Sport

MM Stoica a deschis telefonul în direct și a citit mesajele primite! Ce spun jucătorii FCSB despre Reghecampf

Laurențiu Reghecampf a lăsat Esperance Tunis pentru a semna cu FCSB, echipă aflată în derivă. Ce spun jucătorii roș-albaștrilor despre această revenire. MM Stoica a citit în direct o serie de mesaje.
Adrian Baciu
27.09.2026 | 15:05
MM Stoica a deschis telefonul in direct si a citit mesajele primite Ce spun jucatorii FCSB despre Reghecampf
EXCLUSIV FANATIK
Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB. MM Stoica a citit în direct mesajele jucătorilor despre noul antrenor. Sursa foto: colaj Fanatik
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După pauza internațională cauzată de meciurile echipelor naționale în Liga Națiunilor, FCSB își va relua lupta din SuperLiga cu un alt antrenor pe bancă. Marius Baciu (51 de ani) este istorie, iar din octombrie intră oficial în „pâine” Laurențiu Reghecampf (51 de ani), tehnician care a scris istorie în trecut la fosta campioană. MM Stoica a dezvăluit, la FANATIK, ce spun jucătorii despre cel care îi va conduce în viitor.

MM Stoica dezvăluie ce spun jucătorii de la FCSB despre noul antrenor, Laurențiu Reghecampf

FCSB a avut un sezon intern 2025 – 2026 dezastruos, în care nu a reușit să prindă, în premieră, play-off-ul. Roș-albaștrii nu o duc mai bine nici în prezent. După 10 etape, echipa lui Gigi Becali (68 de ani) ocupă poziția a 11-a, la 11 puncte de rivala Dinamo, care conduce ierarhia internă. Pentru a readuce pe linia de plutire echipa, patronul a apelat la un antrenor cu performanțe în trecut la acest club.

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Laurențiu Reghecampf își va începe, odată cu etapa a 11-a din SuperLiga, a treia aventură pe banca formației roș-albastre. El a mai pregătit-o pe FCSB în două rânduri: 2012 – 2014 și 2015 – 2017. Două titluri, o Cupă a României și o Cupă a Ligii are „Reghe” în palmares alături de echipa roș-albastră.

Fără îndoială, unul dintre cei mai încântați oameni de revenirea lui Reghecampf la FCSB este managerul echipei, Mihai Stoica. În emisiunea MM la FANATIK, acesta a vorbit despre cum a fost primit noul antrenor la formația din Capitală. Meme a citit în direct, de pe telefon, câteva mesaje ale unor jucători.

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„(n.r. Cum au primit jucătorii reîntoarcerea lui Laurențiu Reghecampf?) Sunt puțini români la momentul ăsta (n.r. în lot). Francezii, mai ales pentru că sunt mulți cu rădăcini africane, știu ce înseamnă Esperance Tunis. Dacă vă arăt câteva mesaje primite.. Am multe conexiuni în lumea asta. Francezi care sunt cu rădăcini: tunisiene, algeriene, marocane …și toți vorbesc foarte frumos de Reghe.

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(n.r. Citește din mesajele primite în limba franceză) ‘Salut, Meme! Ce mai faci? Reghecampf este un antrenor incredibil, foarte puternic. Sper că va fi un sezon foarte bun! / Este un antrenor foarte bun. Sunt convins că va fi un sezon foarte bun’. Cam astea sunt toate mesajele pe care le primesc”, a spus Mihai Stoica, în emisiunea de la FANATIK.

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Cum îl caracterizează MM pe Reghecampf, „varianta” 2026: „A venit cu o energie foarte bună!”

Mihai Stoica a vorbit despre modul în care s-a prezentat Laurențiu Reghecampf la primul său contact cu FCSB de la revenire. Managerul roș-albaștrilor dezvăluie că noul antrenor al echipei „a venit cu o energie foarte bună”. Întrebat de moderatorul emisiunii dacă Reghe i s-a părut schimbat la aproape un deceniu distanță de la ultima aventură la FCSB, MM a spus:

Am stat doar câteva ore, dar nu mi s-a părut schimbat. Nu, e la fel. E genul de om care zâmbește. E suficient că eu sunt încruntat, că eu nu prea zâmbesc. Dar mă binedispune să văd oameni care zâmbesc. Eu am mai multe zile proaste decât bune. El, Reghe, e altfel. Nu țin minte să-l fi văzut, în mai mulți ani de zile cât am lucrat cu el, încruntat”, spune Meme.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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