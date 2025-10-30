Sport

MM la Fanatik, vineri, 31 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici, unu la unu cu Mihai Stoica înainte de U Cluj – FCSB

Horia Ivanovici și Mihai Stoica vor analiza ce se întâmplă la FCSB înainte de meciul cu U Cluj din Superliga, vineri, 31 octombrie, ora 15:00, la „MM la Fanatik”
FANATIK
30.10.2025 | 21:10
MM la Fanatik vineri 31 octombrie ora 1500 Horia Ivanovici unu la unu cu Mihai Stoica inainte de U Cluj FCSB
EXCLUSIV FANATIK
MM la Fanatik, vineri, 31 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici și Mihai Stoica, o nouă ediție despre cele mai importante evenimente din sânul clubului FCSB. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

MM la FANATIK, emisiunea care face deja valuri în lumea sportului din România, revine cu o nouă ediție de colecție vineri, 31 octombrie, de la ora 15:00, în direct și în exclusivitate pe site-ul FANATIK.ro. Horia Ivanovici îl va avea în platou pe președintele celor de la FCSB.

MM la Fanatik, vineri, 31 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici, unu la unu cu Mihai Stoica înainte de U Cluj – FCSB

În doar câteva ediții, Mihai Stoica și Horia Ivanovici i-au captivat pe telespectatori cu povești de senzație. Exclusivitățile curg una după alta, iar cei doi promit să vă ofere, încă o dată, un spectacol pe cinste.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica va vorbi despre tot ce mișcă la campioana României, FCSB. În această săptămână, roș-albaștrii au jucat la Bistrița, în Cupa României. Urmează două săptămâni cu un program extrem de încărcat, cu meciuri din trei în trei zile.

Recent, Mihai Stoica a fost în Portugalia pentru a găsi fotbaliști talentați pentru FCSB. Horia Ivanovici îl va provoca cu siguranță, iar președintele campioanei României va povesti ce a văzut în campionatul lusitan, la meciurile la care a luat parte.

ADVERTISEMENT
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Digi24.ro
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”

Cum puteți urmări show-ul „MM la Fanatik” pe FANATIK.RO

Indiferent unde te afli – acasă, în mașină sau la birou – MM la FANATIK ajunge la tine cu un singur click. Intri pe FANATIK.RO, deschizi fereastra din partea de sus a paginii și ești deja parte din acțiune. Vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă la campioana României și în fotbalul românesc? MM la FANATIK e locul unde se spun lucrurile pe bune.

ADVERTISEMENT
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost...
Digisport.ro
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, vineri, 31 octombrie, de la ora 15:00. Nu reușești să-l vezi atunci? Nicio grijă. Sâmbătă, de la 10:30, episodul revine în premieră pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și pe canalul de YouTube FANATIK.

Ion Țiriac, donație de 90.000 de euro pentru copiii din Brașov! Proiectul gândit...
Fanatik
Ion Țiriac, donație de 90.000 de euro pentru copiii din Brașov! Proiectul gândit de miliardar în orașul natal
Marius Ștefănescu a spart gheața în Turcia! Fostul fotbalist de la FCSB a...
Fanatik
Marius Ștefănescu a spart gheața în Turcia! Fostul fotbalist de la FCSB a avut nevoie de 3 luni să înscrie pentru noua echipă
Suma de bani pe care Giovanni Becali i-a dat-o mamei lui Denis Alibec:...
Fanatik
Suma de bani pe care Giovanni Becali i-a dat-o mamei lui Denis Alibec: „A uitat de ei, mă cert cu femei? N-a respectat contractul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Denis Alibec, monitorizat de rivala lui FCSB din SuperLiga: 'E interesant pentru orice...
iamsport.ro
Denis Alibec, monitorizat de rivala lui FCSB din SuperLiga: 'E interesant pentru orice echipă din campionat'
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical....
viva.ro
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România...
Jurnalul.ro
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România este un abuz, o condamnare la muncă silnică!”
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe...
adevarul.ro
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a...
unica.ro
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni / FOTO
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient,
Observatornews.ro
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul...
as.ro
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală!
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă...
Libertatea.ro
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă viață clădirilor vechi de sute de ani
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în...
informat.ro
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în care este trata...
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de &quot;laptele uitării&quot;, medicamentul găsit lângă doctoriţa...
RTV.NET
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de &quot;laptele uitării&quot;, medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!