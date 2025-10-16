Sport

MM la Fanatik, vineri, 17 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici, unu la unu cu Mihai Stoica înainte de Metaloglobus – FCSB

Horia Ivanovici și Mihai Stoica vor prefața Metaloglobus - FCSB, din etapa a 13-a din SuperLiga , vineri, 17 octombrie, ora 15:00, la podcastul „MM la Fanatik”.
Iulian Stoica
16.10.2025 | 21:15
MM la Fanatik vineri 17 octombrie ora 1500 Horia Ivanovici unu la unu cu Mihai Stoica inainte de Metaloglobus FCSB
MM la Fanatik, vineri, 17 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici și Mihai Stoica, o nouă ediție despre cele mai importante evenimente din sânul clubului FCSB. Foto: Colaj FANATIK

„MM la Fanatik”, emisiunea care a cucerit publicul din România, revine cu a treia sa ediție vineri, 17 octombrie, de la ora 15:00. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, va intra într-un dialog de senzație cu Horia Ivanovici despre campioana en-titre, care se pregătește de duelul cu Metaloglobus.

„MM la Fanatik”, vineri, 17 octombrie, de la ora 15:00. Horia Ivanovici și Mihai Stoica fac show înainte de Metaloglobus – FCSB

În a doua ediție, cei doi au captivat publicul prin discuții fascinante despre FCSB și nu numai. Horia Ivanovici va fi vocea fanilor „roș-albaștri” și îi va pune cele mai bune întrebări managerului general de la FCSB, atât despre echipa campioană, cât și despre alte evenimente spectaculoase din fotbal.

Mihai Stoica și Horia Ivanovici vor analiza situația actuală de la FCSB, după primele 12 etape în care echipa campioană a adunat doar 13 puncte. De asemenea, cei doi vor discuta și despre accidentarea lui Mihai Popescu din România – Austria 1-0.

Cu siguranță, Mihai Stoica și Horia Ivanovici vor prefața și partida din etapa a 13-a din SuperLiga, dintre Metaloglobus – FCSB. Totodată, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB va aduce în discuție și meciul cu Bologna, din UEFA Europa League.

Cum puteți urmări show-ul „MM la Fanatik” pe FANATIK.RO

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – emisiunea „MM la Fanatik” vine direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mihai Stoica și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, vineri, 17 octombrie, de la ora 15:00. Dacă ratezi transmisiunea, nu-i problemă. Sâmbătă, de la 10:30, premiera episodului ajunge pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, dar și pe canalul de YouTube FANATIK.

