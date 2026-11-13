Meme Stoica rupe tăcerea! De ce a plecat de la FCSB: “Boutoutaou la Dinamo? Minciuni, nu l-a ofertat nimeni!”

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MM la FANATIK, emisiunea care face valuri în lumea sportului din România, revine cu o nouă ediție incendiară. Horia Ivanovici îl are în platou pe Mihai Stoica, la prima apariție publică după ce a decis să plece de la FCSB după 16 ani.

Atac tăios la Andrei Nicolescu: “Boutoutaou nu ştia de România! Minciuni!”

Mihai Stoica a povestit în exclusivitate la MM la Fanatik ce l-a deranjat cel mai tare la declarația lui Andrei Nicolescu: „M-a deranjat foarte tare o declarație pe care a dat-o Andrei Nicolescu. Nu e niciun motiv de scandal. El zice – Cu un an înainte, l-am avut pe Boutoutau propus cu 500-600 de mii. Păi ori 5, ori 6? Că nu există două variante și cu 15.000 salariu. Cu un an înainte, Boutoutau a plecat liber de la Valenciennes la Sochaux. Deci nu poate să fie adevărat. Iar fac sau nu face o confuzie, nu știu.

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Dacă exista vreo discuție între impresarii lui și Dinamo era clar că îmi ziceau și mie – Domne, anul trecut a fost propus etc -. Minciuni, nu a existat o asemenea discuție, nu l-a ofertat nimeni. Mai mult de atât, băiatul nu știa unde e România, nu a vrut să vină. Nu văd cum putea fi propus pe 500-600 de mii când el era liber. Cota lui Boutoutau a crescut vertiginos pentru că în ediția 2025/2026 în Liga 3, el a fost cel mai bun jucător.

A fost artizanul promovării lui Sochaux în Liga 2. Să nu cumva să vă luați după cei care zic că e un nivel slab. Nsimba era un jucător bun, dar nu prea bine cotat. Se vorbește că Gigi a vrut să ofere peste un milion și pe Boutoutaou. E un jucător bun, Liga 3 din Franța are jucători buni. Salariul lui de acolo era undeva la jumătate din ce câștigă aici. Vorbim de ce ar fi urmat să câștige la Sochaux în Liga 2“, a mai adăugat Mihai Stoica.

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“Cum puteam să rămân la FCSB când oamenii mei au fost daţi afară?”

Mihai Stoica a explicat la „MM la Fanatik“ că decizia de a pleca de la FCSB a fost determinată și de măsurile luate de Gigi Becali împotriva colaboratorilor săi. Fostul oficial al roș-albaștrilor a vorbit despre îndepărtarea lui Florin Cernat și Alin Stoica, dar și despre retrogradarea lui Lucian Filip la echipa a doua, susținând că nu putea rămâne în club după cele întâmplate.

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„Am plecat pentru că așa trebuia și pentru că așa era bărbătește. Vreau să mă uit în oglindă. Cum aș fi putut să rămân în situația în care Cernat era dat afară, Alin Stoica la fel și aici chiar s-a făcut o mare nedreptate, iar Filip retrogradat, cumva, la echipa a doua.

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Eu nu am fost niciodată șef, că nu e ok să fii șef. Îmi place să cred că am fost lider. Un lider nu renunță la oamenii lui fără luptă, poate doar să plece împreună cu demnitate. Gigi a zis așa: «Dom’ne, au greșit ei». Da, are dreptate, dar eu am fost cel care a luat decizii. De exemplu, Boutoutaou, am avut bifă de la Charalambous, Pintilii, Alin Stoica, Filip, Cernat, care a girat ca director sportiv. Tot eu am fost cel care a insistat și negociat”, a continuat Mihai Stoica.

De ce a plecat Mihai Stoica de la FCSB: “Aşa am trăit ultimele zile”

Mihai Stoica a mai povestit cum a luat decizia de a se despărți de FCSB și ce i-a transmis lui Gigi Becali în discuția telefonică decisivă. Fostul oficial al roș-albaștrilor a explicat că hotărârea sa nu a fost una impulsivă și că schimbările făcute în club, inclusiv cele care au afectat oameni apropiați lui, au cântărit în alegerea finală.

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„Ieri dimineață am luat decizia. Pe luni-marți am fost decis să plec, miercuri am avut o reținere. M-am gândit la un moment dat că de ce să le dau satisfacție unora? Mi-a scris un prieten: «Nu le da satisfacție unora care te așteaptă la cotitură». Apoi, joi dimineață, când m-am trezit, m-am gândit: «Eu țin cont de părerile unora de care n-ar trebui să țin cont, că nu mă interesează persoanele respective. Ce greșeală era să fac».

