MM la Fanatik, duminică, 23 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Mihai Stoica, ediție incendiară după FCSB – Petrolul

ADVERTISEMENT

MM la FANATIK, cea mai nouă producție marca FANATIK, revine în online-ul românesc duminică, 23 noiembrie, de la ora 13:30, cu o ediție de neratat. În direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO, Horia Ivanovici și Mihai Stoica vor analiza prestația campioanei FCSB din confruntarea cu Petrolul Ploiești.

„MM la FANATIK”, duminică, 23 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Mihai Stoica după FCSB – Petrolul

FCSB revine în competiția internă după ce a avut mai mulți fotbaliști convocați la loturile naționale. În etapa a 14-a, campioana ultimelor două sezoane are meci pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, formație pe care a învins-o cu 1-0 în turul sezonului regulat.

ADVERTISEMENT

Roș-albaștrii speră să fi trecut peste și să reintre în lupta pentru play-off. o despart cinci lungimi de play-off.

Însă FCSB – Petrolul nu va fi singurul subiect dezbătut și disecat la show-ul MM LA FANATIK. Mihai Stoica și Horia Ivanovici vor comenta și tragerea la sorți a barajului de calificare la Campionatul Mondial. Pentru început, România va înfrunta Turcia în semifinale, după care ar putea da peste învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

ADVERTISEMENT

Cum vezi „MM la FANATIK” live. Când are loc premiera pe social media

Toți cei care vor să nu rateze nicio secundă din show-ul MM la FANATIK pot urmări emisiunea în direct și în exclusivitate pe site-ul nostru, care va difuza integral podcastul duminică, 23 noiembrie, de la ora 13:30. Nu rata nicio informație, nicio „bombă” și nicio exclusivitate din MM la FANATIK. Urmărește emisiunea live pe

ADVERTISEMENT

În cazul în care nu reușești să vezi emisiunea transmisă live pe site, poți urmări premiera. Aceasta va fi transmisă luni, 24 noiembrie, începând cu ora 10:30, pe canalul de , dar și pe pagina de Premiera îți permite să revezi pasajele pe care le-ai ratat sau pe care vrei să le mai urmărești o dată.