Sport

MM la Fanatik, vineri, 10 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici, unu la unu cu Mihai Stoica după România – Moldova

Horia Ivanovici și Mihai Stoica vor analiza ce se întâmplă la FCSB în timpul pauzei internaționale, dar și performanța României din meciul cu Moldova, vineri, 10 octombrie, ora 15:00, la „MM la Fanatik”
Ciprian Păvăleanu
09.10.2025 | 21:05
MM la Fanatik vineri 10 octombrie ora 1500 Horia Ivanovici unu la unu cu Mihai Stoica dupa Romania Moldova
EXCLUSIV FANATIK
MM la Fanatik, vineri, 10 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici și Mihai Stoica, o nouă ediție despre cele mai importante evenimente din sânul clubului FCSB. Foto: Colaj FANATIK

„MM la Fanatik”, emisiunea care a cucerit publicul din România, revine cu a doua sa ediție vineri, 10 octombrie, de la ora 15:00. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, va intra într-un dialog de senzație cu Horia Ivanovici despre campioana en titre, dar și despre naționala României, pe care o așteaptă un meci extrem de important cu Austria.

ADVERTISEMENT

„MM la Fanatik”, vineri, 10 octombrie, de la ora 15:00. Horia Ivanovici și Mihai Stoica fac show după România – Moldova

În prima ediție, cei doi au captivat publicul prin discuții fascinante despre FCSB și nu numai. Horia Ivanovici va fi vocea fanilor „roș-albaștri” și îi va pune cele mai bune întrebări managerului general de la FCSB, atât despre echipa campioană, cât și despre alte evenimente spectaculoase din fotbal.

Mihai Stoica și Horia Ivanovici vor analiza situația actuală de la FCSB, după primele 12 etape în care echipa campioană a adunat doar 13 puncte. De asemenea, cei doi vor discuta și despre meciul de pregătire al României, contra Moldovei, înaintea adevăratului test cu Austria.

ADVERTISEMENT

Cu siguranță, Mihai Stoica și Horia Ivanovici vor discuta și despre cupele europene, acolo unde pe FCSB o așteaptă un meci extrem de dificil pe Arena Națională, împotriva câștigătoarei Coppa Italia, Bologna.

Cum puteți urmări show-ul „MM la Fanatik” pe FANATIK.RO

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – emisiunea „MM la Fanatik” vine direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mihai Stoica și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

ADVERTISEMENT
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță...
Digi24.ro
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, vineri, 10 octombrie, de la ora 15:00. Dacă ratezi transmisiunea, nu-i problemă. Sâmbătă, de la 10:30, premiera episodului ajunge pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, dar și pe canalul de YouTube FANATIK.

ADVERTISEMENT
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și...
Digisport.ro
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
El este impresarul de top din România care rupe tăcerea: „Dansa trei ore...
Fanatik
El este impresarul de top din România care rupe tăcerea: „Dansa trei ore și bea cola! Presa l-a omorât”
Cine transmite la TV România – Moldova, pe ce posturi poți să vezi...
Fanatik
Cine transmite la TV România – Moldova, pe ce posturi poți să vezi meciul. Este prima partidă a echipei naționale din luna octombrie
Țara în care s-a născut Kevin Ciubotaru, cea mai mare surpriză a lui...
Fanatik
Țara în care s-a născut Kevin Ciubotaru, cea mai mare surpriză a lui Mircea Lucescu de la națională. Nu e România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Jurnalist celebru acuzat în direct că e șpăgar: 'Ești pe lista mea!'
iamsport.ro
Jurnalist celebru acuzat în direct că e șpăgar: 'Ești pe lista mea!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!