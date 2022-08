MM Stoica a comentat venirea lui Mirel Rădoi la U Craiova: „N-am cum să mă bucur că e în altă tabără!”. Nu l-a iertat pe Florin Lovin

Venirea lui Mirel Rădoi în Bănie a fost FANATIK. MM Stoica nu l-a iertat pe Florin Lovin, care a spus că a rămas uimit să vadă că jucătorii FCSB-ului s-au bucurat după victoria cu Saburtalo.

MM Stoica a comentat venirea lui Mirel Rădoi la U Craiova

MM Stoica a comentat venirea lui , recunoscând că nu se poate bucura atunci când fostul căpitan din Ghencea este adversarul FCSB-ului:

„Mirel a fost o persoană extrem de importantă în cariera mea, țin la el, dar nu mă bucur când e în altă tabără. Când a fost la națională, am fost fanul lui.

Eu am o problemă, sunt fanul echipei națioanale a Italiei, dar după meciul cu Slovenia nu am mai susținut atât de mult naționala. Când a fost la națională, am ținut din nou cu România, dar acum chiar nu pot să țin cu Craiova”.

„Eu spun că nu sunt variante, cu tot respectul pentru tehnicienii români. Nu e mirarea că Balint a fost dat afară de la Craiova, mirarea a fost când a fost pus acolo. El a făcut treabă pe unde a fost, dar la un anumit nivel”, a mai spus MM Stoica, la TV .

MM Stoica l-a certat și pe Florin Lovin, care a spus că nu înțelege de ce jucătorii FCSB-ului s-au bucurat după calificarea cu Saburtalo, din Conference League:

„Rămân uimit! Lovin a spus că nu se regăsește în niciun proiect. Ok! Dar nu e bine să ne bucurăm după meciul cu Saburtalo.

A cam uitat cum e cu fotbalul. De-acum înainte îl vom întreba pe Lovin dacă avem voie să ne bucurăm la finalul meciurilor”.

„Nici nu știi de unde să-l iei pe Rădoi!”

Basarab Panduru a vorbit și el despre venirea lui , așteptând să vadă debutul acestuia în Conference League:

„Toată lumea vorbește că Balint a plecat după șapte etape. Când l-ai luat, nu știai ce sistem de joc are, nu știai ce a jucat UTA? Nu e vorba doar despre rezultate, ci și despre felul în care juca echipa.

Balint nu prea se potrivea la Craiova. A mai fost o problemă. Niciun jucător de la mijloc în sus, care a intrat pe parcursul meciului nu a înscris. Fac abstracție de Gustavo în prima etapă cu Sepsi”.

„Acum, vine Rădoi să repare lucruri. Nu știi de unde să-l iei pe Rădoi acum. Când a fost Rădoi la FCSB nu a făcut mare lucru, a făcut bine la naționala U21 și la naționala mare, nu știu.

Problema Federației e că el trebuia să fie deja crescut înainte să fie luat la națională, nu să-și facă experiența acolo. Acum el vine cu o aură de salvator. Vom vedea!”, a mai spus Basarab Panduru.