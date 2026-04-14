MM Stoica a ales antrenorul sezonului în SuperLiga: ”Asta este arta lui”

Deși nimic nu este stabilit deocamdată, MM Stoica (61 de ani) nu a stat prea mult pe gânduri când a fost pus să aleagă antrenorul sezonului în SuperLiga. El a desemnat un tehnician care a realizat o adevărată minune în actuala stagiune și alături de care a lucrat în trecut.

Ce antrenor din SuperLiga l-a impresionat pe MM Stoica

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB nu a avut niciun dubiu în privința celui mai bun antrenor din această stagiune de SuperLiga și l-a nominalizat pe Bogdan Andone (51 de ani). Tehnicianul a impresionat cu FC Argeș, formație nou promovată care evoluează în play-off și s-a calificat în semifinalele Cupei României.

”Eu îl văd pe Bogdan Andone antrenorul sezonului. Cu o echipă nou-promovată, cu jucători refuzați de alte echipe… dar refuzați și re-refuzați. Bettaieb, la Iași, a fost așa și așa. La U Cluj a fost mai mult așa. Zero goluri în 15 meciuri. Moldoveanu, toată lumea a renunțat la el. Matos a retrogradat cu Buzăul. Asta este arta lui Bogdan Andone.

În afară de ăștia tineri, nu are niciun jucător care să fi fost disputat de alte echipe și să fi ales cu sufletul. Ăsta e secretul lor. Dă-le mingea adversarilor ca să nu lași spații și poate îi prinzi”, a declarat Mihai Stoica, pentru .

Curg ofertele pentru antrenorul revelație din SuperLiga

După sezonul excelent cu FC Argeș, Bogdan Andone și ar putea să-i părăsească pe piteșteni în vară. Președintele Dani Coman a confirmat la FANATIK SUPERLIGA că tehnicianul este dorit în străinătate.

”(n.r. – Cât mai are contract Bogdan Andone?) Cât vreau eu (n.r. – râde). Acum depinde și de el… are o discuție în Belgia. Există și o ofertă din Cipru. Dar, deocamdată, el își dorește să rămână la Pitești. Mi-a spus-o. Asta este creația noastră”, a spus Coman.

Clasament SuperLiga

Mai mult decât surpriza de a încheia sezonul regulat între primele șase, FC Argeș se dovedește o nucă extrem de tare și în play-off. Piteștenii au început ”finala” campionatului cu o victorie surprinzătoare pe terenul Universității Craiova, scor 1-0.

A venit apoi înfrângerea de pe teren propriu cu U Cluj, scor 0-1, după o , iar în ultimele două etape a înregistrat două rezultate de egalitate: 1-1 acasă cu Dinamo și 0-0 pe Giulești cu Rapid. Astfel, ”alb-violeții” au trecut peste Dinamo în clasament și ocupă locul 5.