Pe la 11 am vorbit cu Gigi, l-am sunat și i-am zis exact ce a povestit ieri el, mi-a zis că nu mă lasă etc. I-am spus exact așa: «În mod normal ar trebui să ne vedem, dar știu că nu ai răbdare să mă aștepți să vin, așa că putem vorbi și la telefon. Uite, mă retrag». Mi-a zis: «Du-te de aici, că nu te las». Păi nu e vorba de lăsat aici. I-am expus așa anumite lucruri, era momentul să fac pasul ăsta.

Nu era suficient să fac un pas în spate și să rămân în organigramă și să mă ocup de chestii minore. Deja se luaseră măsuri cu oameni la care țin și pentru care eram responsabil. Ei erau victime colaterale. Cineva trebuie să-și asume situația în care e echipa. De regulă, știți cum e, antrenorul își asumă. Ce vină avea Reghe care abia a venit și care a și avut trei rezultate bune? La Cluj înfrângerea a fost nedreaptă, dar eșecul cu Corvinul a lăsat urme.

Am mai vorbit, apoi, de câteva ori în timpul zilei, iar apoi mi-a zis: «Am înțeles, ai luat o decizie înțeleaptă». Am văzut că mulți consideră plecarea asta identică cu ce s-a întâmplat în 2007. Nu are nicio legătură și în niciun caz nu trebuie simplificată la treaba cu Boutoutaou, că l-am adus aici și lui Gigi nu i-a plăcut și de aia am plecat. Chiar nu e adevărat”, a mai adăugat MM Stoica.

Meme Stoica: „Sunt cel mai bun conducător din România în ultimii 36 ani!”

Mihai Stoica a făcut o declarație categorică în cadrul emisiunii „MM la FANATIK”. Fostul oficial al FCSB se consideră cel mai bun conducător din fotbalul românesc după Revoluție și și-a argumentat poziția prin performanțele europene obținute de echipele la care a activat. MM a rememorat inclusiv perioada petrecută la Unirea Urziceni și un episod special alături de familia Lucescu.

„Nu sunt cel mai de succes conducător din fotbalul românesc de 25 de ani, aș face o completare și aș zice din ultimii 36 de ani. După revoluție nu a mai făcut nimeni ce am făcut eu la echipele la care am activat. Chiar nimeni. Mă simt așa, sincer. N-am cum să nu mă simt că am o semifinală de Cupa UEFA, opt calificări în primăvara europeană, în condițiile în care Steaua/FCSB are șapte după 2004, când a început formatul cu grupe. Sunt performanțele cele mai importante.

Mai este calificarea în primăvara europeană cu Urziceni, care bate acel titlu câștigat. Am jucat după ce a plecat Petrescu și am fost aproape de un rezultat mare pe Anfield, cu Liverpool, dar am luat gol pe final, parcă prin minutul 84. Era o formulă tehnică pe care am inventat-o pe genunchi, pentru că Dan a plecat cu tot staff-ul, cu secunzii, cu preparatorul, cu tot.

Pur și simplu am rămas dezbrăcați și l-am adus pe Roni Levi. Am făcut un casting și, dintre propunerile pe care le-am făcut, l-a ales pe Gabriel Caramarin. L-am convins pe Eugen Nae să abandoneze activitatea competițională, că era portar la Otopeni și să vină să-l antreneze pe Arlauskis, pentru meciul de pe Anfield.

L-am rugat, apoi, pe Răzvan Lucescu să mă ajute cu un preparator fizic. Mi l-a dat pe Mateo Spatafora, care acum lucrează cu el și a fost cu el și la PAOK și în Qatar, Arabia, peste tot. Am încropit-o așa, pe picior. Am avut sărbători mai deosebite. Atunci am făcut Crăciunul la Breaza, cu familia Lucescu în formulă completă. A fost una dintre cele mai frumoase amintiri din viața mea. Am fost la masă cu toate generațiile familiei Lucescu“, a spus Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

MM la Fanatik. Mihai Stoica oferă primele explicații după despărțirea de FCSB

Ultimele zile din sportul românesc au fost acaparate total de ceea ce se întâmplă la FCSB, unde Gigi Becali pare că a pornit o revoluție. Mai mulți oameni din club au fost dați afară, iar alții noi au fost aduși în locul lor. După ce a fost acuzat că a greșit strategia din acest an, iar patronul FCSB a decis să-i retragă puterea executivă,

Chiar dacă Gigi Becali a insistat ca el să rămână în club, MM a dorit să se deconecteze o perioadă, cu promisiunea că Între timp, fostul oficial al roș-albaștrilor a fost plecat într-un pelerinaj în zona Bucovinei. Prima apariție publică după toate cele întâmplate în ultimele zile o va avea în emisiunea „MM la FANATIK”, unde îi va explica în detaliu lui Horia Ivanovici de ce a luat această decizie.

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