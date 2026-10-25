MM Stoica a anunțat ce se întâmplă cu Radunovic și Garita în iarnă: „M-am luptat mult”

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În ultimele două victorii ale celor de la FCSB în SuperLiga, 2-1 cu FC Voluntari și 4-1 cu Rapid, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) și-a pus bazele în doi jucători care au viitorul incert la formația roș-albastră. E vorba de Risto Radunovic (34 de ani) și Arnold Garita (31 de ani). Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat ce se va întâmpla în iarnă cu ei. Cine le va decide „soarta”.

Va continua Risto Radunovic la FCSB. MM Stoica recunoaște: „M-am luptat mult”

În fața a peste 38 de mii de spectatori, FCSB s-a distrat cu rivala din Capitală, Rapid, în derby-ul etapei a 13-a din SuperLiga. Echipa lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) s-a impus cu 4-1, după ce la pauză era condusă cu 0-1. Golul superb al lui Filip Stojilkovic, venit după o fază de „PlayStation” cu pase din prima, a fost anulat de reușitele din a doua repriză ale lui Karlo Muhar (58), Aymen Boutoutaou (69, 81) și Joao Paulo (79).

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Un meci excelent pe Arena Națională l-a făcut, pentru FCSB, muntenegreanul Risto Radunovic. Ajuns la 34 de ani, acesta a făcut o pereche excelentă la „închidere” cu croatul Karlo Muhar (30 de ani). În ciuda ultimelor sale prestații foarte bune, fundașul reprofilat ca mijlocaș are viitorul incert la FCSB. În emisiunea „MM la FANATIK”, managerul general al roș-albaștrilor, ca Radunovic să continue. Meme admite că a „luptat” în acest sens.

„(n.r. Ce se va întâmpla cu Radunovic?) Gigi (Becali) decide. Eu m-am luptat foarte mult ca el să-și prelungească contractul acum doi ani. Ce se va întâmpla acum depinde de evoluțiile sale, dar și de ce va decide Gigi. (n.r. Radunovic pare un jucător exponențial în poziția asta) Da, joacă foarte bine. E foarte inteligent, acoperă foarte bine zona, joacă simplu și îi permite lui Muhar să joace puțin mai sus, pentru că Muhar nu e număr 6, e tot număr 8. Uite că el îl servește pe Muhar”, spune Stoica.

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Ce se va întâmpla cu Garita, în iarnă: „Gigi decide tot!”

și din iarnă la FCSB. Atacantul camerunez a semnat cu echipa din SuperLiga până la finalul acestui an. Deocamdată, evoluțiile sale nu au impresionat. El are un singur gol pentru formația antrenată de Laurențiu Reghecampf. Tot în cadrul emisiunii „MM la FANATIK”, același Mihai Stoica pune prestațiile modeste ale vârfului pe seama faptului că acesta nu este 100% din punct de vedere fizic.

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Și în cazul lui Garita, viitorul său în iarnă va fi decis tot de Gigi Becali (68 de ani). „(n.r. Îi prelungiți contractul lui Garita?) Gigi (Becali) decide tot în iarnă. Cum a decis tot timpul. Gigi i-a adus pe toți. Gigi m-a adus pe mine, Gigi l-a adus pe Reghe, Gigi m-a readus pe mine, Gigi l-a readus pe Reghe. (n.r. Ți se pare Garita un jucător util?) Gigi decide. El vrea să aducă jucători pe pozițiile astea. Chiar nu știu ce va decide”, a punctat Meme.