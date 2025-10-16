MM la Fanatik, vineri, 17 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici, unu la unu cu Mihai Stoica înainte de Metaloglobus – FCSB

„MM la Fanatik”, emisiunea care a cucerit publicul din România, revine cu a treia sa ediție vineri, 17 octombrie, de la ora 15:00. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, va intra într-un dialog de senzație cu Horia Ivanovici despre campioana en-titre, care se pregătește de duelul cu Metaloglobus.

„MM la Fanatik”, vineri, 17 octombrie, de la ora 15:00. Horia Ivanovici și Mihai Stoica fac show înainte de Metaloglobus – FCSB

. Horia Ivanovici va fi vocea fanilor „roș-albaștri” și îi va pune cele mai bune întrebări managerului general de la FCSB, atât despre echipa campioană, cât și despre alte evenimente spectaculoase din fotbal.

Mihai Stoica și Horia Ivanovici vor analiza situația actuală de la FCSB, după primele 12 etape în care echipa campioană a adunat doar 13 puncte. De asemenea, cei doi vor discuta și despre .

Cu siguranță, Mihai Stoica și Horia Ivanovici vor prefața și partida din etapa a 13-a din SuperLiga, dintre Metaloglobus – FCSB. Totodată, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB va aduce în discuție și meciul cu Bologna, din UEFA Europa League.

Cum puteți urmări show-ul „MM la Fanatik” pe FANATIK.RO

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – emisiunea „MM la Fanatik” vine direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mihai Stoica și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe , vineri, 17 octombrie, de la ora 15:00. Dacă ratezi transmisiunea, nu-i problemă. Sâmbătă, de la 10:30, premiera episodului ajunge pe pagina de , dar și pe FANATIK.