ivanovici vor comenta și tragerea la sorți a barajului de calificare la Campionatul Mondial. Pentru început, România va înfrunta Turcia în semifinale, după care ar putea da peste învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Cum vezi „MM la FANATIK” live. Când are loc premiera pe social media

Toți cei care vor să nu rateze nicio secundă din show-ul MM la FANATIK pot urmări emisiunea în direct și în exclusivitate pe site-ul nostru, care va difuza integral podcastul duminică, 23 noiembrie, de la ora 13:30. Nu rata nicio informație, nicio „bombă” și nicio exclusivitate din MM la FANATIK. Urmărește emisiunea live pe FANATIK.RO!

În cazul în care nu reușești să vezi emisiunea transmisă live pe site, poți urmări premiera. Aceasta va fi transmisă luni, 24 noiembrie, începând cu ora 10:30, pe canalul de YouTube FANATIK RO, dar și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici. Premiera îți permite să revezi pasajele pe care le-ai ratat sau pe care vrei să le mai urmărești o dată.

